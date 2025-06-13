Архитектурная студия Crossboundaries из Пекина подняла планку строительства и дизайна крошечных домов на новую высоту, установив комфортабельное жилище на самоходную платформу. Плывущий по сверкающим водам Берлина, Fang Song («Фанг Сонг») привлекает своей самобытностью, ну а тем, кому посчастливилось попасть на его борт, остается лишь удивляться функциональности, самодостаточности и возможности отправиться в речное или даже морское путешествие, ведь при хорошей погоде он может преодолевать около 50 километров в день.
Инновационный плавучий дом, с которым можно отправиться в морское путешествие (Fang Song, Германия). | Фото: homecrux.com.
В условиях, когда в мире постоянно возникает множество проблем, связанных то с ограничениями на поездки и даже с выходом со своего жилища, то с последствиями глобального потепления, военных конфликтов, энергетического кризиса и многого другого, нет ничего более актуального, чем возможность иметь автономное убежище. Особенно, если оно может похвастаться высоким уровнем комфорта и самодостаточности, при этом будет мобильным и оставаться на плаву при любых проблемах, связанных с подъемом уровня воды.
Пекинская архстудия Crossboundaries разработала проект инновационного дома на воде Fang Song. | Фото: v2com-newswire.com.
Со всеми вышеперечисленными проблемами прекрасно справляется «крошечный дом на воде», разработанный пекинской архитектурной студией Crossboundaries, который счастливый владелец назвал Fang Song (放松, в переводе с китайского означает «Отдых»).
Интересный факт: Бинке Ленхардт и Донг Хао, основавшие студию Crossboundaries, получили степень магистра архитектуры в Институте Пратта (США). Несколько лет проработав в ведущих компаниях Нью-Йорка, творческий дуэт перебрался в Пекин.
Обилие окон позволяет размыть границы между внутренним пространством и природным окружением (Fang Song).
В своем проекте Fang Song , команда Crossboundaries перепроектировала моторную лодку, увеличив ее до таких размеров, что в ней можно безопасно передвигаться в полный рост и даже жить некоторое время вне сети. При этом самоходная плавучая платформа может развивать скорость до 7 километров в час, что позволяет ей в хорошую погоду легко преодолевать до 50 км в день. Полностью работающая на солнечной энергии, с высококлассными характеристиками крошечного дома, Fang Song может функционировать как тихоходный ретрит, предлагающий полное восстановление, незабываемые впечатления от жизни на воде и постоянной смены пейзажа за бортом.
Плавучий дом Fang Song оснащен самоходным оборудованием. | Фото: homecrux.com.
По сведениям редакции Novate.ru, специалисты пекинской студии с энтузиазмом проектировали компактное пространство, поскольку оно позволило протестировать различные методы гибкости в распределении жилых зон микродомов, где каждая комната выполняет несколько функций одновременно. Привлекательность воды в этом проекте заключается в изучении возможности адаптации любого жилища, бросая вызов общепринятым нормам и архитектурным канонам, в том числе. Эти эксперименты по заслугам оценила и владелица Fang Song, ведь имея такое убежище, она может наслаждаться полным уединением в любой точке города или в природной зоне, где, само собой разумеется, имеются водоемы. А также устраивать веселые вечеринки с друзьями, не нарушая покой соседей в многоквартирном доме.
Крытая палуба Fang Song – идеальное место отдыха на свежем воздухе. | Фото: v2com-newswire.com.
Самое романтичное место плавучего дома Fang Song. | Фото: moodnekodu.delfi.ee.
При общей длине около 15 м и максимальной ширине чуть более 4 м плавучий дом предусматривает наличие взаимосвязанных и многоцелевых зон, обеспечивающих гармоничную адаптацию к окружающей среде и комфортабельный отдых. Близкому взаимодействию с любым пейзажем за бортом поспособствуют масштабные окна, занимающие практически весь периметр строения, а также крытая палуба, позволяющая наслаждаться свежим воздухом, которого попросту нет в условиях плотной городской застройки и непрекращающегося автомобильного трафика.
