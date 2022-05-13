Самые знаменитые взяточники в истории

Во все времена и во всех странах существовало такое понятие, как взяточничество. Испокон веков каждый знает, как именно нужно решать «щекотливые» вопросы в обход закона. Вот только мелкие взяточники попадают за решетку, а крупные – на страницы истории. О пяти известных мздоимцах и пойдет речь далее в обзоре.
Князь Александр Меньшиков
Петр I называл сподвижника Александра Даниловича Меньшикова своей «вороватой, но верной» правой рукой. А все потому, что князь брал взятки в невероятных количествах. Когда Меньшиков командовал войсками во время Северной войны и подступал к очередному городу, он отправлял туда гонцов с предложением откупиться в обмен на то, что его солдаты не будут мародерствовать. Так он получил огромные суммы с Гамбурга, Любека, Мекленбурга, Гданьска. Что любопытно, эти средства практически полностью оседали в кармане Его светлости.
Когда Александр Меньшиков руководил строительством Петербурга и Кронштадта, казначейство по первому требованию выделяло ему баснословные суммы. Стоит ли говорить, что князь распоряжался ими по своему усмотрению. Примечательно, что Петр I закрывал глаза на все аферы своего любимца. Тот совершенно не боялся наказания за взятки и казнокрадство, которое настигало других. Петр I ценил Меньшикова за его способность мыслить масштабно.
Когда трон занял Петр II, Меньшикову стало несладко. В 1727 году его сослали в Раненбург, лишив всех земель и богатств. А их было немало: шесть городов, более сотни деревень, 90 тысяч крестьян. Кроме того, у опального князя изъяли несколько миллионов рублей наличными, 3 сундука с драгоценностями и 105 пудов посуды из чистого золота. Немало накоплений Меньшикова осталось в банках Лондона и Амстердама.
Фаворит императрицы Эрнст Иоганн Бирон
Фавориту императрицы Анны Иоанновны Эрнсту Иоганну Бирону, прибывшему с ней из Курляндии, было, где разгуляться. Пользуясь особым расположением государыни, Бирон позволял себе проворачивать сомнительные сделки в масштабах целой страны. Именно к нему шли государственные деятели (не с пустыми руками), выпрашивая позволение Анны Иоанновны на то или иное дело.
Двести тысяч талеров «перепало» Бирону за то, что он предотвратил русско-французский союз. Англичане тем временем получили возможность транзитной беспошлинной торговли через Россию со странами Востока. Из-за этого казна понесла огромные убытки, а Бирон обогатился в который раз.
Когда императрицы не стало, фаворита отправили в ссылку, но не навсегда. Император Петр III, очень любивший все немецкое, вернул Бирона ко двору.
Китайский евнух Лю Цзинь
Десятый китайский император династии Мин Чжэндэ, правивший в начале XVI века прославился не за особые заслуги, а за то, что приблизил к управлению государством бедного евнуха Лю Цзиня. Пока император в одежде простолюдина разгуливал по улицам Пекина, евнух заправлял от его имени.
Сохранились письменные доказательства об огромных взятках, которые брал Лю Цзинь. Только за возможность увидеться с императором чиновники выкладывали евнуху по несколько тысяч золотых. Спустя некоторое время нашелся еще один евнух, который тоже захотел оказаться на месте любимца императора. На одном из пиров он нашептал Чжэндэ, что Лю Цзинь якобы готовит против него заговор. При обыске у евнуха изъяли 251 миллион унций серебра – огромное богатство по тем временам. К тому же, Лю Цзинь выстроил для себя дворец, превосходивший императорский. Не в меру жадный евнух был казнен.
Французский дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор
Имя французского дипломата Шарля Мориса де Талейран-Перигора стало синонимом хитрости, беспринципности и взяточничества. Этот человек был настолько ловким и изворотливым, что в период французской революции и после нее он присягал всевозможным правительствам бесчисленное количество раз. Талейран находился у власти при Наполеоне, Людовике XVIII, Луи-Филиппе. Когда русские войска занимали Париж, Талейран с большим почтением предоставил императору Александру I свое жилье.
На продаже информации то одним, то другим Талейран заработал 16,5 миллионов франков. Когда дипломат отошел в мир иной, люди с издевкой спрашивали: «Талейран умер? Сколько ему за это заплатили?»
Судья Земского приказа Леонтий Плещеев
В XVII веке в Москве жил воевода и судья Земского приказа Леонтий Плещеев. Он вершил «правосудие» особым способом. Сначала его подручные выведывали финансовое положение горожан, а затем на наиболее состоятельных людей писались кляузы с обвинениями в убийстве или воровстве. Чтобы не доводить дело до суда, Леонтий Плещеев великодушно принимал от оклеветанных большие взятки.
Однажды 2 июня 1648 года царя Алексея Михайловича, следовавшего из Троице-Сергиевой лавры во дворец, остановила толпа людей. Они умоляли государя на место Плещеева назначить «человека доброго». Царь обещал разобраться, но народ устроил самосуд. Главу Земского приказа забросали камнями и протащили его мертвое тело по московским площадям.
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