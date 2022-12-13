Нетрадиционные методы лечения в Венесуэле

Перманентный кризис в Венесуэле затрагивает все сферы жизни,включая здравоохранение. В боливарийской республике остро стоят вопросы нехватки медикаментов, средств гигиены и врачебной помощи. Венесуэльцы вынуждены пользоваться альтернативными методами лечения.







Больные обращаются к народным лекарям, которых называют “callejón de los brujos”. Эта мистическо-духовная практика действует уже почти полвека в недрах крупнейших фавел Латинской Америке. Такие народные исцелители каждый месяц принимают тысячи людей со всех уголков страны.



























































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