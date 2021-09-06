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Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Мастер по ремонту серверного оборудования, а в свободное от работы время художница Криспин Янг Уилсон (Crispin Young Wilson) сразу сообразила, как помочь своему другу, когда тот пожаловался, что после переезда в новый дом его четырёхлетний сын Бенджамин не хочет спать в своей комнате. Вооружившись люминесцентной краской, которая светится только в темноте, и трафаретами, Криспин изобразила на потолке в комнате мальчика звёздное небо над вулканом Худ в штате Орегон, откуда она родом. Результатами своей работы художница поделилась с друзьями в Твиттере, и к её удивлению запись набрала более 40 тысяч ретвитов и принесла ей известность в сети.

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

http://vs-t.ru/svadebnye-tradicii-narodov-rossii

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

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