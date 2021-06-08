Уж если задумал сделать фото, то и жизнью рискнуть не грех — по крайней мере, именно так рассуждает венгерский фотограф Тамаш Рицави (Tamas Rizsavi). Вот уже шесть лет он совмещает свою тягу к руферству и фотографии: забирается на самые высокие здания, башни, памятники, да вообще все, что открывает вид на город, и запечатлевает свой родной Будапешт.
Будапешт в объективе Тамаша Рицави.
Фотографии с высоты.
Место с выгодным видом на Дунай.
Кадры с необычной точки обзора.
На мосту.
«Я стараюсь делать фотографии при разном освещении, при разной погоде, потому что мне важно показать Будапешт таким, какой он есть. Вообще-то я работаю водителем поезда, но моя настоящая страсть — это фотография. С помощью нее я могу поделиться с остальными тем миром, в котором живу», — говорит Тамаш Рицави.
Железнодорожный вокзал.
Вид на Цепной мост Сеченьи.
Фотографии Будапешта от Тамаша Рицави.
Мост Эржебет.
Туман над Дунаем.
Королевский дворец в тумане.
Раннее утро.
Туман над рекой.
Будапешт.
Радуга над столицей Венгрии.
На крыше вокзала.
Главный холл железнодорожного вокзала Будапешта.
Ночной Будапешт.
На рассвете.
Вид на Парламент.
Гроза над Дунаем.
Голубой Дунай.
Над городом.
Тамаш Рицави.
Автопортрет Тамаша Рицави.
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Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты
Уж если задумал сделать фото, то и жизнью рискнуть не грех — по крайней мере, именно так рассуждает венгерский фотограф Тамаш Рицави (Tamas Rizsavi). Вот уже шесть лет он совмещает свою тягу к руферству и фотографии: забирается на самые высокие здания, башни, памятники, да вообще все, что открывает вид на город, и запечатлевает свой родной Будапешт.
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