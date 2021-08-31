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Как позаботиться о будущем урожае клубники в сентябре

Ни для кого не секрет, что от качества и состава почвы зависит урожай. И клубника — одно из самых любимых плодоносящих растений! Чтобы в следующем году она дала хороший урожай, посейте один важный сидерат уже в сентябре.
Как позаботиться о будущем урожае клубники в сентябре
Сидераты необходимо высевать в междурядье, а затем, дождавшись появления густой зелени, скашивать и закапывать в землю. Корни, находящиеся глубоко, также со временем перегниют и отдадут полезные вещества земле. Делается эта процедура для аэрации, а также насыщения почвы необходимыми и натуральными микроэлементами.
Как позаботиться о будущем урожае клубники в сентябре
Для того чтобы клубника дала обильный урожай в следующем году, посейте в сентябре фацелию в междурядье. Скашивайте и закапывайте её, когда она вырастет достаточно густой, но не дожидайтесь цветения.
Как позаботиться о будущем урожае клубники в сентябре
Такая простая процедура позволит обогатить почву и подарит вам отличный урожай сладкой и большой клубники.
Как позаботиться о будущем урожае клубники в сентябре
Подробнее о посеве сидерата по клубнике в сентябре смотрите в видео ниже:


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