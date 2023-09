Oasis Towers: райский оазис посреди перенаселенного мегаполиса Восточного Китая (рендеринг от MVRDV). | Фото: mvrdv.com.

Проект Oasis Towers и всей территории комплекса Jiangbei New Area Financial (рендеринг от MVRDV).







150-метровые небоскребы с террасной топографией балконов напоминают скалы Восточного Китая (концепт Oasis Towers). | Фото: parametric-architecture.com.

4-этажный подиум выполняет роль придомовой территории, где обустроены зоны отдыха, детские площадки и даже роскошный парк (визуализация Oasis Towers). | Фото: mvrdv.com.

Высотки Oasis Towers больше напоминают искрещенные разломами и террасами отвесные склоны скал (рендеринг от MVRDV). | Фото: parametric-architecture.com.

Структура Oasis Towers хоть и кажется абсолютно разной, на самом деле их легко можно назвать близнецами (рендеринг от MVRDV). | Фото: mvrdv.com.

Крыша подиума используется как общественное пространство с магазинами, зонами отдыха, прогулочными и игровыми пространствами, здесь еще сходятся и транспортные артерии (визуализация Oasis Towers). | Фото: forgemind.net.

Новый многофункциональный комплекс Jiangbei New Area Financial органично впишется и в городскую среду, и в природную зону вдоль реки Янцзы (рендеринг от MVRDV). | Фото: parametric-architecture.com.

Балконы превратятся в благоухающие сады, которые спрячут и от жары, и от любопытных глаз соседей (концепт Oasis Towers).

Многофункциональный комплекс Jiangbei New Area Financial займет целый квартал в новом районе города Нанкин (рендеринг от MVRDV). | Фото: youtube.com © MVRDV.

