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Сплошное очарование: 15 фотографий советских девушек и женщин


Подборка фотографий советских женщин и девушек.

Подборка фотографий советских женщин и девушек.

Советская женщина - это звучало гордо. Советские женщины были не только заботливыми матерями, героинями труда, талантливыми исследователями, спортсменками и комсомолками, но ещё и настоящими красавицами. В этом обзоре фотографии разных лет, на которых запечатлены советские девушки и женщины.

1. Физкультура


Занятия для девушек по общей физической подготовке.

Занятия для девушек по общей физической подготовке.

 

2. В ожидании трамвая


Две девушки ждут трамвая на остановке.

Две девушки ждут трамвая на остановке.

 

3. Приятная неожиданность


Цветы в самый разгар рабочего дня.

Цветы в самый разгар рабочего дня.

 

4. Марш спортсменок


Марш спортсменок в Москве на Красной Площади.

Марш спортсменок в Москве на Красной Площади.

 

5. В перерыве


Девушка смотрит на себя в лобовое зеркало автомобиля.

Девушка смотрит на себя в лобовое зеркало автомобиля.

 

6. Прогулка по набережной


Две девушки в купальниках гуляют по набережной.

Две девушки в купальниках гуляют по набережной.

 

7. Отдых на пляже


Отдых на пляже в жаркий солнечный день.

Отдых на пляже в жаркий солнечный день.

 

8. Свидание


Красивый снимок влюбленной пары.

Красивый снимок влюбленной пары.

 

9. Поездка в метро


Женщина, едущая утром в метро на работу.

Женщина, едущая утром в метро на работу.

 

10. Пикник на природе


Долгожданный пикник с друзьями на природе.

Долгожданный пикник с друзьями на природе.

 

11. Конкурс красоты


Конкурс красоты в одном из Московских университетов.

Конкурс красоты в одном из Московских университетов.

 

12. После работы


Две девушки несут арбузы после тяжелого рабочего дня.

Две девушки несут арбузы после тяжелого рабочего дня.

 

13. Отдых на природе


Девочки в купальниках на природе.

Девочки в купальниках на природе.

 

14. Сварщица


Портретный снимок сварщицы во время работы.

Портретный снимок сварщицы во время работы.

 

15. Спортсменки


Спортсменки после соревнований на территории стадиона.

Спортсменки после соревнований на территории стадиона.

 

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Сплошное очарование: 15 фотографий советских девушек и женщин

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Сплошное очарование: 15 фотографий советских девушек и женщинПодписаться на мой Instagram
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