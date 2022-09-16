Дорогая, мы портим нашего ребенка

Извечная борьба мнений: генетика или воспитание. Возможно ли испортить человека воспитанием, или он уже рождается плохим? На этот вопрос дать однозначный ответ пока еще достаточно сложно. В конце концов, генетика до конца еще толком не изучена. А вот с воспитанием уже более или менее понятно. Так можно ли испортить ребенка воспитанием? Попробуем разобраться.







Нередко мы слышим такие фразы, как: «да я же его люблю» или «это из-за переизбытка любви». И ведь не поспоришь, родительская любовь – очень сильное чувство. Но всегда ли это во благо? Очевидно, что это не так. Тогда, как понять, что метод воспитания ошибочен?







Есть определенные признаки поведения, которые уже говорят, что вы делаете что-то не так. Непослушный, недовольный, требовательный ребенок, постоянно впадающий в истерику – уже яркий признак никудышного воспитания. По большому счету, это родители учат детей, что такое поведение – есть норма.



Кушает что хочет и когда хочет? Спит сколько хочет и когда хочет? Любая игрушка – лишь бы без слез и истерик? Убираете раскиданные игрушки сами? Тогда чему вы удивляетесь? Ребенка методично, день за днем, учили наплевательски относиться к графику, порядку, ответственности и скромности в желаниях.

Это взрослые сначала вкладывают «плохие» программы в голову, а затем, словно проснувшись ото сна, начинают требовать от чада то, чего он не знает и к чему не приучен.Первое, что родители должны помнить и неукоснительно выполнять, по мнению психологов, так это быть всегда последовательными. Нельзя сначала давать ребенку одну установку, а затем пусть и незначительно изменять ее. Нужно изначально создать определенные рамки и следовать в их пределах.Именно рамки «правила игры» дадут вам поле для маневра. Если чадо начинает упираться и требовать что-то свое, имея в распоряжении уже существующие рамки, можно авторитетно с нажимом напомнить ему, что делать можно, а чего нельзя.В то же время ни в коем случае нельзя перегибать палку. Прием «хороший коп – плохой коп» – это все про вас. Ребенок не должен вас бояться как черт ладана. Только чувствуя себя в безопасности, малыш сможет адекватно воспринимать ваши слова. А это значит – сначала пытаемся договориться , объясняя доходчиво и спокойно свою точку зрения. И уже в случае жесткого сопротивления давить, настаивая на своем. Порой родители словно забывают о своем неотъемлемом праве сказать «нет!».Между тем запомните крепко-накрепко, подкупать ребенка – грех. Нет лучшего способа испортить малыша, чем взяточничество. Чадо стоит на своем? Не знаете, как еще вразумить? Давите дальше, не давайте слабину и ни в коем случае не давайте взятку. Это сработает, как наркотик и уже через некоторое время киндер начнет со слезами, извиваясь в конвульсиях, выпрашивать новую машинку или домик для Барби.Тоже относится и к вознаграждениям. Сам сел на горшок? Молодец, но это не повод теперь задаривать подарками и вниманием. Ценность вознаграждения еще и в том, что его не так уж и просто получить Еще одним «грехом» родителей можно назвать гиперопеку. Вот это и есть то самое – «залюбить во вред». Что тут плохого? – спросите вы. Все дело в том, что в реальной жизни даже пусть и успехи, но небольшие, а иной раз и большие, не будут вызывать у посторонних тех же восторгов, что были у вас. Как результат, ребенок может потеряться во взрослой жизни, чувствовать себя одиноким, ненужным и иметь ворох различных комплексов . Отсутствие поощрений и внимания – тоже хороший урок для будущего человека.Да, безусловно, ребенка нужно любить. Но любить нужно мудро.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)