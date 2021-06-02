8 интерьерных решений, которые помогут уменьшить аппетит и не есть после шести

Совет 1: Поставьте тарелку с фруктами на видное место

Стол на кухне - отличное место для фруктов. / Фото: Pinterest.ru

Совет 2: Повесьте доску для стикеров

Доска для стикеров поможет всегда помнить о самом главном. / Фото: walls4home.ru

Совет 3: Спрячьте нездоровую пищу

Прячьте нездоровую пищу на дальние полки шкафчиков. / Фото: marieclaire.ru

Совет 4: Заполните открытые полки тарелками

Вместо вредной пищи храните на открытых полках красивую посуду. / Фото: dekormyhome.ru

Совет 5: Наведите порядок в холодильнике

Все продукты должны быть упорядочены. / Фото: nastroy.net

Совет 6: Разделите дневной рацион по порционным контейнерам

Еда в контейнерах поможет не переедать и кушать ровно столько, сколько нужно. / Фото: Pinterest.es

Совет 7: Выставьте полезные продукты на видное место

Насыпьте полезные крупы в прозрачные контейнеры и поставьте на видное место. / Фото: Pinterest.co.uk

Совет 8: Заведите раздельные корзины для обычной и спортивной одежды

Выбирайте корзины разных цветов, чтобы не запутаться. / Фото: dizainexpert.ru