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Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Уж если задумал сделать фото, то и жизнью рискнуть не грех — по крайней мере, именно так рассуждает венгерский фотограф Тамаш Рицави (Tamas Rizsavi). Вот уже шесть лет он совмещает свою тягу к руферству и фотографии: забирается на самые высокие здания, башни, памятники, да вообще все, что открывает вид на город, и запечатлевает свой родной Будапешт.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Будапешт в объективе Тамаша Рицави.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Фотографии с высоты.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Место с выгодным видом на Дунай.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Кадры с необычной точки обзора.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

На мосту.

«Я стараюсь делать фотографии при разном освещении, при разной погоде, потому что мне важно показать Будапешт таким, какой он есть. Вообще-то я работаю водителем поезда, но моя настоящая страсть — это фотография. С помощью нее я могу поделиться с остальными тем миром, в котором живу», — говорит Тамаш Рицави.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Железнодорожный вокзал.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Вид на Цепной мост Сеченьи.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Фотографии Будапешта от Тамаша Рицави.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Мост Эржебет.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Туман над Дунаем.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Королевский дворец в тумане.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Раннее утро.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Туман над рекой.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Будапешт.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Радуга над столицей Венгрии.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

На крыше вокзала.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Главный холл железнодорожного вокзала Будапешта.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Ночной Будапешт.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

На рассвете.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Вид на Парламент.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Гроза над Дунаем.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Голубой Дунай.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Над городом.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Тамаш Рицави.

Рискнуть жизнью ради фотографий: 25 великолепных снимков Будапешта с высоты

Автопортрет Тамаша Рицави.

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