Гостиная порадует простором, большим диваном и прекрасным обзором (Fang Song).
Одним движением руки диван уступает место двуспальной кровати (Fang Song).
65 квадратных метров жилой площади оказалось вполне достаточно, чтобы организовать комфортабельное жилище, начинающегося с просторной гостиной, которая выходит на палубу, при этом в ночное время еще и служит главной спальней. Кровать предусмотрительно спрятана в шкаф, являющийся перегородкой, отделяющей гостиную от остального пространства. При ее опускании, диван оказывается под ней, а раздвижная дверь за скрытым спальным шкафом обеспечивает дополнительное уединение, если на отдых владельцы оправляются вместе с гостями. При этом имеется и откидной стол, который станет вместительной обеденной зоной, когда нагрянут гости.
Дровяная печь в гостиной плавучего дома Fang Song. | Фото: architizer.com.
Откидной стол также спрятали в шкаф (Fang Song). | Фото: homecrux.com.
«Умные» системы хранения оснащены подъемными механизмами (Fang Song). | Фото: v2com-newswire.com.
В гостиной спрятана не только кровать. Поскольку здесь установлена чугунная печь, рассчитанная на использование древесных пеллет, весь стратегический запас для обогрева спрятан в ящике под напольным покрытием. Там же имеется и хранилище для велосипедов. При этом хозяйке не придется изловчаться, чтобы все спрятать в «подпол», а потом доставать оттуда нужные вещи или топливо. Скрытые камеры хранения оснащены подъемными механизмами, управляемыми с помощью приложения. Остается лишь выбрать нужный отсек и требуемую функцию.
Интерьер ванной комнаты Fang Song.
Сразу за гостиной предусмотрена изолированная ванная комната, обеспечивающая необходимое уединение. Здесь есть все необходимое, чтобы современный человек чувствовал себя комфортно. Полноразмерная душевая кабина, раковина с тумбой и зеркалом, встроенный шкаф с зеркальными дверями, отражающими блики ярко-желтой плитки, сверкающей от солнечных лучей, проникающих через окно. Предусмотрен и смывной туалет.
Рулевой отсек Fang Song легко скрывается под кроватью.
Гостевая спальня вместо штурвала (Fang Song). | Фото: v2com-newswire.com.
Остальное пространство оказалось также многофункциональным. Здесь предусмотрен рулевой отсек со всеми необходимыми системами ручного управления самоходной структурой. Во время стоянки он легко превращается в гостевую спальню, столовую или рабочую зону – все зависит от потребностей. Если нужно пообедать в тесной компании или самому, то можно выдвинуть стол. За ним же получится и поработать. Если же захочется спать, нужно лишь опустить нижний отсек встроенного шкафа и все технические аспекты штурвала будут спрятаны под ней.
Современная кухня вдохновит на кулинарные достижения (Fang Song). | Фото: moodnekodu.delfi.ee.
Кухня находится в этом же пространстве. Она оборудована вместительными красными шкафами и ящиками, а вот на веселенькой желтой столешнице нашлось место для рабочего пространства, мойки и варочной панели. В напольную тумбу встроен еще и духовой шкаф, легко справляющийся с доведением до готовности полуфабрикатов.
Обеденная зона легко станет рабочей (Fang Song). | Фото: v2com-newswire.com.
Кстати сказать, все в этом проекте нацелено на результат и виртуальное управление функциями. Плавучий дом Fang Song является «умным» и автономным благодаря набору инновационных решений, включающих не только управление подъемными механизмами и выдвижными системами хранения. С помощью приложения можно управлять электроэнергией, отоплением, подачей и подогревом воды, утилизаций отходов и самоходной установкой. Хотя участие человека в управлении домом-лодкой также предусмотрено, но и этот центр также можно спрятать. В будущем владелица планирует добавить систему очистки воды и установку биологической очистки сбрасываемых в водоем сточных вод, чтобы модернизировать свой дом для дальних морских путешествий.
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