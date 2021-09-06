Художница нарисовала на потолке целую галактику, чтобы маленький сын её друга смог уснуть

Мастер по ремонту серверного оборудования, а в свободное от работы время художница Криспин Янг Уилсон (Crispin Young Wilson) сразу сообразила, как помочь своему другу, когда тот пожаловался, что после переезда в новый дом его четырёхлетний сын Бенджамин не хочет спать в своей комнате. Вооружившись люминесцентной краской, которая светится только в темноте, и трафаретами, Криспин изобразила на потолке в комнате мальчика звёздное небо над вулканом Худ в штате Орегон, откуда она родом. Результатами своей работы художница поделилась с друзьями в Твиттере, и к её удивлению запись набрала более 40 тысяч ретвитов и принесла ей известность в сети.



















http://vs-t.ru/svadebnye-tradicii-narodov-rossii



















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