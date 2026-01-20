С нами не соску...
Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Любая женщина в ожидании малыша готовится к поездке в роддом и пакует самые необходимые для этого вещи. Семь женщин из разных стран мира при поддержке организации WaterAid решили показать свою «экстренную» сумку и ее содержимое. Результаты действительно поражают.

Сегодня мы предлагаем взглянуть на семь будущих мамочек и на их готовность к появлению нового члена семьи.



Хейзел Шандумба, деревня Хамакандо, Монзе, Замбия

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Вещи: детская одежда, подгузники, пластмассовый тазик и мыло, саронг (национальная одежда), полиэтилен для родильной койки.

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Диана Нейерс, Нью-Йорк, США

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Вещи: музыкальный плеер, массажное масло с экстрактом кокоса, лавандовое масло, гель с экстрактом арники, снэки, бюстгальтер для кормления ребенка, подушка, удобная одежда для мамы, детская одежда и одеяло, туалетные принадлежности, маска для сна, книга.

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Эллен Фири, Симулемба, Малави

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Вещи: фонарик (отсутствие электричества в больнице), полиэтилен для родильной койки, лезвие для перерезания пуповины, веревка для связывания пуповины, банкнота в 200 малавийских квач на еду, 3 саронга (национальная одежда) для мамы и малыша.

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Кэти Шоу, Мельбурн, Австралия

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Вещи: туалетные принадлежности, снэки, подгузники, детская одежда, одежда для мамы, массажные масла, грелка.

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Клодин Разафиндрабари, Вакинанкаратра, Мадагаскар

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Вещи: детская одежда, вата, гигиенические прокладки, медицинский спирт, подгузники, термос, ведерко, кастрюлька.

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Джоанна Лори, Лондон, Великобритания

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Вещи: подгузники, детская одежда, снэки, одежда и полотенце для мамы, туалетные принадлежности, миостимулятор, гигиенические прокладки, iPad, бутылка для воды, расческа.

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Агнес Ноти, Ирамба, Танзания

Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Вещи: детская одежда и одеяло, саронг (национальная одежда), термос, чай, мыло, ковш для воды.

источник


Ссылка на первоисточник
