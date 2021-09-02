12 простых советов для вашего здоровья

Мы подобрали несколько полезных советов, которые улучшат ваше здоровье. Будьте здоровы!
Во время еды не отвлекайтесь на постороннее
Как правило, большинство людей параллельно с приёмом пищи пользуется своим смартфоном, чтобы узнать утренние новости или получить информацию о пробках.То же самое касается обеда и ужина. Согласно недавним исследованиям, наличие раздражителей (таких как смартфон или телевизор), отвлекающих вас от приёма пищи, ведёт к определённым проблемам.
Горький шоколад – this is good
Горький шоколад имеет очень полезные свойства. Например, он с лёгкостью поможет вам прийти в тонус и повысить работоспособность головного мозга, так как в нём содержатся кофеин и антиоксиданты.В данном случае речь идёт о шоколаде, содержащем более 75% какао. Но даже в этом случае не рекомендуется съедать более 25 грамм (3-4 дольки) этого продукта в день.
Компьютер крадет ваше зрение
Думаю для вас не будет открытием тот факт, что работа за компьютером влияет на зрение. Если время за этим вредным аппаратом невозможно сократить до минимума, советуем вам, отодвинуться от монитора как можно дальше. Когда вы расположены к нему слишком близко, ваши глаза постоянно напряжены и сконцентрированы на одной точке. Именно поэтому длительная работа за компьютером приводит к ухудшению зрения.Если вы будете располагаться далеко от монитора, ваши глаза будут находиться в расслабленном состоянии. Таким образом, вы сможете существенно продлить им срок службы и обезопасить себя от проблем в будущем.
Отложите гаджеты в сторону
Возьмите за правило: выключать все гаджеты за час до сна. Попробуйте и увидите, какие положительные плоды принесет эта затея. Яркое освещение от экранов телевизора/смартфона/ноутбука пагубно влияет на наши мозги, в следствие чего нарушается психика и ухудшается сон. У вас появится время для планирования и креативного мышления — за один час вы сможете обдумать всё, что с вами произошло, и подготовиться к новому дню.
Лучше часто, но по чуть – чуть, чем много за один раз
Любой диетолог скажет вам, что вместо того, чтобы съедать одну большую тарелку, лучше отдать предпочтение нескольким маленьким, но с определёнными промежутками. Если вам кажется, что вы не наелись — терпите. Вероятно, это не самый правильный распорядок с точки зрения здорового питания, но тем не менее, он поможет держаться в хорошей форме и чувствовать себя превосходно.
Вода с лимоном
Здесь всё просто — смешайте в кувшине немного лимонного сока с водой, добавьте сахар и лёд и уберите в холодильник. Каждое своё утро начинайте со стакана этого прохладительного напитка. Лимон — это отличный витаминный заряд в начале дня. Он поможет быстро проснуться и взбодриться. Но помните, что лимонный сок плохо сказывается на состоянии зубной эмали. Поэтому тщательно разбавляйте и перемешивайте его, чтобы не навредить самому себе.
Сладкая газировка = вред вашему организму
Факт остается фактом. Сладкая газировка не приносит организму ни малейшей пользы. Особенно учитывая тот факт, что она идет в компании с фастфудом и другой не особо полезной пищей. Поэтому замените этот напиток на ягодные морсы, холодный зеленый чай и другие более полезные варианты.
Полезные снэки – лучший выбор
Диетологи советуют питаться дробно и есть 5–6 раз в день. Это завтрак, обед, ужин и пара перекусов. Забудьте про фастфуд, шоколадные батончики, плюшки и другие вредные снэки. Отдайте предпочтение натуральным йогуртам, овощным палочкам, ягодам, фруктам, энергетическим батончикам собственного приготовления.
Луковые сновидения
Заложенный нос доставляет уйму неудобств – от невозможности насладиться вкусом еды до кислородного голодания. Избавиться от насморка можно за ночь. Вечером порежьте луковицу, положите на блюдце и поставьте у изголовья кровати. Лук – источник фитонцидов, летучих веществ с противовирусной активностью. Насморк как рукой снимет.
Эликсир молодости – холодный душ
Организму нужен регулярный стресс – для тонуса и «перезагрузки». Существует масса аргументов в пользу обливания холодной водой – укрепление иммунитета, улучшение циркуляции крови, ускорение обмена веществ, антидепрессивный эффект, здоровье кожи и мощный заряд бодрости. Не пренебрегайте этим бесплатным эликсиром молодости и здоровья.
Почему нельзя кипятить кипяченную воду?
Когда вода закипает, в ней начинают образовываться хлорорганические соединения, которые оказывают на организм угнетающее действие. Чем дольше она кипит – тем больше таких соединений образуется. Отравится от пития «двойного» кипятка здесь и сейчас не получится, но со временем накопленные организмом диоксины выльются в хронические заболевания.
Сауна против курения
Главное оружие против никотиновой «ломки» – сауна или баня, уверены экс-курильщики. Логично, ведь главный эффект парной – очищение организма, в том числе – от табачных токсинов, что значительно облегчает и ускоряет процесс избавления от никотиновой зависимости. Главное – забыть про спиртное. Алкоголь снижает самоконтроль и подталкивает к курению.
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