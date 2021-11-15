40 000 беженцев в Европу: Как монголы заставили дрожать венгров и немцев и перекроили всю политику

Монголы перекроили политическую жизнь Европы.
Историю Европы и Азии мы проходим в школе так, что они в нашем сознании едва пересекаются, и то — где-то в точке путешествия Марко Поло в Китай или Афанасия Никитина — в Индию. Но Европа и Азия — это один материк, их не отделяли друг от друга гигантские океаны или моря непроходимых джунглей. Так что неудивительно, что после завоевания Средней Азии и Руси Монгольская Империя продолжила движение на запад, и монгольские всадники стали бичом для европейских городов.
В 1221 году Чингиз-хан озвучил своему ближайшему соратнику, полководцу Субэдэю планы на ближайшие годы. Под властью Золотой Орды должны были оказаться новые земли на Западе. Но всё же они пока что ограничивались Киевом. А в 1224 году и от Киева пришлось на время отказаться: войска монголов серьёзно проредили воины двух тюркоязычных народов — волжских булгар и башкир. Но сам Чингиз-хан считал заминку временной. Если не он сам, то сыновья его и внуки его обязаны взять новые земли.
Чингиз-хан. Кадр из фильма «Монгол».
После смерти великого завоевателя Империю получил один из его сыновей, Угэдэй. Мечты отца он принимал очень близко к сердцу. Может быть, и славы ему хотелось такой же громкой. Соблазнительно было бы войти в историю как владетель земель от восточного океана до западного… И в планы монголов вновь входит продвижение в Европу, от Волги и дальше.
Первое массовое появление беженцев в Европе
В 1237 году в Венгрии объявляются кочевники-половцы. Не войска — тысячи семей во главе с ханом Котяном, сорок тысяч человек старых и малых, мужчин и женщин на повозках. У венгров уже был опыт общения с половцами — на поле боя. Хан Котян выступал союзником воевавшего с венграми галицкого князя Даниила Романовича.
У половцев сражались не только мужчины, но и женщины. Половчанка-воительница от худажника Булата Гильванова.
Однако на этот раз половец пришёл не просто с миром — с мольбами о защите. Его войско было почти наголову разбито монголами, и хан Котян решил не стоять насмерть, а спасти свой народ — тех, кто не готов был принять власть Угэдэя. Он просил покровительства короля Белы и венгерского подданства. Такое количество беженцев с востока для Европы было ещё внове, но Бела милостиво принял половцев. С одним условием: все они должны были креститься в католичество, оставив православие и поклонение тюркскому богу Тенгри. Половцы согласились.
Монголы тем временем договорились с башкирами о союзе и продолжили продвижение за Волгу. Получилось переманить на свою сторону часть мордвы; но один из князей отказался разделять с монголами славу завоевателей и отошёл с верными людьми в дальние крепости, собираясь отбиваться до конца. Булгарам отступать было некуда, и объединённые войска внука Чингиз-хана Батыя и Субэдэя разгромили страну. За сопротивление были сожжены города Булгар, Биляр, Кернек, Жукотин, Сувар.
Волжские булгары числятся среди предков казанских татар. Это был тюркоязычный мусульманский народ. Булгарка от Булата Гильванова.
На запад вновь потянулись беженцы, теперь из булгарских городов. Их принял великий князь Владимирский Юрий Всеволодович и распределил на поселение в несколько волжских городов. Впрочем, от войны далеко булгарам уйти не удалось. Войска Батыя двинулись на русские города. В то же время монголы направили королю Беле послание с советом покориться, а непокорных половцев со своей земли изгнать. Бела не счёл нужным ответить.
О том, как монголы в Киеве оказались, а половцы — в Болгарии
Летом 1238 года монгольские войска ворвались на Крымский полуостров, где ещё оставались половцы. Хотя до того часть половцев на Волге покорилась Батыю, крымские половцы предпочли голодать, теснимые к морю, и есть трупы павших братьев, чем сдаться — Крым был тогда совсем не так изобилен фруктами, как в наше время. Осенью войска объявились в черкесских землях; в сражении пал правитель черкесов Тукара. Огнём и мечом продвигались они и на северо-запад, по русским землям. Теперь уже русские князья искали убежища у своих западных соседей: князь Черниговский бежал сначала в Венгрию, потом — в Польшу.
Венгерский король Бела вызвал гнев монголов, приняв у себя половецких беженцев.
Монголы, захватившие уже немало городов, отправили обычное своё послание в Киев: мол, не пришло ли время покориться? Послы обнаружили в Киеве того самого князя Черниговского, успевшего вернуться из Польши через Галицкое княжество. Князь им рад не оказался и ответил отказом.
