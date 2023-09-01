Как сложилась судьба мальчика, который пригласил на свидание Мэрилин Монро, и она пришла

Томми Реттиг с Робертом Митчемом и Мэрилин Монро в фильме «Река, не текущая вспять» (1954). Кстати, джинсы, в которых Мэрилин снималась в этом фильме, были проданы затем на аукционе «Кристи» за $42 550

Вот так актеров готовили к съемкам («Река, не текущая вспять», 1954 год)

Знаменитое фото - Томми Реттиг и Мэрилин Монро в кинотеатре, 1954 год

Томми Реттиг с Лесси, ок. 1955 года

В студии на съемках сериала «Лесси», 1956 год

Томми Реттиг снимался в телесериале «Лесси» три года, дальше главная роль перешла к другому мальчику

Томми Реттиг в сериале «Дни в Долине Смерти», 1962 год

Томм Реттиг в 12 лет