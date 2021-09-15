Поделки и вещи из дерева

Прожив несколько лет в окружении леса, художница Кимера Вачна не смогла оставаться на своей работе и уволилась из офиса, чтобы вернуться к природе и создавать красоту! Сейчас она работает у себя дома. Её окружает природа и естественные материалы, которые она использует в своей работе.

Женщина создает поделки и вещи обихода из дерева. Она покрывает их потрясающим изображениями. Нужно отметить, что Кимера не губит живые деревья, а использует уже упавшие экземпляры, сохраняя природу!

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