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Поделки и вещи из дерева

Поделки и вещи из дерева

Прожив несколько лет в окружении леса, художница Кимера Вачна не смогла оставаться на своей работе и уволилась из офиса, чтобы вернуться к природе и создавать красоту! Сейчас она работает у себя дома. Её окружает природа и естественные материалы, которые она использует в своей работе.

Женщина создает поделки и вещи обихода из дерева. Она покрывает их потрясающим изображениями. Нужно отметить, что Кимера не губит живые деревья, а использует уже упавшие экземпляры, сохраняя природу!

Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!
Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!

 

Она уволилась, чтобы стать ближе к природе и творить!

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