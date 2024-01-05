Почему водоем Поянху в Китае считают вторым Бермудским треугольником и другие занимательные факты об

Казалось бы, что человечество достигло такого уровня развития, когда можно объяснить все феномены и мистические случаи на планете Земля. Но осталось немало необычных мест, тайну которых не могут толком объяснить ученые. Китайское озеро Поянху называют вторым Бермудским треугольником. В его водах затонуло огромное количество шхун, и погибли люди. А вода озера Эрцо, что находится в Южной Осетии, исчезает каждые 5 лет, но потом оно снова наполняется. У ученых пока есть предположения всему происходящему на этих землях. Хотя, что там происходит на самом деле, никто толком не знает.
Где находится озеро Поянху и что там происходит
Озеро Поянху называют вторым Китайским Бермудским треугольником.
На планете Земля существует множество аномальных зон и неразгаданных загадок. Одно из них – это пресноводное озеро Поянху, которое находится на территории Поднебесной на одном из берегов реки Янцзы. Говорят, что этот водоем считается самым большим в Китае. Река и озеро соединяются небольшой протокой, а это единственный сток для водоема. Площадь и глубина водоема изменяется в зависимости от сезонности. Его максимальная глубина достигает 25 куб. метра. А площадь варьируется от 2,5 до 5 тыс. кв. км. В летний период озеро сильно разливается.
История образования озера Поянху уходит корнями в древность. Известно, что много десятков тысяч лет назад территории, где расположен водоем, были частью равнины, прилегающей к реке Ган. Поскольку в озере пресная вода и сохранился идеальный микроклимат для живых существ, то здесь обитает огромное количество перелетных птиц (до 0.5 млн.) единиц. Зная эту особенность Поянху, большинство исследователей животного мира и фотографов приезжают сюда, для наблюдений за птицами. Однако озеро Поянху имеет и дурную репутацию. Его еще называют «Китайским Бермудским треугольником». И это неспроста. Еще с древних времен и по сей день здесь зафиксировано большое количество исчезновений кораблей, шхун, лодок с людьми и без.
Это пресноводное озеро является место остановки для полумиллиона перелетных птиц. / Фото:shansbooks.ru
Уже накопилось множество жутких историй о «Китайском Бермудском треугольнике», большинство из которых не имеют четких пояснений. Известно, что весной 1945 года в водах Поянху при неизвестных обстоятельствах затонул военный катер, принадлежащий Японии. Никто из экипажа (около 20 человек) не выжил. Но это еще не все загадки. Когда на место гибели катера прибыл отряд спасателей-водолазов, то практически все они бесследно исчезли под водой. Правда, остался один спасатель, который все-таки вернулся в Японию. Но он был в шоке, и ничего толком не мог рассказать. После пережитого ему так и не удалось восстановиться, он сошел с ума.
Удалось ли ученым разгадать мистику этого места
На озере еще в древние и в наше время тонули суда и погибали люди.
Действительно, существует не только мистических историй про Бермудский треугольник в Атлантическом океане, но и про озеро Поянху. Один такой случай произошел зимой 2001 года с рыбаком Чжан Сяодзином и его коллегами. Они находились на лодке на озере, и все было спокойно. Неожиданно налетел ветер, и началось нечто похожее на шторм. Рыбаки испугались, развернув лодки к берегу. Однако одну лодку с людьми и песком вдруг накренило, и она пошла ко дну. Через 20 минут все также неожиданно закончилось, как и началось. Чжан Сяодзин местный житель, и на озере рыбачит около 30 лет. За этот период он много чего повидал мистического на Поянху. Здесь затонуло более 200 лодок, яхт и других шхун. Озеро забрало жизни не менее 1,5 тыс. человек.
Вероятно, водовороты в озере Поянху провоцируют песчаные отмели.
Конечно, таким феноменом заинтересовались ученые, пытаясь разгадать его тайну. В ходе ряда исследований и наблюдений было замечено, что ветер себя как-то странно ведет. Он может не только дуть сразу с нескольких сторон, но и резко утихать или менять направления. А брызги от волн разлетаются в стороны, хотя должны лететь по прямой линии. На данный момент существует несколько версий, которые так или иначе могут объяснить мистификацию озера Поянху.
1. Первая гипотеза - этот водоем находится на одной широте с атлантическим Бермудским треугольником. Именно поэтому там возникают внезапные штормы, затапливающие корабли и забирающие жизни людей.
