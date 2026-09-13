Правила ухода за ванной, которые следует соблюдать

Неопрятная ванная комната может испортить впечатление от дома даже самых приятных хозяев. Волей-неволей всем приходящим в дом гостям нужно по крайней мере помыть руки, так что спрятать неидеальное состояние комнаты вряд ли получится.



Поэтому важно соблюдать несколько простых правил при уборке помещения, чтобы не опростоволоситься перед нагрянувшими визитерами.

Не используйте в ванной ароматические свечи

Не храните в ванной книги и журналы

Покройте стены и двери водоотталкивающим средством

Положите у раковины упаковку салфеток для уборки

Раз в месяц полощите занавеску для душа средством с отбеливателем

Избавляйтесь от известкового налета на стекле

Моющие средства храните возле тех мест, для которых они предназначены

Промывайте и вытирайте раковину каждое утро и вечер

Оставляйте пространство между шторкой и стеной с обеих сторон

После использования кладите любую вещь сразу на свое место

Если вы принимаете ванну с маслами, то не забывайте ее чистить

Регулярно проверяйте, не протекли ли трубы

Проверяйте состояние плитки

Ванная комната, несомненно, будет выглядеть красиво и романтично, если вы обставите ее горящими аромасвечами. Однако у такой красоты есть свои недостатки.Во-первых, те ароматизаторы, которые испускает свеча, не способны справиться с всеми неприятными запахами. К тому же ароматы таких свечей, горящих в маленьком пространстве, могут вызывать дискомфорт у людей с тонким обонянием или вовсе спровоцировать аллергию.Во-вторых, ванная — это та комната, в которой часами может никто не появляться, а горящие свечи, конечно, лучше не оставлять без присмотра.Есть люди, которые считают совсем незазорным держать у унитаза материалы для чтения. Но помимо того что вы сразу даете понять случайным гостям, чем любите заниматься на унитазе, у этой привычки есть и другие минусы.К примеру, она будет способствовать распространению болезней, если бактерии попадут на бумагу и передадутся читателю.Основная проблема ванной комнаты — это влага, от которой появляется плесень. А еще остатки мыльной пены, которая после засыхания превращается в трудно оттираемое пятно. Все эти мелкие следы в совокупности вполне способны испортить общий вид комнаты.Чтобы решить хотя бы часть таких проблем, можно покрыть стены и поверхности водоотталкивающим средством. После этого вода и мыльная пена будут собираться в шарики и быстрее стекать вниз, не оставляя следов.Чтобы брызги от зубной пасты, пятна от воды и другие загрязнения не засыхали, лучше не ждать, а вытирать их сразу. Если салфетки для быстрой уборки будут лежать рядом, то и протирать раковину вы, возможно, будете сразу после того, как она испачкалась.Занавеска в душе быстро пачкается и является отличной средой для размножения бактерий. Стирать ее желательно как можно чаще, чтобы она выглядела прилично и не вредила здоровью.Однако есть одна хитрость. Если ваша занавеска сделана из винила или пластика, то вы можете обработать нижнюю ее часть чистящим средством с отбеливателем, а затем просто прополоскать водой. Однако стоит быть осторожным и удостовериться в том, что выбранное средство с отбеливателем подходит для материала занавески.Проделывайте такую процедуру несколько раз в месяц, и это поможет избавиться от мыльной пены, минералов из воды и плесени. Стирать шторку можно будет реже.Стекло в ванной комнате — будь то зеркало или душевая дверь — необходимо тщательно очищать еженедельно. Иначе налет от воды будет накапливаться медленно и поначалу незаметно.Важно убедиться в том, что чистящее средство, которое вы используете, не повредит само стекло. Кроме того, желательно не использовать мочалки, так как они, скорее всего, его поцарапают.Например, очиститель для душа держите в душе или рядом с ним, очиститель для ванны — под ней, средство для унитаза — рядом с унитазом, а для мытья стекол — у зеркала. Если моющее средство находится недалеко, то, скорее всего, рука сама будет к нему тянуться. Тогда и в ванную комнату будет приятно заходить. Однако важно помнить, все эти средства должны находиться вне зоны досягаемости детей.Это еще один хороший способ избавить раковину от слишком частой «генеральной» чистки. Постарайтесь выработать привычку каждое утро и каждый вечер после использования промывать и насухо вытирать раковину. Тогда вы заметите, насколько меньше на ней будет оставаться волос и пятен.Уже хорошо известно, что шторку после принятия душа лучше оставлять расправленной, чтобы она точно высохла. А если оба края слегка отодвинуть к середине, то поток воздуха будет лучше проходить через пространство ванной. То же самое можно проделать и с раздвижными дверцами душевой.Обычно ванная комната — это маленькое пространство, а предметов в ней бесконечное множество. Поэтому беспорядок тут появляется в мгновение ока. Чтобы не было стыдно перед гостями, возьмите за правило, что у каждого предмета есть свое место, на котором ему нужно оказаться сразу после использования.Ведь всего за несколько секунд можно положить зубную пасту обратно в стакан, фен — под раковину, косметику — в шкафчик, а полотенце — на вешалку.Горячая ванна с солью, маслами и прочими ароматными добавками — это отдельный вид удовольствия. Но после того как вы понежитесь в приятной воде, лучше сразу помыть за собой ванну. Засохшие следы от масел в ванне будет довольно непросто удалить, поэтому лучше сразу же отмыть их теплой водой.Протекшие трубы могут стать настоящей проблемой. Лучше всего вовремя обнаружить проблему и устранить ее. В ином случае влага может просачиваться сквозь стены и пол. А это повредит как внешнему виду ванной, так и вашему кошельку.Этот совет тоже поможет вам поддерживать ванную комнату в идеальном состоянии. Время от времени проверяйте, не отслоилась ли плитка, нет ли на ней трещин и смещений. Если вы обнаружите какие-то несовершенства, то лучше замените плитку как можно скорее, не дожидаясь, когда она отвалится или раскрошится.