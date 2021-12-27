Сплошное очарование: 15 фотографий советских девушек и женщин

Подборка фотографий советских женщин и девушек.

1. Физкультура

Занятия для девушек по общей физической подготовке .

2. В ожидании трамвая

Две девушки ждут трамвая на остановке.

3. Приятная неожиданность

Цветы в самый разгар рабочего дня.

4. Марш спортсменок

Марш спортсменок в Москве на Красной Площади.

5. В перерыве

Девушка смотрит на себя в лобовое зеркало автомобиля.

6. Прогулка по набережной

Две девушки в купальниках гуляют по набережной.

7. Отдых на пляже

Отдых на пляже в жаркий солнечный день.

8. Свидание

Красивый снимок влюбленной пары.

9. Поездка в метро

Женщина, едущая утром в метро на работу.

10. Пикник на природе

Долгожданный пикник с друзьями на природе.

11. Конкурс красоты

Конкурс красоты в одном из Московских университетов.

12. После работы

Две девушки несут арбузы после тяжелого рабочего дня.

13. Отдых на природе

Девочки в купальниках на природе.

14. Сварщица

Портретный снимок сварщицы во время работы.

15. Спортсменки

Спортсменки после соревнований на территории стадиона .