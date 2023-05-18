Как бороться с хамством, не опускаясь до него?

Как бороться с хамством? На автобусной остановке, в соседнем магазине, в офисе, самолете, на родительском собрании и даже в очереди за билетами в театр — кажется, нам хамят повсюду. Хамство давно стало характерной чертой нашего общества, как хроническое заболевание, которое нельзя вылечить.
Журнал Psychologies спросил экспертов, как уберечь себя от последствий этой болезни. Фактрум с удовольствием публикует их полезнейшие советы.
По мнению социолога Надежды Казариновой, хамство — это своего рода насилие, вторжение на чужую территорию. И если в обществе на базовом уровне отсутствует уважение к личности, то возникает ощущение, что границ дозволенного по отношению к другому человеку просто не существует.
«В России подобный тип поведения давно стал нормой, для чего есть определенные исторические предпосылки, — объясняет Елена Петровская, философ, антрополог. — Во-первых, у нас не так давно (с исторической точки зрения) было отменено крепостное право. Взаимоотношения слуги/хозяина сформировали довольно стойкую „рабскую психологию“: смесь неуважения (к себе и другим) и зависти к тем, кто сильнее. Во-вторых, сначала русская деревня с ее общинным строем, а потом и советский коллективизм привели к тому, что в нашей стране сформировался такой тип связи между людьми, при котором отдельная личность просто не выделяется. О каком уж тут уважении может идти речь…»
Хамство всегда считалось характерной чертой низших слоев общества. Не зря в словаре Владимира Даля «хамуга» — это прозвище лакея, слуги или холопа. «Хам — это тот, кто обречен находиться между господином и простолюдином, — комментирует Надежда Казаринова. — Перед последним он выглядит почти барином, но при этом барином не является. Хам демонстрирует статус опасной личности, которую можно не уважать, но приходится опасаться — отсюда грубость, насмешки и прочие проявления агрессии. Он враг и тем, кто ниже его по социальной лестнице, и тем, кто выше, и ведет себя соответственно».
Столь широкое распространение хамства в современном российском обществе социологи связывают в том числе и с негласной государственной политикой, направленной на обесценивание прав отдельно взятой личности. «Когда хамство присутствует на самом высшем уровне, на телевидении, в СМИ, это не может не влиять на распространение мелкого, бытового хамства, — объясняет социальный психолог Екатерина Дубовская. — Действует логика: если „им“ все можно, то почему не мне?»
С теми или иными проявлениями хамства мы сталкиваемся повсюду: по дороге на работу, в госучреждениях, магазинах, театрах и даже в собственном доме. Как защититься от хамства, не опускаясь до него?
Шаг 1: понять
«Первая реакция на грубость может быть эмоциональной, но если абстрагируешься, становится чуть ли не жаль этих хамов — это же сколько негатива нужно в себе нести», — делится Андрей, 25 лет.
Чтобы выработать оптимальную тактику общения с хамом, необходимо для начала разобраться в причинах его поведения. Мотивы могут быть различными, но они почти всегда говорят о недостатке самоуважения, желании самоутвердиться или доказать другим свою силу. «Хам компенсирует внутреннюю слабость, завоевывает жизненное пространство через столкновение с другими», — объясняет Надежда Казаринова. Или же проверяет границы дозволенного. «Так ведут себя маленькие дети по отношению к родителям: „Так с тобой можно? А вот так?“ На первый взгляд это демонстрация силы, но исходит она из неуверенности в себе», — утверждает Екатерина Дубовская. В хамство нередко «убегают» от ситуаций дискомфортного общения — уклоняются от выяснения отношений, претензий начальства или неловких моментов.
К чему мне понимать хама, вместо того чтобы защищаться от него? В том-то и дело, что понимание во многом защищает нас — и помогает не принимать грубость слишком близко к сердцу: «Нужно помнить, что многие случаи хамства относятся не к вам лично. Тогда, во-первых, зачем огорчаться? А во-вторых, на безличный выпад легче ответить», — объясняет Екатерина Дубовская.
Шаг 2: набрать дистанцию
«При столкновении с грубостью я всегда чувствую растерянность, не знаю, как ответить на хамство, — рассказывает Валерия, 37 лет. — Понимание, как следовало себя вести, приходят гораздо позже».
Подобным образом ощущает себя большинство людей. Oстроумная реплика приходит к нам тогда, когда хам уже скрылся за поворотом. Это болезненный удар по самооценке, однако ответить агрессору во что бы то ни стало не должно быть самоцелью. «Дело в том, что хамство не предполагает диалога, для взаимоотношений оно деструктивно. Грубость свидетельствует об отсутствии контакта между людьми, — предупреждает Екатерина Дубовская. — Два человека, которые пытаются таким способом разрешить конфликт, катятся по параллельным путям».
Превентивное лекарство от чужого хамства — воспитание чувства собственного достоинства и в первую очередь уважения к самому себе. Эффективная тактика — верная дистанция. Хама не стоит бояться и тем более показывать ему свой страх. Помните, что его главная цель — вовлечь вас в диалог, построенный по его правилам. Хам потому и чувствует себя безнаказанным, что его «жертва» не может немедленно нарушить эти правила», — комментирует Надежда Казаринова. «Умение выстраивать рамки, которые нарушать нельзя, — важная характеристика взрослого человека», — замечает Екатерина Дубовская.
