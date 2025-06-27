Экология по «взмаху руки», или зачем кенийцы засыпают страну миллионами шариков

Миллионы шариков, которые разбрасывают по всей Кении. /Фото: ixbt.com

Вырубка леса - огромная проблема в Кении. /Фото: pikabu.ru

В Кении осталось слишком мало деревьев. /Фото: vokrugsveta.ua

Чёрные шарики - неожиданное решение проблемы. /Фото: seedballskenya.com

Проросшее из шарика семечко однажды станет деревом. /Фото: tengrinews.kz

Инициатива, которую поддержала вся страна. /Фото: tengrinews.kz

Ими ещё и из рогатки стреляют. /Фото: ixbt.online