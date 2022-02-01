«Комната №8»: шок с философским подтекстом:
Этот 6-минутный фильм обязательно стоит посмотреть любителям фантастики, мистик и психологии. Создателям фильма удалось сделать продукт, после которого остаётся «послевкусие» - этот фильм ещё долгое время «перевариваешь» и «смакуешь». После просмотра возникает вопрос «А что если?», и начинаешь проигрывать в голове различные версии сюжета, пытаясь прокрутить эту «головоломку» со всех сторон, просчитать и пофантазировать.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии