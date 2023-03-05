Почему знатные люди в Средневековье не мыли руки перед едой и другие факты о гигиене

1. Насколько было распространено купание?

Средневековые банные принадлежности. / Фото: reddit.com

Изображение знатного мужчины, принимающего ванну. / Фото: Getty Images

Бочка для купания. / Фото: turbosquid.com

2. Средневековая стоматология

Рисунок с изображением работы стоматолога в средневековье, около 14 века. / Фото: Heritage Images / Getty Images

Гравюра, изображающая средневековую стоматологическую операцию. / Фото: Leemage / Getty Images

3. На чём спали в Средневековье

Женщина в постели в окружении врачей, рисунок 14 века. / Фото: Архив Халтона / Getty Images

Дезинсекцию обычно проводили женщины. / Фото: research.reading.ac.uk

4. Мыть или не мыть?

Изображение мужчины, который моет руки, около 1490 года. / Фото: Heritage Images / Getty Images

5. Секретный ингредиент для стирки

Картина французского художника Жана Батиста Симеона Шардена «Прачка», на которой женщина стирает бельё. / Фото: Wikimedia Commons

6. Все отходы под ноги

Рисунок средневекового города Пиза. / Фото: Архив исторических изображений / Getty Images

Туалет в средневековом замке. / Фото: wallpaperflare.com

Туалет в средневековом монастыре . / Фото: pinterest.pt