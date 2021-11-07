В погоне за благополучием: Как сложились судьбы знаменитых спортсменов, сбежавших из СССР

Советские спортсмены, совершившие побег из СССР | Фото: ridus.ru, yana.spox.ru и chess86.ru

Легенда шахматного спорта Виктор Корчной | Фото: lenta.ru

Известные советские шахматисты Виктор Корчной, Анатолий Карпов и Тигран Петросян | Фото: dobrocom.info

Виктор Корчной с женой Петрой в 1978 г. | Фото: dobrocom.info

Шахматист в Москве в 2000-х гг. | Фото: dobrocom.info и amur.info

Сергей Немцанов | Фото: dobrocom.info

Сергей Немцанов | Фото: dobrocom.info и colored-way.livejournal.com

Спортсмен, чей побег из СССР не удался | Фото: ridus.ru

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1971 | Фото: aif.ru

Легендарные фигуристы, совершившие побег из СССР | Фото: yana.spox.ru

Фигуристы на льду, 1965 | Фото: aif.ru

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1971 | Фото: aif.ru

Фигуристы на льду, 1969 | Фото: aif.ru

Фигуристы на открытой тренировке в Санкт-Петербурге, 2003 г. Людмиле Белоусовой – 67 лет, ее партнеру – 70 | Фото: dobrocom.info

Спортсмены в России , 2003 | Фото: dobrocom.info