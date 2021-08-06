С нами не соскучишься!

7 977 подписчиков

15 снимков из советского прошлого, которые позволяют заглянуть на несколько десятилетий назад


Гениальные фотографии от легендарных советских фотомастеров.

Гениальные фотографии от легендарных советских фотомастеров.

Старые фотографии - уникальная возможность перенестись в прошлое и увидеть, какой была жизнь лет этак 20, 30 или 100 назад. В этой коллекции фотографий - снимки культовых советских фотографов, который вошли в историю. Как играли дети во дворах, как прогуливались влюблённые парочки, как одевались женщины - всё это можно узнать, рассматривая эти фото.

1. «Освещая путь»


Влюбленная пара. СССР, Москва, 1975 год. Автор фотографии: Гунар Бинде.

Влюбленная пара. СССР, Москва, 1975 год. Автор фотографии: Гунар Бинде.

 

2. «Встречая рассвет»


Как встречали рассвет выпускники в 1950-е годы. СССР, Москва. Автор фотографии: Юрий Кривоносов.

Как встречали рассвет выпускники в 1950-е годы. СССР, Москва. Автор фотографии: Юрий Кривоносов.

 

3. Дворовая игра


15 снимков из советского прошлого, которые позволяют заглянуть на несколько десятилетий назад

«Дворовой волейбол для всех!», 1965 год. Автор фотографии: Лев Бородулин.

 

4. Мастер своего дела


Профессиональный жонглер, 1964 год. Автор фотографии: Александр Птицын.

Профессиональный жонглер, 1964 год. Автор фотографии: Александр Птицын.

 

5. Фаина Раневская


Одна из величайших русских актрис XX века. СССР, 1968 год. Автор фотографии: Владимир Богданов.

Одна из величайших русских актрис XX века. СССР, 1968 год. Автор фотографии: Владимир Богданов.

 

6. Детство в СССР


Счастливое детство. СССР, 1961 год. Автор фотографии: Владимир Лагранж.

Счастливое детство. СССР, 1961 год. Автор фотографии: Владимир Лагранж.

 

7. Женский труд


15 снимков из советского прошлого, которые позволяют заглянуть на несколько десятилетий назад

«Молодость побеждает». СССР, 1960 год. Автор фотографии: Маторин Николай.

 

8. Портретная фотография


Силуэт обнаженной девушки. СССР, 1970 год. Автор фотографии: Валдис Браунс.

Силуэт обнаженной девушки. СССР, 1970 год. Автор фотографии: Валдис Браунс.

 

9. Евгений Моргунов


Популярный советский актер. СССР, 1970 год. Автор фотографии: Василий Егоров.

Популярный советский актер. СССР, 1970 год. Автор фотографии: Василий Егоров.

 

10. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов


Международный молодежный фестиваль. СССР, 1957 год. Автор фотографии: Михаил Трахман.

Международный молодежный фестиваль. СССР, 1957 год. Автор фотографии: Михаил Трахман.

 

11. Праздник победы народа


Памятный 45-ый год. Автор фотографии: Александр Устинов.

Памятный 45-ый год. Автор фотографии: Александр Устинов.

 

12. Алтайка


Коренная жительница Алтая, 1979 год. Автор фотографии: Александр Гращенков.

Коренная жительница Алтая, 1979 год. Автор фотографии: Александр Гращенков.

 

13. Сверху виднее


СССР, 1964 год. Автор фотографии: Микола Гнисюк.

СССР, 1964 год. Автор фотографии: Микола Гнисюк.

 

14. Шедевр советской фотографии


Выходной день. СССР, 1965 год. Автор фотография: Игорь Гневашев.

Выходной день. СССР, 1965 год. Автор фотография: Игорь Гневашев.

 

15. «Пение по нотам»


Развитие музыкального слуха и музыкальной памяти. Автор фотографии: Владимир Лагранж.

Развитие музыкального слуха и музыкальной памяти. Автор фотографии: Владимир Лагранж.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 снимков из советского прошлого, которые позволяют заглянуть на несколько десятилетий назад

И не забудьте:
15 снимков из советского прошлого, которые позволяют заглянуть на несколько десятилетий назадПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх