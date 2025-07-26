Как жили богатые советские женщины

Материальные блага в Советском Союзе распределялись по строгой хорошо структурированной системе. Контролировалась она многими внешними и внутренними органами. Поэтому были достаточно серьезные ограничения относительно возможностей нетрудового обогащения. В данном случае речь идет и об обычных советских людях, которые жили только на государственную зарплату, и о сильных мира сего, работающих на всевозможных номенклатурных разноуровневых должностях.

Коршилова Мария Федоровна

Хаютина Евгения Соломоновна

Русланова Лидия Андреевна

Дурова Наталья Юрьевна

Зыкина Людмила Георгиевна