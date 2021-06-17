7 изобретений, вызывающие у создателей неоднозначные эмоции

1. Смайлики, передающие эмоции

«Точка, точка, запятая» эволюционировали до эмодзи-картинок. /Фото: rooseveltgraphicarts.files.wordpress.com

2. День матери

День матери отмечают в США во второе воскресенье мая. /Фото: ashbrookcourtcarehome.co.uk

3. Неуместный шрифт

Популярный шрифт, который не все умеют правильно применять. /Фото: media.pri.org

4. Засилье телевидения

Создатель электронной передающей трубки не считал телевидение полезным. /Фото: imgix.bustle.com

5. «Агент Оранж» – ядовит и опасен

Агент «Оранж» распылялся над южным Вьетнамом около 10 лет. /Фото: d1u4oo4rb13yy8.cloudfront.net

6. Капсульный кофе – удар по экологии

Пластиковые отходы ухудшают экологию планеты. /Фото: assets.rebelmouse.io

7. Торговые центры – все в одном месте

Современный торговый центр уже не такой, как задумывал создатель. /Фото: tripsavvy.comtripsavvy.com