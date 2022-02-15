Загадка спящей красавицы: мумия, которая подмигивает туристам

Спящая красавица - идеально сохранившаяся мумия двухлетней девочки
Ангелоподобное личико малышки Розалии Ломбардо завораживает красотой. Пухлые губки, нежные щечки и закрытые глаза – такой она остается уже почти столетие. Тело двухлетней Розалии было забальзамировано по специальной технологии, и сегодня «Спящая красавица» считается наиболее хорошо сохранившейся мумией в мире. Однако у этой мумии есть своя тайна, которая шокирует каждого, кто решится на нее взглянуть.
Мумия Розалии Ломбардо
Малышке Розалии было всего два года, когда она умерла от пневмонии в 1920 году. Безутешный отец, не зная, как пережить боль утраты, обратился за помощью к известному бальзамировщику и таксидермисту Альфреду Салафия с просьбой сохранить тело ангелоподобного ребенка. Специалист справился с поставленной задачей отлично: целое столетие тело крохи пролежало в погребальных катакомбах в Палермо (Италия). Тело девочки выглядело прекрасно, казалось, она уснула ненадолго и вот-вот проснется. Пухлые щечки, нарядная прически с бантом – Розалия выглядела как живая.
Современные исследования мумии
Когда ученые обнаружили мумифицированное тело Розалии, дали ей имя «Спящей красавицы». Просветив тело рентгеновскими лучами, были поражены: внутренние органы сохранились нетленными. Сегодня тело Розалии Ломбардо считается одной из самых хорошо сохранившихся мумий и мире.
Тело спящей красавицы на рентгене
Есть у мумии Розалии и своя загадка: посетители, которые приходят с экскурсией в катакомбы, уверяют, что можно заметить, как малышка приоткрывает голубые глаза. Увиденное вызывает страх у туристов. По одной из версий, эффект «подмигивания» происходит из-за изменений температуры внутри склепа, кожа век сживается, приоткрывая зрачки. Однако смотритель выставки Дарио Пьомбино-Маскали считает, что подмигивающие глаза – оптическая иллюзия. По мере того, как солнце освещает катакомбы, лучи так ложатся на лицо девочки, что глаза выглядят приоткрытыми. На протяжении дня такое явление можно наблюдать несколько раз. Разгадку Дарио нашел в 2009 году, когда работники музея переместили гроб девочки, и стало понятно, что веки приоткрыты.
Спящая красавица подмигивает посетителям катакомб
Интересно и то, Дарио отыскал родственников талантливого бальзамировщика, и у них сохранились документы с подробным описанием процедуры бальзамирования тела. Вместо того, чтобы удалить все внутренние органы, Альфред Салафия сделал прокол в теле и постепенно вводил один за другим вещества, которые обеспечили идеальную сохранность тела с течением времени. Формалин убил бактерии, глицерин был использован, чтобы предотвратить высыхание тела, салициловая кислота использовалась как противогрибковое средство. Кроме того, Салафия использовал хлорид цинка, чтобы тело окаменело, и в дальнейшем не было провалов в области щек и носовой полости.
Мумия Розалии Ломбардо в погребальных катакомбах
Спящая красавица - идеально сохранившаяся мумия двухлетней девочки
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