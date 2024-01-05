Почему водоем Поянху в Китае считают вторым Бермудским треугольником и другие занимательные факты об

Где находится озеро Поянху и что там происходит

Озеро Поянху называют вторым Китайским Бермудским треугольником.

Это пресноводное озеро является место остановки для полумиллиона перелетных птиц. / Фото:shansbooks.ru

Удалось ли ученым разгадать мистику этого места

На озере еще в древние и в наше время тонули суда и погибали люди.

Вероятно, водовороты в озере Поянху провоцируют песчаные отмели.

Озеро Эрцо в Южной Осетии

Озеро Эрцо находится на территории Кударского ущелья, а это неимоверные красоты.

Озеро-призрак или обман зрения

Вода уходит под землю из озера каждые 5-6 лет, и снова потом возвращается. / Фото:vsegda-pomnim.com

Вероятно, пустоты под озером способствуют ухожу воды из озера Эрцо. / Фото:osetia.kvaisa.ru

У местных жителей есть легенда о змее и баране.