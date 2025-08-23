С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Есть у меня испанская бейсболка, причем корпоративная, так этот передний выступ - на ней сшит, типо шапка-испанка.. Д...Что за странный ш...
  • Сергей Семенов
    А фотографии было лень копировать или не умеете?11 малолитражных ...
  • Evgeni Velesik
    В таком виде сковоролку, что на фото чистить не надо! Просто сходи и купи новую!Как быстро и прос...

Что вкуснее всего получается из яиц: 7 оригинальных блюд



Когда времени не так уж и много, а нужно хорошенько перекусить перед началом нового дня, на помощь приходят блюда из яиц, на приготовление которых уходит не более двадцати минут. А их разнообразие настолько велико, что экспериментировать можно практически семь дней в неделю и каждый раз будет получаться что-то абсолютно новое и оригинальное, даже если это банальный омлет.


1. Блинный омлет


Блинный омлет. \ Фото: elavegan.com.

Блинный омлет. \ Фото: elavegan.com.

 

Блюдо, которое напоминает собой одновременно блинчик и омлет. Готовится очень просто и быстро, да и получается весьма вкусно, особенно, если каждый раз класть новую очинку от овощей и грибов до мясных продуктов.

Ингредиенты:

• Мука – 1 стакан;
• Яйца – 5 шт;
• Молоко – 1 стакан;
• Лук зелёный – 1 небольшой пучок;
• Томаты розовые небольшие – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Тонкий омлет. \ Фото: wearesovegan.com.

Тонкий омлет. \ Фото: wearesovegan.com.


 

Способ приготовления:

• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Томаты вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой;
• В миске смешать яйца с молоком и мукой;
• Добавить мелко нарезанный зелёный лук и томаты;
• Приправить солью и красным молотым перцем;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Жарить блинчики до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Готовые блинчики посыпать тёртым сыром;
• Свернуть трубочками и подать к столу.

2. Хлебный омлет


Омлет. \ Фото: tiger-corporation-us.com.

Омлет. \ Фото: tiger-corporation-us.com.

 

Хлебный омлет — это что-то среднее между гренками и яичницей.
Вкусно, сытно и оригинально.

Ингредиенты:

• Хлеб тостерный или багет – 2 кусочка;
• Яйца – 2-3 шт;
• Ветчина – 2-3 ломтика;
• Томат красный небольшой – 1 шт;
• Кинза или петрушка – для подачи;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Омлет с томатами и ветчиной. \ Фото: hun.is.

Омлет с томатами и ветчиной. \ Фото: hun.is.


 

Способ приготовления:

• Хлеб или батон нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить одну-две минуты на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Добавить нарезанные небольшим кубиком томаты;
• Аккуратно перемешать и готовить около одной-двух минут;
• Яйца взбить в миске с щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Яичную смесь вылить в сковородку поверх подсушенного хлеба с томатами;
• Накрыть крышкой и готовить на среднем огне три-четыре минуты;
• Затем добавить тёртый сыр;
• Убавить огонь;
• Накрыть крышкой;
• Готовить около двух-трёх минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной кинзой или петрушкой.

3. Яйца в горшочках, запечённые в духовке


Яйца в горшочках. \ Фото: culinea.nl.

Яйца в горшочках. \ Фото: culinea.nl.

 

Запечёнными бывают не только овощи и мясо, а и яйца, приготовленные в горшочках. Блюдо получается нежным и очень вкусным.

Ингредиенты:

• Яйца – 4 шт;
• Творог или творожный сыр – 1 стакан;
• Лосось консервированный – 1 банка (250 г);
• Кинза – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для смазывания.
Яйца, запечённые в духовке. \ Фото: bing.com.

Яйца, запечённые в духовке. \ Фото: bing.com.

 

Способ приготовления:

• Кусочки рыбы мелко нарезать;
• Смешать с творогом;
• Добавить измельчённую зелень;
• Слегка приправить солью и смесью молотых перцев;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Получившуюся смесь распределить по небольшим керамическим горшочкам;
• Сделать в центре небольшое углубление;
• Вбить по одному яйцу;
• При желании ещё немного посолить и поперчить;
• Формочки выставить в глубокий противень с водой;
• Отправить на пятнадцать минут в разогретую до 190 градусов духовку;
• Слегка остудить и подать к столу.

4. Яйца с рисом


Рис с яйцом. \ Фото: res.cloudinary.com.

Рис с яйцом. \ Фото: res.cloudinary.com.

 

Любите азиатскую кухню или хотите попробовать что-то из огромного количества предложенных блюд? Тогда смело начинайте своё знакомство с риса с добавлением яиц.

