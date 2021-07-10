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10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

Давно канули в прошлое времена, когда устаревшую мебель из дома отвозили на дачу или выносили во двор, чтобы использовать еще десяток лет.
Современное благоустройство мест для отдыха включает в себя комфортные, привлекательные внешне столы, стулья, скамейки и диванчики. Садовая мебель поражает своим многообразием, оригинальностью и удобством. Обратите внимание на 10 вариантов, которые точно не будут лишними в вашей зоне отдыха.

1. Уличный умывальник



В жару и во время садовых работ часто возникает желание ополоснуть лицо и тщательно вымыть руки. Не обязательно для этого возвращаться в дом, если оборудовать умывальную зону рядом с грядками.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

2. Шестигранный стол



Мы привыкли, что стол обычно бывает круглый, квадратный или прямоугольный. Шестигранный вариант смотрится оригинально и позволит с удобством разместиться большой семье.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

3. Вигвам



Небольшую палатку в виде индейского вигвама можно разбить прямо у себя во дворе. Дети с удовольствием будут использовать ее для игр, а взрослые для отдыха после обеда или рабочего дня.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

4. Обеденная зона под навесом



Чтобы небольшой дождь не стал помехой семейному обеду, поставьте единую конструкцию с навесом, столом и скамейками. Жаркое солнце тоже не будет препятствовать отдыху с лимонадом и книжкой.

10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

5. Подвесное кресло



Мерное покачивание уютного кресла-кокона расслабит и успокоит нервы любого трудоголика. В нем можно устроиться и совместно с ребенком, узнать последние школьные новости и детские секреты.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

6. Кровать с балдахином



Сон на свежем воздухе подарит необычные ощущения и снимет усталость. Чтобы не докучали солнечные лучи, установите балдахин с легкими, но непроницаемыми тканями.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

7. Кресло-качалка



В плетеном кресле-качалке можно сидеть целую вечность. Закачайте побольше книжек в читалку с электронными чернилами, чтобы успеть за лето выполнить план по литературе.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

8. Солнцезащитный зонт



Большой зонт понадобится, чтобы создать теневую зону для отдыха и приема пищи. Чем больше у вас семья, тем больше должен быть размер тента.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

9. Скамейка с дополнительными подушками и матрасом



Необязательно мучиться на жестких дощатых скамейках. Сидите с комфортом – в этом помогут мягкие или упругие матрасики и подушки ярких расцветок.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

10. Складные стулья



Чтобы иметь возможность с комфортом разместиться в любой точке сада, приобретите складные стулья. Их легко принести, а потом переместить в другую зону.
10 вариантов мебели для безмятежного отдыха в саду и дворе

Выбирая мебель на дачу, отдавайте предпочтение специально разработанным материалам, которые защитят ее от ветра, дождей и ультрафиолетовых лучей.
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