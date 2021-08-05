Как боролись с уличным художником, который на протяжении четверти века не давал покоя горожанам

Граффити Eternity на протяжении 25 лет каждое утро появлялось в разных районах мегаполисах.
Если бы у жителей Сиднея спросили о том, каким одним словом они могут охарактеризовать свой город, это слово с большой долей вероятности было бы… Eternity, что в переводе с английского означает вечность. Удивляться этому не стоит: в период с 1930 по 1956 гг. горожане столкнулись с феноменом. Каждую ночь слово «вечность» появлялось написанным на самых разных улицах, неизвестный автор наносил граффити на дороги, заборы, здания, но на протяжении многих лет так и не был пойман.
Желтое граффити сводило с ума не только дворников. Когда надпись стала появляться с завидной регулярностью, внимание на проблему обратили даже местные власти. Меры по поимке хулигана ни к чему не приводили, и все закончилось тем, что надпись сделали символом Сиднея. Было принято решение не смывать и не чистить надпись.
Артур Стейси - автор загадочного граффити.
Мистический художник оставался неуловим 25 лет, пока однажды ранним утром проповедник баптисткой церкви по улице Бертона не стал свидетелем того, как уборщик достал из кармана мелок и вывел им слово «вечность». «Вы и есть господин Eternity?» - проповедник обратился к нарушителю. Тот кивнул в ответ. Когда загадка, терзавшая всех четверть века, была разгадана, в издании Sunday Telegraph опубликовали интервью с Артуром Малкольмом Стейси, автором загадочных граффити.
Две сохранившиеся надписи, сделанные рукой Стейси.
Артур рассказал, что он родился в 1885 году в Редферне, детство его сложилось очень непросто. Родители были алкоголиками, сестры зарабатывали себе на жизнь в борделе. Чтобы не умереть от голода, парень частенько воровал молоко и хлеб. В 12 лет пошел работать на шахту, но это длилось недолго. К 15 годам Артур превратился в алкоголика и попал за решетку за систематическое пьянство. Позже он коротал жизнь в пьяных кутежах в борделях, пабах и казино. В годы Первой мировой войны Артур попытался служить, но из-за запущенного бронхита и пневмонии медкомиссию он не прошел.
Граффити Eternity на мосту в Сиднее.
Все изменилось однажды, когда Артур попал на службу в баптистскую церковь. Во время проповеди он услышал призыв задуматься над словом «вечность», а также аллегорическое рассуждение о том, что человек верующий должен взывать к каждому человеку на улицах Сиднея. Тогда-то Артур положил в карман кусочек мела, он уже знал, что первым делом напишет слово «вечность» на полу храма. Даже несмотря на то, что Артур не имел образования и с трудом мог воспроизвести на бумаге свое имя, слово Eternity он написал без ошибок.
Могила Стейсе на мемориале.
Последующие 35 лет до самой смерти Артур посвятил тому, чтобы как можно больше людей в мегаполисе увидели у себя под ногами это слово. Ему чудом удавалось избегать полиции. Всего, по его личному признанию, он создал более полумиллиона надписей. Вскоре жители полюбили эти рисунки, уличные художники стали добавлять слово в свои рисунки. В год, когда праздновали миллениум, слово Eternity написали огромными желтыми буквами на мосту, городской символ был официально признан. Эта же надпись была задействована во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в 2000 году.
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