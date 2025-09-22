Правдивость фактов о полиции США, навязанных фильмами

Много ли мы знаем о полиции Соединенных Штатов, если не считать уже давно сложившиеся стереотипы, которые нам регулярно навязываются через американские фильмы. Расширить свой кругозор в этой области помогут несколько интересных фактов из жизни полицейского.



Для начала стоит отметить, что полиция Америки настолько же противоречива, как и правоохранительные органы в любой стране мира.

Начнем с того, что копы на самом деле взятки не берут. Они предоставят консультацию в пределах своей компетенции, подскажут дорогу. Они выполняют свою работу, защищают, преследуют, арестовывают, выписывают на дорогах штрафы и выступают на судебных заседаниях. Вместе с тем, полиция этой страны — институт закрытого типа, несмотря на попытки общества сделать прозрачной его работу.Полицейские в США защищают простых граждан / Фото: aysnrylcnn.tumblr.com Это интересно! Постоянно, то в одном, то в другом штате становится известно о не совсем законных или вовсе незаконных делах служителей правопорядка, которые раскрывают агенты ФБР или журналисты. Самое интересное, что в таких сообществах состоят не один и не два человека, а десятки копов. Взятки доходят до нескольких миллиардов долларов, да и пострадавших десятки, а то и сотни. Со временем скандальные дела утихают и забываются. А на экранах появляется новый фильм, в котором рассказывается судьба очередного детектива. И население не только Америки, но и всего мира, воспринимает человека в форме, как символ правопорядка. Что в реальности представляет собой американская полицияАмериканские копы / Фото: max-ostendorff.livejournal.com Есть несколько фактов, позволяющих получить представление о самом институте и работающих в этой системе людях . В каждом штате свое управление полиции / Фото: shkolazhizni.ru Первый факт.«Полиция США» — данный термин в этой стране полностью отсутствует. Дело в том, что во всех штатах есть собственное управление полиции, функционирующее автономно, независимо от всех остальных. Да, есть основной костяк структуры этих управлений, но по большей степени они разительно отличаются друг от друга.Зарплата у полицейских в США достойная / Фото: solidarnost.mirtesen.ru Второй факт. Зарплата полицейского составляет не менее 40 000 долларов в год и выше. Она увеличивается, исходя из выслуги полицейского, штата, города в котором он работает. Все сверхурочные часы оплачиваются из расчета 150% по ставке. Другими словами, час сверхурочной работы оплачивается как полтора часа «стандартного» времени . Копы на дежурстве / Фото: twitter.com Третий факт. И у американских полицейских есть отпуск. Первые три года службы — двадцать дней, с четвертого года и дальше — 26 дней. Очередность определяется согласно стажу — кто дольше служит, тот первый и уходит в отпуск. Полицейские на спецзадании / Фото: dailymail.co.uk Четвертый факт. Если несколько лет назад армейская служба давала преимущество при поступлении на службу в полицию, то сейчас все с точностью наоборот — стаж в полиции является плюсом, если человек отправляется служить в армию. Есть штаты, где полицейские не хотят работать в неблагополучных районах. Их не пугает даже увольнение. Поэтому полицейские управления вводят особые доплаты, размер которых доходит до десяти долларов за час.Офицер полиции США / Фото: golos.ua Пятый факт. В США не дают звание за какие-то заслуги или по выслуге. В самом начале своей карьеры полицейский получает самое младшее звание —«детектив» или «офицер». Более того, подавляющее число полицейских (приблизительно 90 процентов) на пенсию уходят именно с этим званием.Начальник полиции избирается путем голосования / Фото: softmixer.com Шестой факт. В Америке начальник полиции — это политическая, и только, должность. В некоторых маленьких городах на этот пост человек избирается путем голосования, так же, как члены совета или мэр. Но в большинстве случаев начальника назначает мэр или единолично, или предварительно согласовав кандидатуру с законодательным органом своего штата, членами городского совета.Детективы всегда готовы распутать самое сложное дело / Фото: rock-cafe.info Седьмой факт. Если человек устраивается или переводится в другое управление полиции, он теряет то звание, которое было ему присвоено на старом месте. Ему приходится начинать все с нуля — со звания «детектива» или «офицера». Даже не пытайтесь дать взятку копу / Фото: tsn.ua Восьмой факт. Действительно, коррупция среди полицейских под контролем и строго наказывается. Поэтому даже не стоит пытаться в Америке давать полицейскому взятку. В 99% случаев вам придется предстать перед судом.Понятых в США нет / Фото: rubic.us Девятый факт. Такое понятие, как «понятые», в США отсутствует. Словам полицейского доверяют даже тогда, когда он опрашивает потерпевших или свидетелей самостоятельно. Если показания будут ложными и сфабрикованными служителем порядка, он может сесть в тюрьму на срок до пятнадцати лет.При необходимости коп может изъять авто / Фото: www.autoyas.com Десятый факт. Мы знаем из тех же голливудских фильмов, что полицейскому достаточно показать свой значок, чтобы человек отдал ему свой мотоцикл или автомобиль. И это полностью соответствует действительности . Каждый гражданин обязан свой транспорт предоставить представителю полиции, если в этом возникнет острая необходимость. Адвокат всегда поможет в сложной ситуации / Фото: yandex.ru Одиннадцатый факт. Мы видим во многих фильмах, как задержанные отказываются говорить без адвоката, требуя его вызвать. Но все обстоит несколько иначе, чем мы можем представить себе. Если у человека есть личный адвокат, он имеет полное право его вызвать. Если же нет, то адвоката он увидит только во время суда. Правозащитник предоставляется бесплатно только тем, кто не может себе позволить оплатить его услуги.Муж и жена не могут работать в одном полицейском участке / Фото: mbk.news Двенадцатый факт. В одном полицейском отделении не разрешается работать семейным парам. Здесь уверены, что это негативно сказывается на дисциплине. Также если имеет место быть нештатная ситуация, когда один из супругов оказался в беде, нарушается и работа второго партнера. То есть, второй супруг может быть деморализован, а это исключит полноценную профессиональную деятельность. Отчетность отнимает много времени у копов / Фото: news.myseldon.com Тринадцатый факт. Настоящим наказанием американских полицейских, как и наших представителей органов правопорядка, выступает отчетность. Для оформления мелкого нарушения копам требуется от трех до четырех часов. Ну а если начинается судебное разбирательство, то для служителей правопорядка наступают непростые будни. Копы в парадной форме / Фото: max-ostendorff.livejournal.com Даже эта информация позволяет понять, что жизнь полицейских в этой стране не так уж и безоблачна. И не все так гладко в системе, как можно подумать, просматривая фильмы об отважных копах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: