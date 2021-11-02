Чем заесть чеснок, и почему зубная щетка на самом деле не избавит от неприятного запаха

Как избавиться от запаха чеснока изо рта.
Чеснок – слабость гурманов, но в то же время отведать остренькие блюда не часто выпадает возможность. Чаще всего останавливает перспектива неприятного запаха изо рта. Если нужно идти на деловую встречу или свидание, большинство предпочтет отказаться от чесночных закусок. Но если все же конфуз случился, то эти простые советы помогут быстро исправить положение.
Говорят, клин клином вышибает. Именно поэтому мы подобрали для вас советы, чем бы таким закусить чесночное блюдо, чтобы нейтрализовать неприятный запах изо рта. Главное, понимать, что дыхание портится не потому, что во рту остались остатки чеснока, причина в том, что в процессе переваривания из чеснока выделяются соединения серы, которые и поступают в кровоток. С кровью они разносятся по всему организму, в том числе, попадая и в гортань и рот. Именно по этой причине чистку зубов нельзя назвать самым эффективным средством в борьбе с запахом чеснока, нейтрализовать нужно процесс, проходящий внутри организма, а не только в полости рта.
1. Мята
Листочек мяты - спасение от чесночного запаха.
Мята – знаменитый природный освежитель. Лучше всего пожевать листочек свежей мяты, тогда дыхание действительно станет чище. Если вы съели чеснок за праздничным столом, то у вас есть шанс найти мяту во время десерта, часто ее листочками украшают торты, или заказать чай с мятой.
2. Петрушка
Петрушка и укроп - верные помощники в борьбе с чесночным запахом.
Если нужно избавиться от неприятного запаха, налегайте на петрушку. Эта травка отлично очищает небо, так что остатки пищи не задержатся во рту, а вместе с ними – и бактерии. Также петрушка – натуральный абсорбент, съешьте несколько веточек, этого будет достаточно (аналогичным образом действует и укроп). Кстати, петрушка поможет справиться и с запахом алкоголя.
3. Молоко
Стакан жирного молока нужно выпить до еды.
Молоко и другие молочные продукты тоже придут на помощь в борьбе с неприятными запахами. Только вот употреблять молочку лучше перед едой, так эффект будет лучше. Если же этого не удалось сделать, выпейте стакан жирного молока или йогурта сразу после еды, чтобы снизить концентрацию серы в организме.
4. Зеленый чай
Зеленый чай освежает дыхание.
Дантисты уверяют, что зеленый чай действует не хуже специального ополаскивателя для рта благодаря высокому содержанию катехинов. Так что после чесночных блюд отдавайте предпочтению чаю, а не кофе, так больше шансов иметь свежее дыхание.
5. Зерна кофе
Одно кофейное зернышко справится с запахом изо рта.
Если вы все же заядлый кофеман, то и в этом случае есть выход. Попробуйте разжевать 1-2 кофейных зернышка, и запах будет нейтрализован. Такой же результат дают и зерна кардамона.
6. Горчица
Горчица жгучая или в зернах нейтрализует неприятные последствия.
Чесночное блюдо можно заесть небольшим количеством жгучей горчицы или же пожевать несколько семян сухой. И в том, и в другом случае дыхание станет более приятным.
7. Яблоко
Яблоко - одно из самых эффективных средств.
Яблоки – не только источник витаминов, но и борец-чемпион с неприятными запахами изо рта. Скорее всего это связано с тем, что в этих фруктах, как и в мяте, содержатся фенольные смолы (хоть и в меньших количествах), которые при взаимодействии с серой образуют молекулы без запаха.
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