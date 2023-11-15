В чем секрет популярности французского багета и при чем тут Наполеон и метро

Какой он, парижский багет

Багет быстро съедается - поэтому в булочные французы ходят часто

Изготовление багета - дело достаточно простое, поэтому только в Париже это делают в тысячах пекарен. Источник: pinterest.com

Когда появились первые багеты?

Достоверно историю багета можно проследить только с XX века, хотя и раньше булочники Парижа изготавливали длинные буханки

Национальное достояние

Ежегодно в Париже выбирают лучший багет. Источник: sortiraparis.com