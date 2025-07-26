Как жили богатые советские женщины

Материальные блага в Советском Союзе распределялись по строгой хорошо структурированной системе. Контролировалась она многими внешними и внутренними органами. Поэтому были достаточно серьезные ограничения относительно возможностей нетрудового обогащения. В данном случае речь идет и об обычных советских людях, которые жили только на государственную зарплату, и о сильных мира сего, работающих на всевозможных номенклатурных разноуровневых должностях.
Но на то и правила, чтобы были и исключения. В Советском Союзе они тоже были, и как бы странно это ни звучало, касались они представительниц прекрасного пола. Среди них были жены больших чиновников, работницы торговли, занимавшие руководящие должности, ряд дам, относившихся к творческой интеллигенции. Сами женщины считали себя «дамами высшего света». О некоторых из них стоит рассказать подробнее.
Коршилова Мария Федоровна
Когда Никита Хрущев пришел к власти, первое его решение было построить новый коммунизм. Правда это не имело отношение к народу в целом. Предназначался он только для отдельной категории лиц – неподсудных и неприкасаемых. Представителям правоохранительных органов было запрещено вести оперативные мероприятия и собирать разоблачительные материалы относительно работников номенклатуры. Сюда входили депутаты всех уровней, профсоюзные деятели высшего порядка. Те материалы, которые были собраны ранее, подлежали уничтожению. Соответственно, МВД и КГБ бездействовало, что привело к проведению валютных незаконных операций и быстрому росту спекуляции.через те же торговые точки. Параллельно происходит отмывание незаконных финансовых средств. Коршилова, занимающая должность директора одного из самых крупных универмагов под названием «Москва», являлась организатором изготовления нижнего трикотажа. Эта группа товаров в советское время была одной из дефицитных. Этот магазин был очень удобным и современным. Его открытие приурочено Всемирному фестивалю молодежи и студентов (1957 год, Москва). Универмаг обязан был стать лицом торговли Советского Союза. Вследствие этого, ассортимент продукции разительно отличался от других аналогичных заведений. С некоторой периодичностью здесь продавалась импортная продукция, а значит посещаемость магазина постоянно росла. Коршилова учла все плюсы и выгоды своего служебного положения и занялась реализацией незаконного товара в универмаге. Преступная деятельность группой лиц велась на протяжении пяти лет. За это время советскому государству, согласно экспертизе, был нанесен огромный ущерб, общая сумма которого составляла два с половиной миллиона рублей. Во время обыска у самой Коршиловой было найдено много золотых изделий и дорогостоящих произведений искусств. В результате двух сообщников Коршиловой расстреляли. Ей же удалось избежать высшей меры благодаря тому, что в дело вмешалась Фурцева – секретарь ЦК КПСС.
Хаютина Евгения Соломоновна
После того, как Евгения Соломоновна вышла замуж за своего третьего мужа, она решила, что теперь то уж наверняка у нее есть право на счастье и достойную жизнь, чего в предыдущих браках у нее не было. Николай Ежов, избранник Хаютиной, в то время имел сравнительно скромную должность – заведующий орграспредотделом ЦК ВКП (б) и завкадрами ВСНХ. Тем не менее, ему предсказывали хорошую карьеру и считали опорой и надеждой вождя. На определенное время все ожидания женщины полностью оправдались. Вскоре Ежов стал Народным Комиссаром Внутренних Дел и получил абсолютную поддержку и доверие Сталина. В связи с этим его возможности перешли в разряд неограниченных, поэтому он мог окружить жену богатством и роскошью. Сама дама отличалась незаурядной красотой и такой же легкомысленностью. Кроме того, что замужем она была до этого дважды, ей приписывалось довольно много романов с хорошо известными людьми. Своим положением она пользовалась без какого-либо стеснения. За свою красивую жизнь и возможность выделиться из общей массы кремлевских жен нарядами, драгоценностями, заграничным фирменным бельем и другими уникальными предметами Хаютина прощала супругу его связи на стороне. Ее поведение в обществе было непринужденным, блистательным. Наркомовские дача и квартира стали литературным салоном, где Евгения Соломоновна устраивала шикарные приемы, которые часто посещали режиссер Эйзенштейн, писатели Шолохов, Бабель и Кольцов, знаменитый певец Леонид Утесов, а также другие публичные люди, представители номенклатуры и творческой советской элиты. Увлечения и связи Хаютиной, естественно, были замечены Иосифом Виссарионовичем, который потребовал от Ежова, чтобы тот разорвал отношения с женой. Проблемы в семье привели к серьезному нервному расстройству, ставшему причиной помещения ее в клинику, где проходили лечение пациенты с психоневрозами тяжелых форм течения. После того, как против ее супруга были начаты репрессивные меры (1938 год), Е. С. Хаютина приняла большую дозу психотропного препарата и таким образом покончила жизнь самоубийством.
