В погоне за благополучием: Как сложились судьбы знаменитых спортсменов, сбежавших из СССР

Советские спортсмены, совершившие побег из СССР | Фото: ridus.ru, yana.spox.ru и chess86.ru
Об их спортивных достижениях в СССР знали все – они занимали призовые места на чемпионатах и привозили золотые медали с международных соревнований и олимпиад. Однако на их материальном благосостоянии это практически никак не сказалось. Поэтому некоторые из них, оказавшись за границей, принимали решение не возвращаться в СССР. Правда, добиться таких же успехов в другой стране удавалось лишь единицам. О том, как сложились судьбы беглецов и «невозвращенцев» советского спорта, – далее в обзоре.
Легенда шахматного спорта Виктор Корчной | Фото: lenta.ru
Известные советские шахматисты Виктор Корчной, Анатолий Карпов и Тигран Петросян | Фото: dobrocom.info
Виктор Корчной был одним из самых известных советских шахматистов, четырехкратным чемпионом СССР и мастером спорта. Он выиграл около 100 международных турниров и дважды участвовал в матчах на первенство мира. Правда, из-за своего своенравного и неуживчивого характера он был не в чести у руководства и в негласной опале у коллег. После того, как Корчной проиграл Анатолию Карпову, он заявил, что все равно «не почувствовал его превосходства». В середине 1970-х гг. против Корчного была развернута настоящая травля в прессе из-за такого «неспортивного» поведения. В результате его на 2 года отлучили от международных турниров, но запрет был снят благодаря заступничеству Карпова.
Виктор Корчной с женой Петрой в 1978 г. | Фото: dobrocom.info
Шахматист в Москве в 2000-х гг. | Фото: dobrocom.info и amur.info
В 1976 г. Корчной отправился на турнир в Амстердам, явился в ближайший полицейский участок и попросил политического убежища. Шахматист рассказывал: «За 11 лет до своего побега я был на турнире в Западной Германии. Там мне предложили остаться на Западе, обещали помощь. Я мягко отклонил это предложение, о чём очень жалею: потерял несколько плодотворных лет жизни». В Нидерландах Корчному не дали убежища, и он переехал в Швейцарию. Там он женился на уроженке Австрии Петре, побывавшей в советском трудовом лагере по обвинению в шпионаже. Шахматисту несколько лет не удавалось добиться выезда бывшей жены и сына из СССР, их выпустили только в 1982 г. В составе швейцарской сборной Корчной принял участие в 10 шахматных олимпиадах, но значительных успехов не добился и чемпионом мира так и не стал, хотя о своем побеге никогда не жалел. В 2016 г. он ушел из жизни во возрасте 85 лет.
Сергей Немцанов | Фото: dobrocom.info
Сергей Немцанов | Фото: dobrocom.info и colored-way.livejournal.com
Чемпион СССР по прыжкам в воду, мастер спорта международного класса Сергей Немцанов решил остаться за границей в 1976 г. во время Олимпиады в Монреале. На тот момент ему было всего 17 лет, и в его действиях никто не видел логики – рассчитывать на политическое убежище можно было только после совершеннолетия. В газетах муссировали романтическую версию – якобы Немцанов бежал из СССР из-за любви к американской спортсменке, но советский представитель объяснил это тем, что он просто не оправдал надежд сборной, заняв 9-е место, и лишился возможности участвовать в запланированных соревнованиях в США, поэтому и решил остаться в Канаде.
Спортсмен, чей побег из СССР не удался | Фото: ridus.ru
Однако невозвращенцем спортсмен пробыл всего 21 день. Ему передали магнитофонную запись, в которой его бабушка плакала и просила внука не бросать ее одну. Его сердце не выдержало, и он вернулся в СССР. После этого спортивная карьера Немцанова пошла под откос – за границу его больше не выпускали, а бывшие болельщики принимали холодно, не простив ему «предательства». В последний раз он выступил на Олимпиаде в 1980 г., заняв 7-е место, а затем ушел из спорта. После этого он открыл автомастерскую, какое-то время у бывшего спортсмена были проблемы с алкоголем, из-за чего он даже оказался в лечебно-трудовом профилактории. Но Немцанов смог побороть зависимость, а позже все же осуществил мечту о побеге за границу. Он эмигрировал в Америку, поселился в Атланте, женился и занялся ремонтом машин.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1971 | Фото: aif.ru
Легендарные фигуристы, совершившие побег из СССР | Фото: yana.spox.ru
Людмила Белоусова и Олег Протопопов были парой не только в фигурном катании, но и в реальной жизни. Именно с них началась золотая история советского фигурного катания – они принесли СССР первую в парном катании золотую медаль на Олимпиаде в Инсбруке в 1964 г., а в 1968 г. – в Гренобле. Во время гастролей в Швейцарии в 1979 г. спортсмены решили бежать и попросили политического убежища. На тот момент Людмиле было 43 года, а Олегу – 46, но несмотря на такой серьезный для спорта возраст, они считали, что в СССР им «грубо оборвали карьеру» и слишком рано отправили на пенсию и на тренерскую работу, в то время как они еще в состоянии выступать на соревнованиях. На чемпионате в СССР в 1970 г. судьи отправили их на 4-е место. Им отказали в поездке на третью Олимпиаду, указав в резюме: «Катание Протопопова и Белоусовой устарело». Они надеялись на то, что на Западе им дадут возможность продолжить спортивную карьеру, а также предоставят лучшие условия для тренировок и достойную оплату труда.
Фигуристы на льду, 1965 | Фото: aif.ru
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1971 | Фото: aif.ru
В Швейцарии их действительно хорошо приняли. Людмила Белоусова рассказывала: «Буквально в течение суток нам поступила масса приглашений. Одни готовы были предоставить крышу, другие – лёд. Было много поздравительных телеграмм». Пара поселилась в городке Гриндельвальде, где каток работал с августа. В 1998 г., когда обоим было за 60, они хотели представлять Швейцарию на Олимпиаде в Нагано, но, конечно, не прошли квалификацию. Тем не менее спортсмены продолжали выходить на лед – даже в 70-летнем возрасте они тренировались по 5 часов в день и участвовали в ледовых шоу. В 1996 г. их пригласили выступить на турнире в Санкт-Петербурге, но они отказались, так как не сошлись с организаторами в цене: «Мы, да и не только мы, хорошо знаем себе цену. Это не жадность, это элементарный трезвый расчёт».
Фигуристы на льду, 1969 | Фото: aif.ru
Фигуристы на открытой тренировке в Санкт-Петербурге, 2003 г. Людмиле Белоусовой – 67 лет, ее партнеру – 70 | Фото: dobrocom.info
О своем побеге они никогда не жалели. Людмила Белоусова говорила: «Ностальгией не страдали никогда. Мы не живём, как собачка, привыкшая к своей будке. Россия всегда оставалась в сердце, но мы давно люди мира, нас везде понимают независимо от языка… Русскими мы были и останемся, а быть гражданином – не значит иметь бумажку с печатью». После 2003 г. спортсмены не раз бывали в России и выходили на лед. В 2017 г. Протопопов овдовел – его жена и партнерша умерла от рака в возрасте 81 года.
Спортсмены в России, 2003 | Фото: dobrocom.info
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