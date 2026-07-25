Правила посадки гортензии и первичного ухода

Пышно цветущая гортензия — это мечта многих садоводов. Изысканный цветок, завезенный в Европу из южного острова Маврикий, для выращивания в прохладном климате требует постоянной заботы.



При правильном уходе гортензия порадует длительным цветением и превратит участок в живописную картину.







Выбираем здоровый саженец

Идеальное место для гортензии

Размер посадочной лунки

Правильное удобрение при посадке

Частота и обильность полива

Защита от вредителей и болезней

Подготовка к зиме

Все красивые кусты гортензии начинаются с маленького саженца.От его состояния зависит, как хорошо растение приживется на новом месте и порадует крупными соцветиями. Поэтому сразу запоминаем базовые правила выбора саженца:Покупать нужно в питомниках и сетевых садовых магазинах.Выбирать нужно саженцы с закрытой корневой системой. Горшок позволит передержать гортензию до полного отступления заморозков.Чтобы проверить корневую систему, растение аккуратно вытягивают из емкости вместе с земляным комом. Корни должны здоровыми, влажными, без сухих отростков, следов гнили или плесени.Оптимальный размер — 2-4 ровных крепких побега.Для большей гарантии можно подождать до конца мая или начала июля и купить уже вегетирующее растение.О здоровье гортензии свидетельствуют симметричные упругие листья насыщенно-зеленого цвета.Гортензии не самый капризный цветок, но место для нее играет ключевую роль. Тут придется смириться и посадить ее не там, где хочется, а там где растению будет лучше всего.Для метельчатых сортов нужно выбрать место с режимом полутени. На сильном солнце она мельчает и вырождается, но и без света ей тоже плохо.Аналогично и с древовидной гортензией — растение любит умеренный солнечный свет без палящих прямых лучей.В идеале кусты нужно высаживать возле кустарников и деревьев, которые создадут им необходимую защиту.Лучше всего переносит тень черешковые (ползучие) виды. Они хорошо растут возле стен и высоких заборов. Для гортензии важна хорошая воздухопроницаемость грунта.Для активного роста и цветения гортензии требуется питательная почва. Чтобы выращивать ее на участках со скудными грунтами требуется основательно удобрить посадочную лунку. Для молодого саженца готовят углубление размером 30Х30 см, глубиной 40-50 см.Для развитых растений потребуется яма пошире. Увеличивают котлован, если почву приходится кондиционировать внесением песка, перегноя или питательной смеси. Между соседними лунками выдерживают расстояние 1,5-2,5 метра, чтобы взрослые растения не мешали друг другу.Подходящая почва встречается редко, но ее можно адаптировать, чтобы гортензия прижилась и сразу пошла в рост. Для дренажа на дно лунки засыпают песок или битый кирпич.Оставшийся объем заполняют субстратом из выкопанного грунта, перегноя и верхового торфа. Такой состав позволит вырастить гортензию даже на глинистом месте с бедной почвой. Рекомендуемые пропорции: по 2 части дернового грунта и перегноя и по 1 — чистого песка и торфа.Перед посадкой саженца земляной ком нужно слегка отряхнуть, чтобы корни распрямились и быстрее пошли в рост. Растение углубляется в подготовленный питательный «коктейль» до уровня прикорневой шейки.За любовь к влаге гортензии дали название Hydrangea (сосуд с водой), поэтому будьте готовы к частым поливам. Кусты не стоит высаживать на участке, где владельцы бывают только по выходным. Для полива нужна отстоянная тепловатая вода из водопровода или собранная дождевая.При посадке куст только опрыскивают. В следующие 2 недели растение поливают раз в 2-3 дня. Далее просто поддерживают почву влажной, не допуская пересыхания. Для защиты от высыхания поверхность вокруг гортензии слегка уплотняют и мульчируют корой, опилками или хвоей.2-3 года после посадки кустам гортензии не требуется обрезка, а богатого полезными веществами субстрата хватит для полноценного развития растения. А вот от вредителей цветок может пострадать.Влажная почва способствует развитию гнили и грибковых заболеваний. При появлении беловатого налета, ржавых пятен или беспричинного увядания листвы, нужно удалить все поврежденные части и обработать гортензию фунгицидом.От насекомых-вредителей помогают инсектициды. Для борьбы с болезнями из-за неправильного ухода проводят корректировку: заменяют жесткую воду, снижают количество удобрений.Многие сорта гортензии акклиматизированы для стран с холодным климатом. Для успешной зимовки молодые растения обязательно утепляют. Корни может и не задеть, но молодые побеги погибнут от мороза.В южных регионах достаточно окучивания, а в северных — нужно укрывать лапником, торфом и пленкой. Также растение можно поместить в жесткий каркас и засыпать сухой листвой или укутать сеном или соломой.Если разобраться, то приручить прихотливую гортензию совсем несложно. Мы разбили первый год жизни от посадки в открытый грунт до зимовки на простые рекомендации, которые помогут вырастить красивый цветущий куст с маленького саженца.