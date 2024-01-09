13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.
Ни для кого не секрет, что наша жизнь теперь немыслима без компьютеров. Деятельность большинства из нас так или иначе связана с ними. Многие знают, чтобы проще и быстрее обходиться с компьютером, можно использовать комбинации клавиш. Но, дальше сочетаний CTRL + V и CTRL + C у многих дело не идет. Сегодняшняя небольшая шпаргалка позволит исправить это недоразумение и почувствовать себя настоящим асом.
13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.
1. Windows + L
• Выход из системы.
2. ALT + BACKSPACE
• Восстановление случайно удалённого текста.
3. CTRL + SHIFT + N
• Создание новой папки.
4. CTRL + SHIFT + T
• Открытие последней закрытой вкладки.
5. CTRL + ALT + TAB
• Переключение между открытыми окнами.
6. CTRL + SHIFT + N
• Открытие окна в режиме «невидимка» в браузере Google Chrome.
7. CTRL + T
• Открытие новое вкладки в браузере.
8. ALT + TAB
• Переключение между вкладками браузера.
9. Windows + TAB
• Альтернативный вариант ALT + TAB для Windows 7.
10. CTRL + ALT + DEL
• Открытие диспетчера задач или центр безопасности.
11. CTRL + SHIFT + ESC
• Открытие вкладки «Процессы» в диспетчере задач.
12. CTRL + ESC
• Переход в меню «Пуск».
13. ALT + F4
• Закрытие окна или программы.
13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.
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