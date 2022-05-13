Самые знаменитые взяточники в истории

Во все времена и во всех странах существовало такое понятие, как взяточничество. Испокон веков каждый знает, как именно нужно решать «щекотливые» вопросы в обход закона. Вот только мелкие взяточники попадают за решетку, а крупные – на страницы истории. О пяти известных мздоимцах и пойдет речь далее в обзоре.









Князь Александр Меньшиков

Фаворит императрицы Эрнст Иоганн Бирон

Китайский евнух Лю Цзинь

Французский дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор

Судья Земского приказа Леонтий Плещеев