Ингредиенты:

• Рис длинный – 1 стакан;
• Яйца – 3 шт;
• Горошек консервированный – 0,5 стакана;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соевый соус – 4 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Зелень (петрушка, кинза, укроп) – для подачи.
Жареный рис с добавлением яиц. \ Фото: vitacost.com.

Жареный рис с добавлением яиц. \ Фото: vitacost.com.

 

Способ приготовления:

• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности (он должен получиться полностью рассыпчатым);
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Обжарить одну-полторы минуты на небольшом количестве растительного масла;
• Затем добавить горошек;
• Готовить около двух-трёх минут;
• Яйца взбить с щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Добавить к горошку с чесноком;
• Перемешать;
• Готовить до тех пор, пока белок и желток не схватятся;
• Затем влить соевый соус и добавить отваренный рис;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить до испарения жидкости;
• После разложить порционно по тарелкам, при желании посыпать свежей зеленью и подать к столу.

5. Запеканка


Яичная запеканка. \ Фото: cookieandkate.com.

Яичная запеканка. \ Фото: cookieandkate.com.

 

Ещё один рецепт блюда из яиц, который придётся по вкусу всему семейству – сочная румяная запеканка.

Ингредиенты:

• Молоко – 6-7 ч.л;
• Яйца – 4 шт;
• Ветчина – 250 г;
• Томаты розовые или жёлтые среднего размера – 2 шт;
• Творог жирный – 1 стакан;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Масло – для смазывания.
Запеканка из яиц. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.

Запеканка из яиц. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.

 

Способ приготовления:

• Яйца взбить с молоком, щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Добавить творог и мелко нарезанную кинзу с петрушкой;
• Перемешать до однородной массы;
• Ветчину нарезать небольшим кубиком;
• Томаты вымыть;
• Снять шкурку и нарезать по тому же принципу, что и ветчину;
• Все ингредиенты смешать между собой;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить в неё получившуюся смесь, аккуратно разравнивая вилкой или ложкой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на двадцать минут или до образования лёгкой румяной корочки.

6. Фаршированное авокадо


Авокадо, фаршированное яйцами. \ Фото: i.pinimg.com.

Авокадо, фаршированное яйцами. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Фаршированное авокадо - блюдо для истинных гурманов, или для всех тех, кто решил себя наконец-то побаловать чем-то вкусненьким среди недели, не дожидаясь выходных.

Ингредиенты:

• Авокадо спелое крупное – 2 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Бекон – 4 ломтика;
• Лук зелёный – 2 стебля;
• Кинза – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Молотый красный и белый перец – по вкусу.
Авокадо с яйцом. \ Фото: lifemadeketo.com.

Авокадо с яйцом. \ Фото: lifemadeketo.com.

 

Способ приготовления:

• Авокадо вымыть;
• Разрезать на две половинки;
• Удалить косточку и часть мякоти, формируя лодочки;
• Бекон мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на сухой сковородке;
• Лук вымыть;
• Измельчить;
• Смешать с беконом;
• Яйца взбить в миске с щепоткой соли, мякотью авокадо и смесью молотых перцев;
• Половинки авокадо выложить на противень, предварительно застелив пергаментной бумагой;
• Нафаршировать лодочки яичной смесью;
• Добавить обжаренный бекон с луком;
• Отправить в разогретую до 200-220 градусов духовку на пятнадцать-восемнадцать минут;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.

7. Яичница в лаваше


Яичница в лаваше. \ Фото: static.wixstatic.com.

Яичница в лаваше. \ Фото: static.wixstatic.com.

 

И напоследок – яичница в лаваше с добавлением сметаны, ароматных специй и жгучего перца.

Ингредиенты:

• Лаваш тонкий листовой – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Перец чили – 1 маленький стручок;
• Сыр твёрдый – 100 г;
• Сметана – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Кинза – 2-3 стебля;
Базилик зелёный – 5-6 листочков;
• Масло оливковое или подсолнечное – для смазывания.
Яйца в лаваше. \ Фото: bing.com.

Яйца в лаваше. \ Фото: bing.com.

 

Способ приготовления:

• Перец чили вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть мелко нарезать;
• В миске смешать яйца со сметаной, щепоткой соли и нарезанным чили;
• Добавить сыр, натёртый на мелкой тёрке;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Лаваш разделить на две части;
• Выложить лепёшку на смазанную маслом сковородку;
• В центр лаваша влить часть яичной смеси;
• Подогнуть края со всех сторон;
• Посыпать измельчённой кинзой и базиликом;
• Готовить под крышкой на среднем огне семь-восемь минут.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх