Oasis Towers: райский оазис посреди перенаселенного мегаполиса Восточного Китая (рендеринг от MVRDV). | Фото: mvrdv.com.

Проект Oasis Towers и всей территории комплекса Jiangbei New Area Financial (рендеринг от MVRDV).







150-метровые небоскребы с террасной топографией балконов напоминают скалы Восточного Китая (концепт Oasis Towers). | Фото: parametric-architecture.com.

4-этажный подиум выполняет роль придомовой территории, где обустроены зоны отдыха, детские площадки и даже роскошный парк (визуализация Oasis Towers). | Фото: mvrdv.com.

Высотки Oasis Towers больше напоминают искрещенные разломами и террасами отвесные склоны скал (рендеринг от MVRDV). | Фото: parametric-architecture.com.

Структура Oasis Towers хоть и кажется абсолютно разной, на самом деле их легко можно назвать близнецами (рендеринг от MVRDV). | Фото: mvrdv.com.

Крыша подиума используется как общественное пространство с магазинами, зонами отдыха, прогулочными и игровыми пространствами, здесь еще сходятся и транспортные артерии (визуализация Oasis Towers). | Фото: forgemind.net.

Новый многофункциональный комплекс Jiangbei New Area Financial органично впишется и в городскую среду, и в природную зону вдоль реки Янцзы (рендеринг от MVRDV). | Фото: parametric-architecture.com.

Балконы превратятся в благоухающие сады, которые спрячут и от жары, и от любопытных глаз соседей (концепт Oasis Towers).

Многофункциональный комплекс Jiangbei New Area Financial займет целый квартал в новом районе города Нанкин (рендеринг от MVRDV). | Фото: youtube.com © MVRDV.