Ягуарунди – это дикая кошка, что живет в Панаме. Когда-то давно индейцы приручили ягуарунди, и это была первая кошка, уничтожающая не только запасы продовольствия в доме человека, но и разных вредных грызунов, а также и насекомых. Поэтому Панама может гордиться тем, что на ее территории живет первая кошка, которую приручил человек с этого континента.







Существует несколько подвидов ягуарунди, и все они проживают на разных территориях и в разных странах Центральной и Южной Америки. На территории Соединенных Штатов Америки ягуарунди тоже встречается.







Ягуарунди вполне способен селиться в местностях расположенных на высотах до трех тысяч метров над уровнем моря. А еще ягуарунди любит жить недалеко от источника воды. Но вообще-то ягуарунди может жить и в других местах.







Итак, теперь расскажем о том, как выглядит ягуарунди. Длина его тела примерно около восьмидесяти сантиметров – это длиннее чем у среднего представителя семейства кошачьих. Как и все кошачьи, ягуарунди обладает отличной гибкостью. Особенность ягуарунди – это его коротковатые, но сильные ноги. При этом высота хищника около шестидесяти сантиметров. Длина хвоста ягуарунди – тоже шестьдесят сантиметров. Вес этого зверя может быть разным – как пять, так и девять килограмм.

Мордочка у ягуарунди короткая, а голова – круглая и маленькая. Ушки ягуарунди маленькие и круглые, так что очень гармонично смотрятся вместе с круглой головой.Окрас ягуарунди может быть бурый с серым оттенком, и бурый с примесью рыжих тонов. Из-за таких разных окрасов, которых в природе у пумы ягуарунди всего два, ученые долгое время считали, что это два разных вида кошачьих. Один вид называли эйрами, а другой вид так и был ягуарунди. Все разрешилось лишь тогда, когда окончательно изучили спаривание этих двух видов между собой. Оказывается, что при спаривании у них возникало потомство как одного, так и другого цвета. Тогда ученым не осталось ничего другого, как объединить эти два вида в один.Ягуарунди очень ценят одиночество, но, не смотря на это, вполне способны существовать группами на одной и той же территории. В период спаривания ягуарунди ведут себя очень агрессивно. Самка ягуарунди достигает своей половой зрелости в двухлетнем возрасте, а иногда и в трехлетнем. В период спаривания ягуарунди устраивают драки, а еще Панама наверняка слышит их громкие призывные вопли днем и ночью, такие, как у обыкновенных котов, но более громкие. И как коты, самки ягуарунди способны воспроизводить на свет потомство дважды в год.Ягуарунди носит детенышей под сердцем на протяжении двух месяцев, порой чуть дольше. Она обустраивает себе гнездо в кустарнике или в упавшем дереве. На свет может появиться от двух до четырех котят ягуарунди, не более. Три недели малыши пьют материнское молоко и больше ничего в пищу не употребляют. Но уже по истечении трех недель мать ягуарунди начинает кормить своих детей мясом различных животных. Почти что через месяц котята ягуарунди могут впервые выйти на свет из своего логова. Но сами охотиться котята способны, только в возрасте не менее чем полтора месяца. В то же время, даже научившись добывать себе пропитание, детеныши не покидают своих родителей. Они уходят из «семьи» не раньше чем в два года.А еще ягуарунди умеет плавать. Хотя, конечно же, ягуарунди больше нравится просто лазать по деревьям или путешествовать по земле. Но если ягуарунди угрожает опасность, и водный путь это единственный путь спасения, кошка выберет именно его.Питаются ягуарунди флоридскими кроликами, камышовыми хомячками, шиншиллами и морскими свинками. Еще они ловят птиц, как и многие кошки, а также различных рептилий, к примеру, игуан. Едят ягуарунди и насекомых. Но рацион ягуарунди состоит еще из растительной пищи, например, фруктов.Панама знает, что ягуарунди поедает фрукты не понаслышке. Здесь эта хищная кошка устраивает настоящие набеги на фиговые плантации, чем сильно вредит урожаю и кошелькам фермеров.А живет пума ягуарунди целых пятнадцать лет. Примерно столько же, сколько и обыкновенные коты.Ягуарунди – очень особенные кошки. Помимо того, что ягуарунди необычны внешне, они еще и ведут дневной образ жизни. И это притом, что кошки обычно – ночные животные. Конечно же, это не значит, что ягуарунди постоянно спят ночью, но все же, предпочитают они именно день.