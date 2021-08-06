15 снимков из советского прошлого, которые позволяют заглянуть на несколько десятилетий назад

Гениальные фотографии от легендарных советских фотомастеров.
Старые фотографии - уникальная возможность перенестись в прошлое и увидеть, какой была жизнь лет этак 20, 30 или 100 назад. В этой коллекции фотографий - снимки культовых советских фотографов, который вошли в историю. Как играли дети во дворах, как прогуливались влюблённые парочки, как одевались женщины - всё это можно узнать, рассматривая эти фото.
1. «Освещая путь»
Влюбленная пара. СССР, Москва, 1975 год. Автор фотографии: Гунар Бинде.
2. «Встречая рассвет»
Как встречали рассвет выпускники в 1950-е годы. СССР, Москва. Автор фотографии: Юрий Кривоносов.
3. Дворовая игра
«Дворовой волейбол для всех!», 1965 год. Автор фотографии: Лев Бородулин.
4. Мастер своего дела
Профессиональный жонглер, 1964 год. Автор фотографии: Александр Птицын.
5. Фаина Раневская
Одна из величайших русских актрис XX века. СССР, 1968 год. Автор фотографии: Владимир Богданов.
6. Детство в СССР
Счастливое детство. СССР, 1961 год. Автор фотографии: Владимир Лагранж.
7. Женский труд
«Молодость побеждает». СССР, 1960 год. Автор фотографии: Маторин Николай.
8. Портретная фотография
Силуэт обнаженной девушки. СССР, 1970 год. Автор фотографии: Валдис Браунс.
9. Евгений Моргунов
Популярный советский актер. СССР, 1970 год. Автор фотографии: Василий Егоров.
10. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Международный молодежный фестиваль. СССР, 1957 год. Автор фотографии: Михаил Трахман.
11. Праздник победы народа
Памятный 45-ый год. Автор фотографии: Александр Устинов.
12. Алтайка
Коренная жительница Алтая, 1979 год. Автор фотографии: Александр Гращенков.
13. Сверху виднее
СССР, 1964 год. Автор фотографии: Микола Гнисюк.
14. Шедевр советской фотографии
Выходной день. СССР, 1965 год. Автор фотография: Игорь Гневашев.
15. «Пение по нотам»
Развитие музыкального слуха и музыкальной памяти. Автор фотографии: Владимир Лагранж.
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