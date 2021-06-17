7 изобретений, вызывающие у создателей неоднозначные эмоции

В стремлении познать новое ученые делают открытия, влияющие на жизнь всего человечества. Изобретения улучшают нашу повседневную жизнь, выводя на новые уровни комфорта. Всемирная паутина, спутниковое телевидение и другие вещи и технологии прочно вошли в быт современного человека. Однако есть изобретения, которые не оправдали возложенных надежд, и создатели не любят о них вспоминать.
1. Смайлики, передающие эмоции
«Точка, точка, запятая» эволюционировали до эмодзи-картинок. /Фото: rooseveltgraphicarts.files.wordpress.com
Первое графическое изображение эмоций для сообщений в сети появилось на свет в 1982 году. Поводом для появления стало общение американских ученых в сети, когда они обнаружили, что текстовые сообщения лишены нюансов живого разговора. Как обозначить, что написанное следует воспринимать в шутку, а не всерьез? Профессор Скотт Фалман предложил использовать двоеточие и дефис, добавляя в конце закрывающую скобку, изображающую улыбку или открывающую – грусть.
Смайлики быстро распространились по миру. С легкой руки японцев они эволюционировали в эмодзи, которые Фалман не любит. Он считает их уродливыми и полагает, что для того, чтобы нарисовать картинку, не нужно обладать особой фантазией. Гораздо сложнее передать эмоции с помощью стандартных символов клавиатуры. Какое-то время Фалмана беспокоило, что он известен как изобретатель смайликов, чем своими работами в области искусственного интеллекта, но потом смирился с этим.
2. День матери
День матери отмечают в США во второе воскресенье мая. /Фото: ashbrookcourtcarehome.co.uk
День матери в США был основан Анной Джарвис в память о ее матери – удивительной женщине, жизнь которой не ограничивалась рамками семьи. Она вела просветительскую работу среди молодых матерей, рассказывала о причинах эпидемий, боролась с антисанитарными условиями жизни детей. Дочь очень ее любила и после ее смерти благодаря своему упорству смогла добиться учреждения национального Дня матери. В качестве символа праздника она выбрала белые гвоздики – любые цветы своей мамы.
Этот праздник задумывался Анной как семейное торжество, пронизанное благодарностью к матерям. Однако в скором времени коммерсанты превратили его в день прибыли. Открытки, цветы, кондитерские изделия – Анна была в ужасе от того, во что превратилась ее идея. Она стала бороться против коммерциализации праздника и до конца своей жизни сожалела о своем творении.
3. Неуместный шрифт
Популярный шрифт, который не все умеют правильно применять. /Фото: media.pri.org
Шрифт Comic Sans с причудливыми очертаниями своим возникновением обязан забавной мультипликации – собаке-ассистенту, помогающей пользователям разобраться с работой компьютера в графическом интерфейсе Microsoft Bob. Винсент Коннаре счел, что слова пса подаются скучным шрифтом и изобрел более веселый с небрежными очертаниями в стилистике комиксов. Шрифт не нашел применения в графическом интерфейсе Microsoft Bob, но его включили в пакет ОС Windows 95.
Сложно сказать, чем Comic Sans так заинтересовал пользователей, но популярность он приобрел широчайшую. Этим очень недоволен его создатель, считающий, что его часто используют не по назначению. Винсент Коннаре поражается популярности Comic Sans и сожалеет, что его имя связано с самым неуместно применяемым шрифтом.
4. Засилье телевидения
Создатель электронной передающей трубки не считал телевидение полезным. /Фото: imgix.bustle.com
Американский изобретатель Фило Тейлор Фарнсворт известен как один из пионеров электронного телевидения. Электромеханические системы передачи изображения уже существовали, но он сумел сделать передающую трубку полностью электронной. Изобретая устройство, он полагал, что оно позволит людям узнавать друг о друге и будет полезно для решения многих других проблем.
Фарнсворт скончался в 1971 году и успел увидеть, как использовалось его изобретение. Его огорчало, что вместо того, чтобы познавать мир и обогащать свою жизнь знаниями, люди впустую тратят время на просмотр бессмысленных передач. Он сказал своему сыну: «В этом нет ничего стоящего, и мы не собираемся смотреть это в нашем доме, и я не хочу этого в твоем интеллектуальном меню».
Интересный факт: В американском мультипликационном фильме один из главных персонажей назван в честь Фило Фарнсворта. Это профессор Хьюберт Фарнсворт из научно-фантастического сатирического сериала «Футурама».
5. «Агент Оранж» – ядовит и опасен
Агент «Оранж» распылялся над южным Вьетнамом около 10 лет. /Фото: d1u4oo4rb13yy8.cloudfront.net
В поисках средства, стимулирующего рост растений, американский ученый-ботаник Артур Галстон экспериментировал с синтезом веществ, ускоряющих цветение и завязывание плодов соевых культур. В результате он создал средство, которое в малых дозах благотворно влияло на рост растений, но в больших – разрушало. Убийственный потенциал вещества был использован военными для создания гербицида, известного как «Агент Оранж».
Во время вьетнамской войны американские войска распылили миллионы литров химического вещества, выжигая джунгли, в которых прятались партизаны. Прошло 50 лет, но загрязненные почвы и воды продолжают отравлять жителей Вьетнама, вызывая серьезные проблемы со здоровьем, такие как врожденные дефекты, различные виды рака и другие смертельные болезни.
Узнав, как были использованы его разработки, Галстон был шокирован. Он считал «Агент Орнаж» химическим оружием и добивался запрета на его применение.
6. Капсульный кофе – удар по экологии
Пластиковые отходы ухудшают экологию планеты. /Фото: assets.rebelmouse.io
Джон Сильван не особо любил кофе, и терпеть не мог выбрасывать большую часть его в раковину. Желание получить хороший кофе объемом ровно одну чашку сподвигло его на создание кофеварки Keurig и кофейной капсулы K-Cup. Капсулы пользуются популярностью и ежегодно продаются в колоссальных количествах.
По мнению, Novate.ru, сама идея быстрой чашки кофе неплоха. Проблема заключается в том, что капсулы невозможно утилизировать и переработать. Они могут лежать на свалке практически вечно, оказывая негативное влияние на окружающую среду. Производители решают задачу, работая над созданием биоразлагаемых K-Cup. Сам Джон Сильван не ожидал такой проблемы и признает, что ему стыдно за такое изобретение.
7. Торговые центры – все в одном месте
Современный торговый центр уже не такой, как задумывал создатель. /Фото: tripsavvy.comtripsavvy.com
Первый в мире торговый центр разработал и воплотил в жизнь архитектор Виктор Грюн. В 1954 году в Детройте был возведен Нортленд-центр, объединивший на одной площадке магазины, кафе, кинотеатры и другие заведения. На территории были обустроены зеленые насаждения и была предусмотрена парковка для машин.
Грюн задумывал молл как уютное, светлое, теплое место, где можно сделать покупки, погулять, отдохнуть. Но в погоне за прибылью торговые центры стали строить, стараясь разместить больше магазинов, убирая зеленые насаждения и другие вещи, формирующие атмосферу уюта. Грюн был потрясен тем, какой вид приняло его детище, и считал, что они разрушили города. В 1978 году сказал, что хотел бы раз и навсегда отказаться от авторства в создании моллов.
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