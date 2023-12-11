Чем прославилась самая свирепая воительница Древнего мира Томирис, и Почему все легенды о ней лгут

Имя царицы массагетов Томирис давно стало легендой. Учебники истории представляют её грозной воительницей, жестокой и коварной женщиной. Она не просто смогла победить могущественного персидского царя Кира Великого, но и казнила его с невероятной кровожадностью. О Томирис написано много книг, сняты фильмы и созданы балетные постановки. Все они, с небольшими вариациями, представляют историю её жизни. Самое главное, что объединяет их — это то, что все они в разной степени лгут...
Сюжет всех легенд о Томирис сводится к одному
Царь Персии Кир Великий победно завоёвывает все окружающие земли. Он фактически не встречает сопротивления. Его могущественная армия сметает на своём пути всё живое. Любое войско просто уничтожается. Вторжение в земли массагетов сначала приносит Киру победу, он даже убивает супруга Томирис — Рустама.
Такой изображали царицу Томирис.
Царицу массагетов описывают как невероятно прекрасную женщину. Молва о её сказочной красоте достигла ушей персидского царя. Кроме всего прочего Томирис славилась своей мудростью, верностью и смелостью. Она была любимицей народа. Царь Кир понимал, что это необыкновенная женщина, но не понял до конца с кем имеет дело. Он послал ей роскошные дары, в числе которых царский венец. Повелитель персов таким образом просит её стать его супругой.
Персидский царь Кир Великий.
Томирис не зря считают мудрой женщиной. Она прекрасно понимает чего добивается жестокий завоеватель. Она отвечает ему так: «Тебе нужны только мои земли, но не я. У тебя достаточно и без меня красивых жён и наложниц. Остановись, пока не поздно. Царствуй там, где царствуешь, называй себя царём царей, царём мира, но не вздумай воевать с нами. Клянусь священным мечом духа войны, я напою тебя кровью, хоть ты и ненасытен».
После такого дерзкого ответа Кир вторгается во владения массагетов. Почти неделю он спокойно шёл вместе со своим войском, не встретив ни одной живой души, а тем более какого-либо сопротивления. Царь решил дать части армии передохнуть. Войско было остановлено. Персы раскинули шатры, другая часть солдат отправилась дальше в путь.
Кир был грозным врагом.
Саки налетели внезапно, как будто из ниоткуда. Войском командовал сын Томирис, Спаргапис. Победа была быстрой и лёгкой. Кир был взбешён: как какие-то кочевники смогли одолеть его непобедимое войско? После того как победители решили бурно отметить свою удачу, персы совершили хитрость. По приказу своего царя они подкинули армии противника мехи с очень крепким вином. Когда воины опьянели, персидские солдаты ворвались в лагерь и перебили всех без исключения.
Кир опять послал к Томирис своих послов. Она была убита горем из-за смерти единственного сына, но это была действительно женщина несгибаемой воли. Царю Персии она презрительно передала: «Ты одолел моего сына не воинской доблестью на поле боя, а подлостью. Убирайся с моей земли, иначе, клянусь богом Солнца, я напою тебя твоей собственной кровью досыта!»
Такой изображали царицу Томирис в Европе 17 века.
Бой, который вскоре за этим последовал, был одним из самых кровавых в истории. Уже к вечеру персидская армия была уничтожена. Поле было сплошь усеяно трупами. Кир был убит. Голову царя принесли к Томирис и она прилюдно бросила её в мешок с кровью. Царица во всеуслышанье объявила: «Ты хотел крови? Так пей теперь досыта!»
Гробница царя Персии Кира Великого.
Что же здесь не так
На самом деле большой неправды вроде как бы и нет... Даты примерно совпадают, история тоже... Так что же здесь не так? Голый фактаж сходится. Только где во всём этом истинная личность женщины, о которой написано и снято так много? Конечно, не обо всём уместно писать в учебниках. Только вот даже изображения Томирис лгут. На портретах сказочно красивая женщина, с величественным видом и царственной осанкой. Это всё так, только вот фигура её не была столь плотной. Источники описывают её как маленькую и худенькую, ловкую женщину, которая была невероятно искусной наездницей.
