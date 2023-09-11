10 фантастических розовых пляжей, на которых словно попадаешь на другую планету

Розовый пляж «Харбор».
Тем, кто ни разу не бывал в этих местах, сложно представить нечто подобное. Но это не фантазия, розовые пляжи действительно существуют. Они образуются благодаря крошечным красным микроорганизмам их измельченных кусков раковин и мертвых коралловых рифах, которые вымываются на берег, образуя розовый песок. Зрелище просто восхитительное!
1. Элафониси
Розовый пляж «Элафониси».
Крит, Греция
Элафониси - это греческий остров у южного побережья средиземноморского острова Крит. Административно он входит в состав Крита, а фактически является одним из самых прекрасных уголков мира. В определенные сезоны до Элафониси можно дойти вброд через мелководье, попав на великолепный пляж, покрытый розовым песком и обрамленный красивыми скалами.
2. Спьяджиа-Роза
Розовый пляж «Спьяджиа-Роза».
Буделли, Италия
Итальянский остров Буделли находится в архипелаге Маддалена на севере Сардинии. Самым известным из его пляжей является замечательная Спьяджиа-Роза, что буквально переводится как «Розовый пляж». Это один из самых живописных пляжей в мире, песок на котором обязан своим оттенком фораминиферам и другим морским микроорганизмам, которые измельчаются волнами и выбрасываются на берег.
3. Комодо
Розовый пляж «Комодо».
Индонезия
Комодо — один из 17 508 островов, которые входят в состав Индонезии, и он является частью знаменитого национального парка Комодо. Помимо того, что этот остров известен во всем мире как место обитания крупнейшей в мире ящерицы (дракона Комодо), он также может похвастаться потрясающим пляжем с розовым песком на фоне коралловых рифов и скал.
4. Хорсшу-Бэй
Розовый пляж «Хорсшу-Бэй».
Бермудские острова
Британская заморская территория в северной части Атлантического океана, у берегов Северной Америки. Здесь есть несколько ошеломляюще прекрасных островов и знаменитый Хорсшу-Бэй - пляж бухты Подковы. Розовый песок этого пляжа в форме длинного полумесяца образовался из-за кусков кораллов и раковин, вымываемых на берег волнами.
5. Грейт-Санта-Круз
Розовый пляж «Грейт-Санта-Круз».
Филиппины
Грейт-Санта-Круз - небольшой остров возле города Замбоанга на Филиппинах. Он славится своим розовым пляжем с коралловым песком, который образовался вследствие смешивания измельченных прибоем кусочков красного коралла, смешавшихся с песком.
6. Барбуды
Розовый пляж «Барбуды».
Карибское море
Барбуда - один из островов-близнецов Антигуа и Барбуда, который расположен между Карибским морем и Атлантическим океаном. Западный берег Барбуды - это сплошной непрерывный пляж с вкраплениями красивого розового песка. Наиболее примечательным является Розовый пляж на юго-западе острова, который усеян крошечными кусочками раковин, смешавшихся с белым песком.
7. Лагуна Балос
Розовый пляж «Лагуна Балос».
Крит, Греция
На необитаемых греческих островах Грамвуса, которые находятся у побережья Крита, можно найти лагуну Балос. Эта лагуна примечательна своим пляжем, тянущемся вдоль мелководья. Некоторые части пляжа имеют изысканный розоватый цвет благодаря миллионам измельченных раковин.
8. Танси
Розовый пляж «Танси».
Ломбок, Индонезия
Ломбок — индонезийский остров, который входит в состав Малых Зондских островов. Его пляж Танси, или розовый пляж, отличается его от всех других пляжей Индонезии и большинства пляжей в мире своим цветом, который обрел свой цвет благодаря частичкам коралловых рифов. Это очень удаленное от цивилизации место, поэтому на Танси часто можно любоваться умопомрачительными красотами в одиночку.
9. Бонайре
Розовый пляж «Бонайре».
Голландские Карибские острова
Бонайре - остров в Карибском море, который относится к Подветренным Антильским островам, и вместе с Арубой и Кюрасао образует так называемые острова ABC. Это один из самых живописных островов в мире, во многом благодаря розовому песчаному пляжу, который получил свой уникальный оттенок благодаря измельченным в пыль миллионам ярко-розовых фораминифер.
10. Харбор
Розовый пляж Харбор.
Багамы
Остров Харбор входит в состав Багамских островов в Атлантическом океане. Он известен своими пятью километрами розового песчаного пляжа, который является, пожалуй, самым известным из всех розовых пляжей в мире. Пляж покрыт песком идеально розового цвета благодаря раковинам фораминифер, присутствующим здесь в изобилии. Один грамм этого песка может содержать сотни живых организмов и мертвых раковин.
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