Современный Нанкин быстро превращается в центральный город Восточного Китая. В 2015 году муниципальное правительство предложило план развития нового района Цзянбэй, который должен превратиться в райский оазис посреди перенаселенного мегаполиса. А поможет в этом уникальный проект от архитектурного бюро MVRDV.Быстрорастущие города обеспечивают огромное количество людей работой, но и создают проблемы для местных властей, связанные с их размещением, организацией необходимой инфраструктуры. Не стал исключением и китайской город Нанкин, который становится главным административным центром на востоке страны. В рамках расширения площади мегаполиса муниципальное правительство выработало программу освоения западного берега реки Янцзы, где уже сформирован новый район Цзянбэй. Помимо стандартного строительства жилых комплексов и зданий, а также точек инфраструктуры было решено внедрить амбициозный проект своеобразного микро-города в городе под общим названием Jiangbei New Area Financial Center, главной особенностью которого станет внедрение зеленой зоны в структуру впечатляющего архитектурного ансамбля.Для разработки проекта необычного оазиса был объявлен конкурс на лучшую идею многофункционального комплекса, который станет доминантой нового района. Совсем недавно был объявлен победитель, по мнению жюри, состоящего из представителей местного правительства и специалистов разных отраслей городского планирования и обеспечения его жизнедеятельности, концепт известного нидерландского архитектурного бюро MVRDV оказался наиболее оптимальным. Авторы проекта предложили построить ультрасовременный комплекс Jiangbei New Area Financial, где основными объектами станут два L-образных небоскреба Oasis Towers, обращенных друг к другу и установленных особенным образом на высоком подиуме, который также можно использовать в качестве офисных, торговых площадей, общественных пространств и прогулочной зоны.Особого внимания заслуживают 150-метровые высотки Oasis Towers, установленные на диагонально противоположных углах подиума (с севера на юг). По сути, небоскребы имеют лишь один идеально ровный угол, выходящий на городской квартал, остальные же напоминают испещренные разломами и выступами стены каньона, правда, в этом случае они щедро засажены растительностью. Речь идет о балконах и террасах, выходящих во внутренний двор (правда, он является оживленной улицей и городским общественным пространством). Благодаря такому дизайну 40-этажные небоскребы Oasis Towers больше напоминают террасированные скалы, одиноко возвышающиеся над благоухающей долиной, в качестве которой выступает подиум, замыкающий на себе многофункциональный комплекс.Парковый ландшафт, которому отводится главенствующая роль, выполняет множество функций: охлаждение как внутренних пространств зданий, так и прилегающей территории городского квартала; значительное увеличение биоразнообразия; «живые» навесы, обеспечивающие тень жильцам самих высотных зданий (каждая квартира предусматривает балкон-сад, щедро озеленены и крыши строений) и малоэтажным строению в виде подиума, где размещены коммерческие площади; создание экранов конфиденциальности, спасающих от любопытных глаз. В то же время покрытый буйной растительностью масштабный комплекс создает благоприятную среду для пешеходов.— объясняет Вини Маас, партнер и основатель MVRDV. —Если говорить о дизайнерском решении оформлении небоскребов, то Oasis Towers, на первый взгляд, кажутся динамичными с постоянно меняющимися формами. Такую иллюзию создают размеры и формы этажей, отличающихся от соседних, расположенных сверху и снизу, а также зеленые насаждения, кардинально меняющие облик любой структуры.На самом же деле дизайн следует определенным принципам эффективности и спецификации. Большая часть планировочной конфигурации этажей Oasis Towers практически идентична, за исключением криволинейных границ некоторых выходящих балконов. Растения (сформированные по технологии бонсай), установленные на выходящих площадках балконов, создают тот самый неповторимый, меняющийся пейзаж, который надежно защитит частную жизнь жильцов друг от друга и от прямых солнечных лучей, при этом расширит природную красоту оазиса до самой вершины небоскребов-близнецов, смотрящих друг на друга с противоположных углов подиума.Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, как грамотно и рационально планируется использование пространства в центре подиума. Зеленые насаждения, простирающиеся до наземной дороги, обеспечат удобную транспортную развязку для общественного транспорта, включая станцию, соединяющую подземные ветки метро и автобусные остановки, что облегчит жизнь и владельцам квартир, которым не придется покидать пределов комплекса, чтобы отправиться на работу или по другим делам. Сотрудники офисов и других коммерческих площадок также смогут беспрепятственно попасть в Комплекс из любого уголка города.Не забыли разработчики и об устойчивости , и экологичности внедряемого в городскую структуру инновационного объекта. Помимо использования экологически чистых, подлегающих вторичной переработке материалов и масштабного озеленения, особое внимание уделяется внедрению современных очистных сооружений. Так, например, для рационального использования дождевой и сточных вод планируется внедрение рециркуляции и повторного ее применения для полива того самого благоухающего биоразнообразия, без которой уход за ним будет проблематичным.Кроме того, предусмотрена установка двух комплексов Awara площадью 500 квадратных метров каждый (наподобие камышовых болот), которые в добавок к очистным сооружениям, обеспечат естественную фильтрацию и очистку бытовых сточных вод. Эта часть крыши будет недоступна для прогулок ни горожанам, ни жителям/работникам комплекса. Хотя остальное парковое пространство станет дополнительным местом отдыха для жителей района и самих жильцов. Здесь обустроят зоны отдыха в тени деревьев, множество пешеходных дорожек для прогулок и занятий спортом, игровых площадок для детей. Будут и клумбы для выращивая цветов и декоративных растений, которыми смогут заниматься любители земледелия.Воспользовавшись климатическими условиями Нанкина, Oasis Towers сконфигурированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную естественную вентиляцию. Глубокие балконы, разбросанные в шахматном порядке, обеспечивают обильное естественное освещение, при этом уменьшат проникновение солнечных лучей внутрь жилого/рабочего пространства именно в летние месяцы, а буйная, специально подобранная по росту растительность, обеспечит дополнительную тень в жаркие месяцы. Использование водяных насосов с использованием воды также поможет снизить потребление энергии за счет прохлады, идущей от искусственных водных объектов, реки Янцзы и ее притоков.Кстати сказать, новый проект не является идиллическим концептом, о котором сначала поговорят, а потом спрячут в ящик стола. Заказчиком многофункционального комплекса-оазиса является не только муниципальное правительство , у него есть вполне реальный владелец. Это компания Nanjing Jiangbei New Area Central Business District Investment and Development Co., Ltd., которая совместно с разработчиками MVRDV уже сейчас работает с будущими владельцами как жилых апартаментов Oasis Towers, так и с компаниями, мечтающими разместить коммерческие площади в новом Комплексе, чтобы адаптировать помещения под свои потребности и предложить улучшенный дизайн.