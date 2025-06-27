Экология по «взмаху руки», или зачем кенийцы засыпают страну миллионами шариков

Кения, будучи в недавнем прошлом британской колонией, ныне, как самостоятельная держава, активно развивается и делает все, чтобы гражданам жилось лучше. Причём нередко власти выбирают для этого довольно нетривиальные мероприятия. Так, на первый взгляд довольно трудно представить, как может помочь стране засыпание её территории миллионами тёмных небольших шариков. А ведь на самом деле этот простой, но гениальный лайфхак решает глобальную проблему Кении, и её опыт перенимает множество стран.
Миллионы шариков, которые разбрасывают по всей Кении. /Фото: ixbt.com
Кения, как и любая африканская страна, которая не так давно обрела независимость, борется со множеством проблем, доставшихся ей по наследству от колониального прошлого. Одна из них - это восстановление утраченных ресурсов, которые веками изымала монополия. И для конкретно этого государства остро стоит задача восполнения лесного массива.
Вырубка леса - огромная проблема в Кении. /Фото: pikabu.ru
Вырубались леса в Кении бесконтрольно и в огромных масштабах, что не могло не сказаться на экологической ситуации в регионе самым негативным образом. Так, по информации редакции novate.ru, только за последние тридцать лет уничтожили половину лесных ресурсов, которые к тому моменту ещё сохранялись, поэтому сегодня лишь 2% всей территории государства покрыты деревьями.
В Кении осталось слишком мало деревьев. /Фото: vokrugsveta.ua
Естественным путём решить проблему уже невозможно, так как в жарком климате само по себе проблематично спрогнозировать осадки. Но дополнительно появлению лесов мешает пресловутое глобальное потепление. В итоге от нехватки деревьев и той экосистемы, которую они создают, страдают и люди, недополучающие кислород, и флора с фауной, что отрицательно сказывается на биоразнообразии региона.
Чёрные шарики - неожиданное решение проблемы. /Фото: seedballskenya.com
Очевидно, что нужно что-то делать, причём масштабно, однако традиционные высадки саженцев для Кении не подходят - слишком большие площади, да и банально дорого. И тут на помощь правительству пришёл энтузиаст: в 2016 году экоактивисту Тедди Киньянджуи пришло в голову засаживать территории... с воздуха. Для этого, его стартап разработал специальные шарики из древесного угля и глины, а внутри находится семечко (иногда - несколько) дерева и питательная среда для него.
Проросшее из шарика семечко однажды станет деревом. /Фото: tengrinews.kz
Чаще всего из шариков появляются акации, которые выбрали из-за скорости их роста. В итоге останется лишь разбросать эти шарики по земле, где защитный слой в какой-то момент разобьёт дождь, а оставшиеся элементы выполнят свою работу. Справедливости ради, продуктивность этого лайфхака не самая высокая: по данным редакции novate.ru, в среднем прорастает только каждый четвертый шарик. Впрочем, их разбрасывают настолько массово, что конечный результат действительно впечатляет.
Инициатива, которую поддержала вся страна. /Фото: tengrinews.kz
Концепт, названный «взмахом руки» из-за своей простоты применения, поддержан на государственном уровне: власти выделяют деньги на шарики и авиацию, чтобы разбрасывать их с воздуха. Но привлекают к этому буквально всё население Кении, и те с удовольствием соглашаются - даже дети, вооружаясь рогатками, превращают заботу о своей стране с игрой. Получается весёлый досуг по забрасыванию шариков руками, куда достанешь.
Ими ещё и из рогатки стреляют. /Фото: ixbt.online
Уровню экологической осведомлённости кенийцев можно только позавидовать: со школьной скамьи им рассказывают о том, как важно сохранять природу своей родины и помогать ей восстановиться. К тому же, в стране ежегодно проводят Национальный день посадки деревьев, когда любой желающий может посадить саженец, и тот за ним закрепят. Но именно метод с шариками оказался наиболее популярен, причём не только в самой Кении - целый ряд стран решил перенять этот опыт, чтобы помочь уже своей земле восстановиться.
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