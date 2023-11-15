В чем секрет популярности французского багета и при чем тут Наполеон и метро

Парижский багет – примерно такой же символ Франции, как вино и сыр. Все вместе, к слову, представляет собой прекрасный вариант перекуса по-французски на каникулах или в выходной день. Но вот что интересно – окажись мы в Париже XIX века и задай вопрос встреченному жителю города о багете, тот просто не понял бы, о чем идет речь. Хотя сам хлеб, вероятнее всего, узнал бы. Впрочем, это не точно – история знаменитого изделия из французских пекарен не такая уж простая.
Какой он, парижский багет
Что представляет собой багет, знакомый сейчас не только франкоговорящим гурманам, но и вообще практически всему миру? Есть у этого вида хлеба ряд особенностей, которые и позволяют определить, действительно ли речь идет о багете по-французски или пекарь изготовил просто буханку удлиненной формы. Багет действительно длинный – около 65 сантиметров – и узкий, ширина его составляет 5-6 сантиметров. Встречаются и варианты – например, пекут «полубагет», багет потоньше или потолще – в этом случае вес его составляет от 100 до 400 граммов.
Багет быстро съедается - поэтому в булочные французы ходят часто
Самое привлекательное в таком хлебе – сочетание хрустящей корочки и воздушного мякиша, чтобы этого достичь, при выпекании используется водяной пар. Эта самая корочка, правда, делает багет довольно капризным продуктом – всего день на воздухе, и хлеб становится сухим. Наутро нужно снова идти за свежим багетом. Старый, правда, тоже еще может послужить, и французы придумали ему множество применений, от гренок до хлебного супа. Чтобы сохранить французский хлеб на несколько дней, нужны соответствующие условия – не очень сухое, не очень влажное, не очень теплое место.
Изготовление багета - дело достаточно простое, поэтому только в Париже это делают в тысячах пекарен. Источник: pinterest.com
Пекут багеты используя только пшеничную муку, соль, воду и дрожжи (или закваску). Мука требуется специальная, с большим содержанием белка – так хлеб становится эластичным, мякиш восстанавливает форму после надавливания на него. В незначительных количествах можно добавить другие виды муки – например, соевую или солодовую. Ни яйца, ни масло, ни молочные продукты для приготовления багетов не применяются – если, разумеется, пекарь ставит перед собой задачу создать тот самый, настоящий парижский хлеб.
Когда появились первые багеты?
Но какой все-таки «тот самый»? Кажется, что исторические корни багета должны уходить куда-то во времена мушкетеров и королей, в крайнем случае – к Великой революции, но нет, не получается. Даже по неподтвержденным легендам багет значительно моложе. Есть, правда, версия о его происхождении, связанная с завоеваниями Наполеона Бонапарта: якобы такая форма хлеба была придумана для того, чтобы облегчить солдатскую походную жизнь. Вместо того, чтобы носить хлеб в кармане, его закидывали за спину, так багет не мешал при передвижении и не ломался.
Достоверно историю багета можно проследить только с XX века, хотя и раньше булочники Парижа изготавливали длинные буханки
Другой вариант истории возникновения багета связан с Веной и ее традициями хлебопечения. Якобы в конце тридцатых годов XIX века австриец Август Занг открыл в Париже пекарню и начал продавать французам хлеб по рецепту своей родины, но с некоторыми изменениями по части формы буханки. Ни та, ни другая версия о происхождении багета не имеют подтверждений и историками всерьез не воспринимаются.
Возможно еще, багеты стали удобным способом обеспечивать завтрак для рабочих, строивших столичный французский метрополитен на рубеже XIX - XX веков. Длинный узкий хлеб можно было ломать без ножа, а ножи с некоторых пор строителям носить запрещалось – иначе мелкие потасовки грозили серьезными неприятностями. В 1919 году работа пекарен была ограничена, не разрешалось больше использовать труд пекарей в ночное время. Поэтому возник рецепт, который позволял быстро замесить и быстро – благодаря форме хлеба – испечь багет к тому времени, как парижане потянутся в магазины.
Национальное достояние
В Париже тысячи пекарен, в которых производятся багеты, – буквально на каждом шагу. Просто потому, что большинство французов не могут представить себе день без этого свежего, с хрустящей корочкой, хлеба, который можно ломать руками и который прекрасен не только с кофе и джемом, но и с сыром, с паштетами, с оливками и еще с сотнями блюд французской и не только кухни. Официальная версия о происхождении багета и объясняется именно тем, что состоятельным горожанам в начале прошлого века хотелось на стол ароматного свежего хлеба с корочкой.
Ежегодно в Париже выбирают лучший багет. Источник: sortiraparis.com
Каждый день, если верить статистике, французы съедают около тридцати миллионов багетов. Но не они одни ценят этот хлеб – в бывших французских колониях он пользуется едва ли не большей популярностью. В Алжире, например, его ежедневное потребление достигает уже 48 миллионов багетов. Да и в странах, которые не имеют исторических связей с родиной такого хлеба, багет давно уже оценен по достоинству.
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