2. Другая версия - это наличие песчаных отмелей, которые способны провоцировать водовороты в озере.
3. Третья гипотеза сказочная, но тоже имеет место на существование. В водоеме Поянху живет дух черепахи-великана, который охраняет древние сокровища, находящиеся где-то на дне озера.
Несмотря на всю эту мистику и ужасные истории исчезновений, рыбаки все это время героически продолжали ловить рыбу. Ведь это их единственный заработок. Опытные рыбаки уверены, что смерти можно избежать. Для этого нужно быть внимательным и действовать быстро. Они наблюдают за ветром и волнами.
Озеро Эрцо в Южной Осетии
Не только китайское озеро Поянху считается загадочным, но и Эрцо, что в Южной Осетии. В южной части страны берет свое начало река Квирила. Там у Кударского ущелья и располагается озеро-призрак Эрцо. Его длина составляет до 1 км, а площадь 0,4 кв. км. Этот водоем считается карстовым. Под действием воды на протяжении большого количества времени образовались пустоты горных пород. Там обосновалось необычное озеро. Вода пополняется с помощью осадков, стоком и за счет подземных каналов и пещер. Последних здесь очень много.
Озеро Эрцо находится на территории Кударского ущелья, а это неимоверные красоты.
Кударское ущелье известно своими фантастическими живописными видами. Здесь отмечается хорошо развитая фауна и флора. Недаром же сюда стремятся попасть туристы со всего мира. Хотя главным объектом исследования все же остается озеро-призрак Эрцо. А феномен этого места в том, что каждые 5-6 лет холодными голубые воды водоема исчезают. Те, кому посчастливилось своими глазами увидеть этот момент, говорят о том, что вода ушла быстро, будто выдернули пробку из ванны. На самом деле все далеко не так страшно, как кажется на первый взгляд.
Озеро-призрак или обман зрения
Вода уходит под землю из озера каждые 5-6 лет, и снова потом возвращается. / Фото:vsegda-pomnim.com
Действительно, вода в озере будто уходит в землю, но не моментально, а в течение определенного периода. Каждые 4-6 лет за 3-4 недели вода «выливается», оставляя лишь пустую озерную чашу. На исчезновение водоема не влияет сезонность. Если этот феномен происходит зимой, то вода исчезает, оставляя ледяную корку. Та падает на дно, разбивается и таит за несколько дней. Сколько времени будет отсутствовать вода в озере тоже неизвестно. Это может быть от 3 дней до 3-4 месяцев. Спустя время вода снова наполняет озерную чашу Эрцо. Что интересно, такой феномен наблюдается уже несколько тысячелетий.
Вероятно, пустоты под озером способствуют ухожу воды из озера Эрцо. / Фото:osetia.kvaisa.ru
Ученые уже продолжительное время исследуют озеро-призрак Эрцо. И даже появились гипотезы происходящего. Одна из них, это пещеры-пустоты, которые расположены под озером. Они состоят из разнообразных минеральных веществ (соли, гипса, мела и другое). Структура этого материала такова, что вода быстро его размывает, образуя пустоты. Но если процесс исчезновения воды в водоеме понятен, то, как она вновь наполняет чашу озера – не совсем. А главное, каким образом соблюдается четкий график исчезновения и наполнения воды в Эрцо, ученые не могут внятно объяснить.
Однако это еще не все странности озера-призрака. В его водах и вблизи практически нет обитателей. Исключение составляют только тритоны, скорее всего, они легко могут менять место обитания. Вероятно, это из-за пересыхания и наполнения воды в водоеме. Ни один живой организм не сможет жить в такой агрессивной среде. Также неоднократно отмечались исчезновения людей, и даже потеря рассудка. А вот местные жители рассказывают легенду, связанную с этим озером, которая и объясняет все его феномены. Эта история случилась много веков назад.
У местных жителей есть легенда о змее и баране.
Пастух приготовил для жертвоприношения овцу. Но ее увидела змея, которая водилась в озере и имела огромные размеры. Она направилась к овце, надеясь полакомиться. Однако это увидел пастух. Он привязал волшебные кинжалы к рогам барана и отправил животное на змею. Та, хотя и была гигантских размеров, но испугалась и быстро поползла в горы. А уползая, выпила всю воду озера Эрцо. Так и происходит отныне с водой водоема. Дух змеи уползает в горы – исчезает вода, а возвращается в свой дом – прибывает.
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