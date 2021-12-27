Сплошное очарование: 15 фотографий советских девушек и женщин

Подборка фотографий советских женщин и девушек.
Советская женщина - это звучало гордо. Советские женщины были не только заботливыми матерями, героинями труда, талантливыми исследователями, спортсменками и комсомолками, но ещё и настоящими красавицами. В этом обзоре фотографии разных лет, на которых запечатлены советские девушки и женщины.
1. Физкультура
Занятия для девушек по общей физической подготовке.
2. В ожидании трамвая
Две девушки ждут трамвая на остановке.
3. Приятная неожиданность
Цветы в самый разгар рабочего дня.
4. Марш спортсменок
Марш спортсменок в Москве на Красной Площади.
5. В перерыве
Девушка смотрит на себя в лобовое зеркало автомобиля.
6. Прогулка по набережной
Две девушки в купальниках гуляют по набережной.
7. Отдых на пляже
Отдых на пляже в жаркий солнечный день.
8. Свидание
Красивый снимок влюбленной пары.
9. Поездка в метро
Женщина, едущая утром в метро на работу.
10. Пикник на природе
Долгожданный пикник с друзьями на природе.
11. Конкурс красоты
Конкурс красоты в одном из Московских университетов.
12. После работы
Две девушки несут арбузы после тяжелого рабочего дня.
13. Отдых на природе
Девочки в купальниках на природе.
14. Сварщица
Портретный снимок сварщицы во время работы.
15. Спортсменки
Спортсменки после соревнований на территории стадиона.
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