Как боролись с вампирами в XIX веке

Охота на салемских ведьм была, пожалуй, самым известным и масштабным процессом гибели людей из-за предрассудков. Тогда из-за обвинений в колдовстве в тюрьму попало около 200 человек, из которых не менее пяти умерло, и еще 20 казнены. Однако два столетия спустя в этом же регионе началась новая паника — в этот раз охотиться стали на вампиров.

Самой показательной историей является история Мерси Лены Браун. Она жила со своими родителями, братом и сестрой в фамильном доме в небольшом городке на Род-Айленде. В 1883 году в их семью пришло несчастье — мама, Мэри Элиза Браун заболела туберкулезом и скончалась. Это была тяжелая смерть, измучившая женщину до состоянии полного изнеможения. Через год умерла 20-летняя Мэри Олив, старшая дочь семейства Браун. Следующим, кто также начал кашлять кровью, стал Эдвин, средний сын семейства. Он упаковал свои вещи и уехал из города ближе к горам, где ему полегчало.На то время о туберкулезе почти ничего не знали. Люди не понимали причины болезни, и совершенно не знали, как от нее избавиться. И потому , когда несколько лет спустя младшая дочь Браунов — Мерси Лена тоже заболела, эти случаи тогда никак не связали. Болезнь Мерси развилась очень быстро, и за год она полностью ее истощила. Ее брат Эдвин поехал обратно в фамильный дом, однако когда он прибыл, его сестру уже успели похоронить. После возвращения в сырой и холодный климат, Эдвину снова стало хуже. Жители городка задумались, что все это, видимо, неспроста. Наверняка здесь где-то есть вампиры — решили они и убедили главу семейства Браун — Джорджа, разрешить откопать всех умерших членов его семьи.Так, 17 марта 1892 года группа местных мужчин двинулась на кладбище и одну за другой откопала Мэри Олив, Мэри Элизу и Мерси Лену. «Вот! Вот это доказательство!» — воскликнули инициаторы этого процесса. От останков мамы и старшей дочери почти ничего не осталось, в то время как Мерси Лена, которая к тому пролежала в земле буквально пару месяцев, лежала, будто ее похоронили только на днях . Напрасно местный лекарь уверял жителей города, что причина такого состояния тела исключительно в холодном климате, они увидели в этом неоспоримое доказательство, что именно Мерси Лена была вампиром, который по ночам высасывал жизнь из своей родни. У девочки вырезали сердце и печень, сожгли их на костре до пепла и заставили Эдвина съесть этот пепел. Через два месяца он умер. Очевидно, что охота на вампиров не помогла ему выздороветь, но местные жители наверняка нашли и этому какое-то объяснение.Это было последним и задокументированным фактом охоты на вампиров, однако далеко не единственным. По косвенным доказательствам историки считают, что эта охота тогда была очень популярна и охватила всю Новую Англию. Об этих случаях не писали в прессе, так как все «жертвы» были и так к тому моменту мертвы, однако о ней все же вскользь упоминали и журналисты, и писатели, да и количество изувеченных тел на кладбищах говорит в поддержку этой охоты. «Вампирам» отрезали головы, вырезали у них сердце, отламывали берцовые кости — в общем, делали все возможное, чтобы не дать им «продолжать охотиться на невинных людей». Так, например, пытались остановить некоего «J.B.» (эти инициалы были на гробу, больше данных об этом умершем найти не удалось) — ему отрезали голову, вытащили берцовые кости и аккуратно сложили их ему же на грудь. И снова закопали.В большинстве случаев предполагаемых вампиров закапывали обратно в землю, не оставляя им надгробного камня, поэтому невозможно точно установить количество жертв этой охоты. Поверить в то, что туберкулез вызван микроорганизмом, люди в то время не могли — гораздо проще было винить в этом мистические силы. Роберт Кох открыл возбудителя туберкулёза в 1882 году в Германии. В США в начале XX века 80 % населения заражалось ещё в возрасте до 20 лет, и туберкулёз был главной причиной смертности. Впервые ученые создали вакцинный штамм бактерии и ввели его новорожденному только в 1921 году, и еще через 7 лет начали вакцинировать детей массово. Роберт Кох. Охота на вампиров, которые будто бы были виноваты в том, что люди заболевали туберкулезом, продолжалась почти до ХХ века. И если есть в этой истории хоть что-то хорошее, то это тот факт, что, к счастью, удалось избежать охоты на живых людей — всех «вампиров» того времени искали исключительно среди мертвых .