Осенью 1240 года князь Галицкий лично отправила к бывшим врагам в Венгрию просить помощи. Остановить монгольскую лавину сам он не надеялся. Бела ответил соседу отказом. Князь попытался вернуться домой, но обнаружил, что без войска ему уже к столице не пройти. Дружины, которая его сопровождала, явно было недостаточно. Ему пришлось вернуться в Венгрию, чтобы перейти в союзную Польшу, где его уже ждали жена и брат. Обоим князьям пришлось сидеть в Польше до тех пор, пока монголы сами не ушли с их земель: союзник отказался делиться войсками.
Князь Галицкий Даниил лично отправился за помощью в Венгрию, но получил отказ.
Тем временем Батый осадил Киев. Ему хватило двух-трёх месяцев, чтобы взять город. Князь Черниговский снова бежал в Польшу. Галич был взят следом за Киевом. Теперь на очереди, это было ясно всем участникам и очевидцам событий, была Венгрия. Восточная Европа была объята паникой.
На фоне паники несколько венгерских дворян убили хана Котяна, решив, что он собирается перейти на сторону монголов и открыть ворота Пешта. С ним были зарезаны и сыновья. Возмущённые предательством венгров половцы отказались от католичества и ушли в Болгарию, в подданство к малолетнему царю Коломану (а точнее, его регентши-матери, венгерской принцессы Анны-Марии). Остались только дочь Котяна Елизавета, помолвленная с сыном Белы, и её люди.
Русские города сопротивлялись, и монголы разрушали их беспощадно.
Монголы на границах Германской Империи
В первых же числах 1241 года монголы захватили первые польские города. Воеводы Владислав Клеменс и Пакослав пытаются закрыть Орде путь на Краков, но войска оказываются разбиты. Ополченцев под Турском разгромили ещё быстрее. В марте монголы заняли Краков, и князю Болеславу V пришлось бежать с матерью в Венгрию.
Поляки уже не надеялись остановить монголов только своими силами. Под Легницей Орду ждали объединённые польско-немецкие войска. С ними должно было быть и чешское воинство, но король Вацлав опоздал буквально на один день. В этот день армия поляков и немцев оказалась разбита. Вацлаву осталось повернуть прочь, стараясь укрепиться где-нибудь, где он сможет попытаться остановить дальнейшее продвижение монголов. Возглавлявший польско-немецкие войска князь Генрих Благочестивый был убит на поле боя. Немцы и венгры поклялись на кресте сделать всё, чтобы монголы были остановлены. Венгры призвали союзных им хорватов.
В битве при Легнице участвовали даже рыцари Тевтонского ордена.
Немцам повезло. Монголы, вставшие на границах Германской Империи, получили срочный приказ Батыя повернуть на Венгрию в помощь другим монгольским частям. Путь ордынцев пролегал через Моравию; перед этой лавиной она оказалась беззащитна. Чешские и словацкие города по пути монголов были разгромлены и разорены. Летом 1241 года монголы встали под Пештом.
В апреле 1242 ордынцы уже делили свои новые земли на административные округа, назначали чиновников и рассчитывали будущие налоги. Хорватский Загреб был сожжён, венгерский Пешт — разорён. Король Бела искал защиты у герцога Австрии Фридриха, а Фридрих в панике призывал правителей Европы объединиться против Орды. Немцы ещё раз пообещали выступить против монголов. Объединённые чешско-австрийские войска отбросили один из монгольских отрядов за Дунай. Немцы сообщили, что тоже с монголами дрались. Впрочем, в наше время историки сильно в этом сомневаются.
Венгры, хорваты и половцы безуспешно пытались противостоять монголам.
Монголы двинулись и на юг Европы. Под ордынскими копытами застонали Сербия и Босния. Болгары сразу, без сопротивления, согласились выплачивать дань. К боям приготовилась соседние с Хорватией итальянские земли. Несколько первых стычек монголов с Латинской Империей — государством на территории Византии — заставило подобраться в ожидании всё средиземноморское побережье. Великая Монгольская Империя от океана до океана казалась уже почти неизбежным будущим. Но в этот момент умирает Угэдэй.
Монголы сворачивают войска и исчезают на востоке так стремительно, словно их никогда не было. Вряд ли только смерть Великого Хана была причиной их отхода. Они прошли несколько лет выматывающих войско битв в волжских землях, русских княжествах, Восточной Европе. За Венгрией уже заканчивались привычные им степи, стало труднее кормить лошадей. Но остановиться сама собой Орда была ещё не готова. Нужен был повод. И, когда Угэдэй умер, этот повод нашёлся. Монголы расстались с Европой, быть может, с таким же облегчением, с каким Европа увидела пыль от копыт уходящих монгольских войск.
Текст: Лилит Мазикина
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