К сожалению, сведений о Томирис, кроме того, что написал Геродот о её победе над Киром, крайне мало и они очень скудные. Сам древнегреческий историк описывает легендарную царицу массагетов... блондинкой! Современный историк Булат Жандарбеков пишет о ней так: «Из-под шлема выбивались распущенные волосы, и трудно было решить, чей блеск ярче — бронзового шлема или золотой россыпи волос...» Хотя любимый конь царицы действительно был чёрным как ночь.
В фильме о Томирис хорошо показали историю сакских женщин-воинов. Томирис, как говорят некоторые источники, создала огромный отряд воинственных амазонок. Именно этот отряд, вступив в битву, когда массагетское войско подступило, решил её исход. Есть даже те, кто утверждает, что Томирис лично отрубила Киру голову. Возможно, это была одна из её воительниц.
Такой царицу-амазонку изобразили в недавно вышедшем одноимённом художественном фильме.
Любовь Томирис
Интересен также момент знакомства с будущим мужем. Томирис и правда была грозной и искусной воительницей. Она мастерски владела клинком. Однажды её отец пригласил вождя соседнего племени, чтобы заключить мирное соглашение. После положенных процедур угощения гостей, царь Спаргапис предложил поединок между наследниками вождей. Сын царя воинствующего племени, по имени Рустам, был атлетичным, крепким молодым человеком. Он прекрасно владел оружием и действительно был одним из лучших воинов своего народа. Когда он увидел, что на поединок с ним вышла хрупкая девушка, он хотел отказаться.
Хрупкая девушка отчаянно старалась победить могучего воина.
Томирис не могла этого допустить. Для неё это было унизительно. Она налетела на Рустама как вихрь. Удары её меча были точными и резкими. Мужчина еле успевал их отражать. Он был поражён мастерством своей соперницы. Но, чем дольше длился бой, тем становилось очевиднее, что физическая сила одержит верх над ловкостью. Томирис было не страшно, в её глазах молодой человек видел лишь целеустремлённость, гнев и презрение к себе. Когда настало время для нанесения завершающего схватку удара, Рустам внезапно спрыгнул с коня и бросил к ногам лошади девушки своё оружие, признавая поражение. Неожиданно для всех она бросила ему свой пояс. Это означало, что она его выбирает в мужья.
Томирис всегда знала чего хочет.
Другая история
История, конечно же, умалчивает о том, как жили супруги. Большинство авторов склоняются к «долго и счастливо». Есть те, кто утверждает, что это не совсем так. Например, историк и писатель, Булат Жандарбеков в своём историческом романе описывает Томирис и её историю немного иначе.
Венец царицы Томирис в точности восстановленный ювелирами по сведениям историков.
Он пишет, что Рустам был слишком прост для царицы массагетов. Он быстро ей наскучил. Её страстная натура требовала чего-то большего. Однажды взгляд Томирис привлёк могучий молодой воин по имени Бахтияр. Она окунулась в роман с головой. В этом выразилась вся её пылкая и неутомимая натура. Правда, счастье продлилось недолго. Неизвестно почему, но любимый предал свою царицу, продавшись царю персов Киру. Как ей не было больно, но пришлось казнить любовника. Булат Жандарбеков пишет, что именно его кровью она символически наполнила бурдюк, куда бросила голову побеждённого врага. В её поступке было совсем не торжество над врагом, а невыразимая горечь...
Памятник царице Томирис в Астане.
Какой из всего этого можно сделать вывод? Да, легенды о Томирис лгут. Но легенды всегда лгут. Сведения о царице очень скудны. В основном то, что написал о ней Геродот. Главное, что каждый видит в этой истории то, что ему ближе. Кто-то лишь красоту, кто-то смелость и воинскую доблесть, кто-то жестокость и кровожадность, кто-то даже цинизм... Томирис всё равно оставила свой след в истории. Она заслужила, чтобы о ней слагали легенды.
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