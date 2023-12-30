15 захватывающих мест на Земле, в которых стоит побывать хоть раз настоящим экстремалам

Экстремальным путешественникам посвящается.
Кто-то стремится провести отпуск, валяясь на пляже, тогда как другие стремятся отыскать самые экстремальные места на Земле. Где-то смертельно холодно, где-то чересчур жарко, какие-то места просто кишат ядовитыми змеями, а где-то можно заняться экстремальными видами спорта. В этом обзоре собраны места, которые вряд ли понравятся поклонникам ленивого отдыха. Тем не менее, они стоят того, чтобы их увидеть.
1. Мертвое море
Экстремальное место: Мертвое море.
Израиль / Иордания
Расположенное между Израилем и Иорданией, Мертвое море является самым низменным местом на Земле. Это невероятно, но поверхность воды в море находится примерно на 430 метров ниже уровня моря. Кроме того, Мертвое море невероятно соленое. Фактически, уровень соли в воде здесь такой, что человек может держаться на поверхности без особых усилий.
2. Марианская впадина
Экстремальное место: Марианская впадина.
США
В отличие от самой высокой точки на Земле, Марианская впадина является самой глубокой точкой океана, в которой побывало всего 3 человека. Она расположена в Тихом океане, к востоку от Филиппин. Самая глубокая точка от поверхности воды («Бездна Челленджера») находится на глубине около 11 километров.
3. Станция «Восток»
Экстремальное место: станция «Восток».
Антарктида
Когда люди ищут прекрасное место для отдыха, не так много кто захочет отправиться в самое холодное место на Земле. На станции «Восток» в Антарктиде ситуация с этим обстоит весьма экстремально — здесь температура может упасть до -87 градусов Цельсия. Летом на «Востоке» живут около 25 ученых, а зимой это число сокращается до 13.
4. Водопад Анхель
Экстремальное место: водопад Анхель.
Венесуэла
Анхель в Венесуэле - самый высокий водопад в мире. Здесь вода обрушивается вниз с высоты 984 метра, причем высота непрерывного свободного падения воды составляет 806 метров. Чтобы представить это в перспективе, это примерно в три раза выше, чем Эйфелева башня.
5. Пещера Крубера
Экстремальное место: пещера Крубера.
Абхазия
Пещера Крубера, расположенная недалеко от Черного моря в горном массиве Арабика в Абхазии, является самой глубокой пещерой в мире (по другим данным, самая глубокая — находящаяся неподалеку пещера Веревкина). На поверхности вход в пещеру выглядит, как небольшая дыра, а опускается она на глубину 2 197 метров. Первоначально пещерные проходы были очень маленькими и узкими, но раскопки позволили опуститься глубже. В последние годы пещера Крубера стал чем-то вроде «Эвереста» для спелеологов.
6. Пустыня Атакама
Экстремальное место: пустыня Атакама.
Чили
Тем, кому нравится сухой климат, явно стоит посетить пустыню Атакама в Чили. Испытания NASA показали, что это самая сухая пустыня на Земле. Как несложно догадаться, здесь очень экстремальные перепады температуры: от 40º C в течение дня до 5º C ночью.
7. Самое длинное географическое название
Экстремальное название холма в Новой Зеландии.
Новая Зеландия
Бесспорно, что Новая Зеландия может похвастаться потрясающими пейзажами и ландшафтами. При этом данная страна также может претендовать на самое длинное географическое название в мире. Один из местных холмов называется Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. Переводится это как «вершина, где Таматеа, мужчина с большими коленями взбирался на горы, проглатывал землю, который путешествовал и играл на своей носовой флейте для своей любимой».
8. Деревня Теахупоо
Экстремальное место: деревня Теахупоо.
Таити
Если кто-то не представляет свою жизнь без серфинга, ему стоит отправиться в деревню Теахупоо на северо-западном побережье Таити. Серферы со всего мира стекаются в это место, чтобы получить возможность прокатиться на одних из самых больших и смертельных волн на Земле. А смертельным это место делает то, что волны разбиваются в нескольких шагах от острого кораллового рифа.
9. Остров Кеймада-Гранди
Экстремальное место: остров Кеймада-Гранди.
Бразилия
Возле побережья Бразилии недалеко от Сан-Паулу находится самый опасный остров на планете — Кеймада-Гранди или «Змеиный». Это место буквально кишит островными ботропсами, смертельно ядовитыми змеями. Говорят, что их яд может убить человека менее чем за час.
10. Деревня Оймякон
Экстремальное место: деревня Оймякон.
Россия
Оймякон - не обычная деревня в России. При температурах, достигающих 88 градусов ниже нуля, это по сути самый холодный населенный город на Земле. И здесь невероятно опасно жить. С 1 декабря по 1 марта температура никогда не поднимается минус 17 градусов по Цельсию.
11. Деревня Даллол
Экстремальное место: деревня Даллол.
Эфиопия
Хотя местные инопланетные ландшафты делают эфиопское деревня Даллол неотразимым, экстремальным оно является по другой причине. Оно считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой. В течение года средняя температура в Даллоле составляет 34,4 градуса Цельсия.
12. Город Чернобыль
Экстремальное место: город-призрак Чернобыль.
Украина
Хотя Чернобыль недавно отметил свое 30-летие после катастрофы и в некоторые его районы уже пускают туристов, здесь царит не совсем дружественная атмосфера. В 1986 году на город обрушились тонны радиоактивных отходов, в результате чего эвакуировали 100 000 человек. Теперь Чернобыль представляет собой разрушающийся город-призрак.
13. Озеро Салар де Уюни
Экстремальное место: высохшее соленое озеро Салар де Уюни.
Боливия
Салар де Уюни в Боливии - это высохшее соленое озеро, простирающееся до самого горизонта (его площадь составляет 10 588 квадратных километров). Оно действительно единственное в своем роде. Однако приехать сюда в качестве туриста непросто. Дороги к Уюни отсутствуют, а зимой здесь становится чрезвычайно холодно.
14. Остров Тристан-да-Кунья
Экстремальное место: остров Тристан-да-Кунья.
Британская заморская территория
Остров Тристан-да-Кунья в одноименном архипелаге - самый удаленный населенный остров на планете. Он не совсем подходит для отдыха. На Тристан-да-Кунья нет ресторанов и отелей, и здесь нельзя рассчитаться кредитной картой. Чтобы добраться до острова, придется плыть на корабле в течение недели, поскольку на нем нет аэропорта.
15. Шахта «Железная гора»
Экстремальное место: шахта «Железная гора».
Калифорния
Железная гора в Калифорнии сильно загрязнена кислотными реками, кислотной солью и бактериальной слизью, сочащейся из стен шахт. Концентрация загрязнения и кислоты в воде может сжечь кожу и растворить ткани. В данном месте настолько опасно, что когда NASA отправило для разведки в шахту робота, никто не увидел его больше.
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