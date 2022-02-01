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«Комната №8»: шок с философским подтекстом


«Комната №8»: шок с философским подтекстом

«Комната №8»: шок с философским подтекстом:

Этот 6-минутный фильм обязательно стоит посмотреть любителям фантастики, мистик и психологии. Создателям фильма удалось сделать продукт, после которого остаётся «послевкусие» - этот фильм ещё долгое время «перевариваешь» и «смакуешь». После просмотра возникает вопрос «А что если?», и начинаешь проигрывать в голове различные версии сюжета, пытаясь прокрутить эту «головоломку» со всех сторон, просчитать и пофантазировать.

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«Комната №8»: шок с философским подтекстом

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«Комната №8»: шок с философским подтекстомПодписаться на мой Instagram
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