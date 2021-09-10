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Самый быстрый способ охладить пиво

Итак, вы готовы устроиться перед телевизором и посмотреть захватывающий футбольный матч с бутылочкой пивка, и вдруг замечаете, что забыли положить бутылку в холодильник. А пиво комнатной температуры вас никак не устраивает. Вам нужно как-то охладить его, причем очень-очень быстро. Можно, конечно, бросить банку или бутылку в морозилку, закопать её в лёд, но есть способ быстрее — положить её в солёную воду со льдом.

Самый быстрый способ охладить пиво

Дело в том, что соль понижает точку замерзания воды.

Добавление соли в воду со льдом приведёт к тому, что лёд будет таять быстрее и, соответственно, температура воды тоже будет понижаться быстрее. Что, в свою очередь, приведёт к ускорению охлаждения пива.

Добавьте примерно полстакана соли на литр воды со льдом – так, чтобы она полностью покрывала бутылку или банку. Несколько минут – и ваше пиво станет идеально холодным.

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