Русланова Лидия Андреевна
Талантливая певица, которую полюбил советский народ, прожила довольно сложную жизнь. Судьба ее была неоднозначной. Женщина, которая не имела совершенно никакого музыкального образования, завоевала признательность граждан большой страны известной и сегодня песней «Валенки». Более того, она стала любимицей самого Сталина, который ценил ее талант, а также смелость и прямоту при разговоре с вышестоящими чинами, в том числе и с самим вождем. Ярким примером можно назвать отказ исполнительницы от предложения Сталина присесть за его стол в Кремле на концерте в обмен на ее просьбу помочь землякам, страдающим от голода. В военное время Людмила Русланова больше чем тысячу раз отправлялась на фронт и давала концерты солдатам. Она отдала некоторую часть своих денег, заработанных в мирное время, чтобы Советская Армия приобрела две батареи «Катюша». Но, как и любой другой человек, голодавший в детстве, великая певица имела огромную страсть к богатству и роскоши. Пользуясь расположением великих чинов и всенародной любовью, их признанием, она не отказывалась от всех привилегий и наслаждалась ими в полной мере. Гонорары, полученные за свои концерты, Русланова тратила на антиквариат и другие ценные предметы. После того, как певицу с мужем арестовали, в момент обыска у них изъяли серебряные изделия в количестве больше ста килограмм, множество меховых вещей, старинные сервизы и ковры (последних было 35 штук), двести восемь бриллиантов, 130 картин знаменитых живописцев, и это далеко не все.
Дурова Наталья Юрьевна
Известная личность, народная артистка Советского Союза, Наталья Дурова безумно любила свою профессию, но кроме этого у нее была тяга к накопительству ювелирных и бриллиантовых украшений, антиквариата, старинных икон. Из заграничных поездок она всегда привозила множество дорогостоящих и ценных вещей. Даже если не хватало собственных средств, она просто занимала у коллег из труппы. В ее коллекции были уникальные голубые бриллианты, владелицей которых ранее была Екатерина Вторая, мебель в виде столика из карельской березы и сервиз, принадлежавшие Пушкину и его семье, множество ценных икон, как минимум десять из которых являлись настоящими шедеврами. В наследство она тоже получила много старинных дорогих украшений, в том числе и перстень с бриллиантами Дуровой с ее личным вензелем. Прямых наследников после смерти артистки не было. Ее состояние оценивают в сумму более десяти миллионов долларов, которое может получить ее внучка, внебрачная дочь скоропостижно умершего сына Дуровой Миши Болдумана.
Зыкина Людмила Георгиевна
Как и Русланова, Зыкина была неравнодушна к ювелирным изделиям, украшениям, особенно она слыла любительницей бриллиантов. Несмотря на то, что в СССР сложно было приобрести драгоценности элит класса, да и простые ювелирные изделия тоже, народную знаменитость это нисколько не смущало. Многие украшения Зыкина привозила из постоянных заграничных командировок. Ну а с гастролей внутри страны привозились более простые ювелирные изделия. В основном дорогостоящие украшения певице презентовали поклонники, естественно, обеспеченные. Эксклюзивные ювелирные изделия в большом количестве были ей подарены руководящим составом дружественных государств и республик. Вся коллекция разными специалистами сегодня оценивается в сумму больше 160 миллионов рублей. Людмила Георгиевна Зыкина после четырех замужеств не имела собственных детей, и об этом она жалела всю оставшуюся жизнь. После себя певица оставила большое наследство, которое стало причиной ссоры наследников (сыновья сводного брата Зыкиной). Следует сказать, что коллекция бриллиантов исчезла бесследно. И это не дает покоя многим и сегодня.
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