Что вкуснее всего получается из яиц: 7 оригинальных блюд

Когда времени не так уж и много, а нужно хорошенько перекусить перед началом нового дня, на помощь приходят блюда из яиц, на приготовление которых уходит не более двадцати минут. А их разнообразие настолько велико, что экспериментировать можно практически семь дней в неделю и каждый раз будет получаться что-то абсолютно новое и оригинальное, даже если это банальный омлет.
1. Блинный омлет
Блинный омлет. \ Фото: elavegan.com.
Блюдо, которое напоминает собой одновременно блинчик и омлет. Готовится очень просто и быстро, да и получается весьма вкусно, особенно, если каждый раз класть новую очинку от овощей и грибов до мясных продуктов.
Ингредиенты:
• Мука – 1 стакан;
• Яйца – 5 шт;
• Молоко – 1 стакан;
• Лук зелёный – 1 небольшой пучок;
• Томаты розовые небольшие – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Тонкий омлет. \ Фото: wearesovegan.com.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Томаты вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой;
• В миске смешать яйца с молоком и мукой;
• Добавить мелко нарезанный зелёный лук и томаты;
• Приправить солью и красным молотым перцем;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Жарить блинчики до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Готовые блинчики посыпать тёртым сыром;
• Свернуть трубочками и подать к столу.
2. Хлебный омлет
Омлет. \ Фото: tiger-corporation-us.com.
Хлебный омлет — это что-то среднее между гренками и яичницей.
Ингредиенты:
• Хлеб тостерный или багет – 2 кусочка;
• Яйца – 2-3 шт;
• Ветчина – 2-3 ломтика;
• Томат красный небольшой – 1 шт;
• Кинза или петрушка – для подачи;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Омлет с томатами и ветчиной. \ Фото: hun.is.
Способ приготовления:
• Хлеб или батон нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить одну-две минуты на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Добавить нарезанные небольшим кубиком томаты;
• Аккуратно перемешать и готовить около одной-двух минут;
• Яйца взбить в миске с щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Яичную смесь вылить в сковородку поверх подсушенного хлеба с томатами;
• Накрыть крышкой и готовить на среднем огне три-четыре минуты;
• Затем добавить тёртый сыр;
• Убавить огонь;
• Накрыть крышкой;
• Готовить около двух-трёх минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной кинзой или петрушкой.
3. Яйца в горшочках, запечённые в духовке
Яйца в горшочках. \ Фото: culinea.nl.
Запечёнными бывают не только овощи и мясо, а и яйца, приготовленные в горшочках. Блюдо получается нежным и очень вкусным.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Творог или творожный сыр – 1 стакан;
• Лосось консервированный – 1 банка (250 г);
• Кинза – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для смазывания.
Яйца, запечённые в духовке. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Кусочки рыбы мелко нарезать;
• Смешать с творогом;
• Добавить измельчённую зелень;
• Слегка приправить солью и смесью молотых перцев;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Получившуюся смесь распределить по небольшим керамическим горшочкам;
• Сделать в центре небольшое углубление;
• Вбить по одному яйцу;
• При желании ещё немного посолить и поперчить;
• Формочки выставить в глубокий противень с водой;
• Отправить на пятнадцать минут в разогретую до 190 градусов духовку;
• Слегка остудить и подать к столу.
4. Яйца с рисом
Рис с яйцом. \ Фото: res.cloudinary.com.
Любите азиатскую кухню или хотите попробовать что-то из огромного количества предложенных блюд? Тогда смело начинайте своё знакомство с риса с добавлением яиц.
Ингредиенты:
• Рис длинный – 1 стакан;
• Яйца – 3 шт;
• Горошек консервированный – 0,5 стакана;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соевый соус – 4 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Зелень (петрушка, кинза, укроп) – для подачи.
Жареный рис с добавлением яиц. \ Фото: vitacost.com.
Способ приготовления:
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности (он должен получиться полностью рассыпчатым);
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Обжарить одну-полторы минуты на небольшом количестве растительного масла;
• Затем добавить горошек;
• Готовить около двух-трёх минут;
• Яйца взбить с щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Добавить к горошку с чесноком;
• Перемешать;
• Готовить до тех пор, пока белок и желток не схватятся;
• Затем влить соевый соус и добавить отваренный рис;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить до испарения жидкости;
• После разложить порционно по тарелкам, при желании посыпать свежей зеленью и подать к столу.
5. Запеканка
Яичная запеканка. \ Фото: cookieandkate.com.
Ещё один рецепт блюда из яиц, который придётся по вкусу всему семейству – сочная румяная запеканка.
Ингредиенты:
• Молоко – 6-7 ч.л;
• Яйца – 4 шт;
• Ветчина – 250 г;
• Томаты розовые или жёлтые среднего размера – 2 шт;
• Творог жирный – 1 стакан;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Масло – для смазывания.
Запеканка из яиц. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Способ приготовления:
• Яйца взбить с молоком, щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Добавить творог и мелко нарезанную кинзу с петрушкой;
• Перемешать до однородной массы;
• Ветчину нарезать небольшим кубиком;
• Томаты вымыть;
• Снять шкурку и нарезать по тому же принципу, что и ветчину;
• Все ингредиенты смешать между собой;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить в неё получившуюся смесь, аккуратно разравнивая вилкой или ложкой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на двадцать минут или до образования лёгкой румяной корочки.
6. Фаршированное авокадо
Авокадо, фаршированное яйцами. \ Фото: i.pinimg.com.
Фаршированное авокадо - блюдо для истинных гурманов, или для всех тех, кто решил себя наконец-то побаловать чем-то вкусненьким среди недели, не дожидаясь выходных.
Ингредиенты:
• Авокадо спелое крупное – 2 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Бекон – 4 ломтика;
• Лук зелёный – 2 стебля;
• Кинза – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Молотый красный и белый перец – по вкусу.
Авокадо с яйцом. \ Фото: lifemadeketo.com.
Способ приготовления:
• Авокадо вымыть;
• Разрезать на две половинки;
• Удалить косточку и часть мякоти, формируя лодочки;
• Бекон мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на сухой сковородке;
• Лук вымыть;
• Измельчить;
• Смешать с беконом;
• Яйца взбить в миске с щепоткой соли, мякотью авокадо и смесью молотых перцев;
• Половинки авокадо выложить на противень, предварительно застелив пергаментной бумагой;
• Нафаршировать лодочки яичной смесью;
• Добавить обжаренный бекон с луком;
• Отправить в разогретую до 200-220 градусов духовку на пятнадцать-восемнадцать минут;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
7. Яичница в лаваше
Яичница в лаваше. \ Фото: static.wixstatic.com.
И напоследок – яичница в лаваше с добавлением сметаны, ароматных специй и жгучего перца.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий листовой – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Перец чили – 1 маленький стручок;
• Сыр твёрдый – 100 г;
• Сметана – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Кинза – 2-3 стебля;
• Базилик зелёный – 5-6 листочков;
• Масло оливковое или подсолнечное – для смазывания.
Яйца в лаваше. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть мелко нарезать;
• В миске смешать яйца со сметаной, щепоткой соли и нарезанным чили;
• Добавить сыр, натёртый на мелкой тёрке;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Лаваш разделить на две части;
• Выложить лепёшку на смазанную маслом сковородку;
• В центр лаваша влить часть яичной смеси;
• Подогнуть края со всех сторон;
• Посыпать измельчённой кинзой и базиликом;
• Готовить под крышкой на среднем огне семь-восемь минут.