Шаг 3: изменить сценарий
Прежде чем «научить» хама хорошему поведению, задумайтесь, чего вы хотите добиться своей реакцией. Показать ему, как омерзительно его поведение? Это включит вас в круговорот грубости. Маловероятно, что чужой человек скажет: «Спасибо, что обратили внимание на мою бестактность. Я больше так не буду». В данном случае главное — отчетливо донести до хама мысль, что он не имеет права вести себя подобным образом по отношению к вам. Конечно, без агрессии и нападок.
Психолог Анна Мстиславская предлагает рассмотреть эту ситуацию с точки зрения транзактного анализа: «Согласно транзактному анализу, в каждом из нас есть 3 состояния „Я“ — Родитель, Взрослый, Ребенок. С позиции Родителя нам привычно поучать других, показывать, что хорошо, а что плохо. Но не стоит забывать, что Родитель не только критикует (Критикующий Родитель), он также заботится о других (Заботливый Родитель). Реакцией на хамство с позиции Критикующего Родителя будет: „Что вы себе позволяете? Как вы можете так со мной обращаться?“. Такая реакция не ведет к дальнейшему конструктивному диалогу. Заботливый Родитель хочет помочь другому, пытается понять его потребности. Это более конструктивный подход. Из позиции Заботливого Родителя мы можем сказать: „Я вижу ваше недовольство моим поведением/ моим поступком, мне очень жаль“ или же использовать несколько манипулятивную фразу: „Как я могу вам помочь?“ Так мы показываем свою силу и в то же самое время не опускаемся до грубости».
Взрослый при столкновении с хамом, скорее, уклонится от прямого конфликта — промолчит или извинится (в зависимости от ситуации), без оправданий. Находясь во Взрослом состоянии, мы способны понять, что движет человеком, почему он так груб с нами.
Из детского состояния (Ребенок) мы вряд ли сможет противостоять хаму: желание защитить себя во что бы то ни стало будет провоцировать нас на агрессию. А это приведет только к эскалации конфликта. Поэтому, если мы хотим показать другому, что нам нельзя хамить, лучше ориентироваться на позиции Взрослого или Заботливого Родителя.»
Нет сил молчать?
В пособии «Как защититься от хамства. 7 простых правил» психолог Владината Петрова описывает вербальные техники самозащиты в общении с хамами. Приведем некоторые из них:
«Все ситуации, когда на вас нападают, сходны между собой: агрессор присваивает себе право судить нас и вторгаться в нашу жизнь. Любого агрессора, сколь бы высокое положение он ни занимал, можно поставить на место, указав ему на несоответствие его реального статуса и той роли, которую он себе присвоил: «На каком основании вы задаете мне эти вопросы?», «На каком основании вы меня экзаменуете?»;
«Если вам сказали что-то явно неприятное, но вам трудно найти слова, чтобы выразить, что именно вас задело и с чем именно вы не согласны, спросите: „Это вопрос?“, „Это утверждение?“ или „Это указание?“, в зависимости от того, на что больше похожа реплика с неприятным содержанием»;
Что делать, если неприятное общение затягивается и агрессор не оставляет вас в покое? «В таком случае следует задать грубияну вопрос с глаголом в страдательном залоге, например: «Что заставляет вас это говорить мне?» («Что заставило вас это сказать (сделать)?«) Этот прием — разновидность метода „Поставьте над агрессором начальника“. Таким вопросом вы покажете нападающему, что он стал игрушкой собственных страстей, которые им управляют»;
«Если вы хотите сделать замечание тому, кто вел себя с вами непочтительно, не упрекайте противника в действиях и качествах, которых нельзя представить с помощью зрения или слуха. Если вы скажете: „Не следует повышать на меня голос“, это будет замечание по существу. Или, к примеру: „Прошу вас не говорить обо мне в третьем лице, если я нахожусь в том же помещении“. Если же вы скажете: „Прекратите разговаривать по-хамски“, вы припишете собеседнику действия, визуально не представимые, абстрактные, о реальном содержании которых можно поспорить. То, что ваш обидчик ведет себя „безобразно“ или „по-хамски“, — это только ваше личное мнение».
Приоритет — отношения
В целом, все наши эксперты сходятся в одном: вербальная агрессия как ответ на хамство — это крайний и не лучший выход. И действует он только в ситуациях, выключенных из жизни. Поставив на место невоспитанную официантку или хама в метро, мы на мгновение можем почувствовать себя удовлетворенными — и больше никогда не увидим обидчика. Но в ситуации длительных отношений — с коллегами или родственниками — подобные методы неконструктивны.
Нужно понимать, что конфликтная ситуация всегда означает плохое взаимопонимание. В таком случае нужно на время отойти в сторону, чтобы осознать его причины. «Если вам важно наладить общение, стоит показать человеку, что вы понимаете его, перейдя из Детской (обиженной) позиции во Взрослую (здравомыслящую), — советует Анна Мстиславская. — Вы хотите продемонстрировать партнеру, что так вести себя с вами недопустимо? Но задайте себе вопрос: вы на самом деле хотите, чтобы он изменил свое поведение, или вам просто обидно, что он нагрубил? Если вас захлестывают эмоции, скажите, что обижены, а не „наезжайте“ на человека в ответ».
Постарайтесь почувствовать, что именно стоит за этим хамством, почему близкий вам человек так (вдруг) груб. Вероятно, вы раскроете глубинные причины его поведения, которые касаются не просто отдельной ситуации, а отношений в целом. А дальше спросите: «Ты, наверное, знаешь, как я мог бы исправить ситуацию, чтобы тебе не хотелось мне хамить. Скажи, чего ты ждешь от меня?» Таким образом мы сделаем шаг к открытому диалогу.
Эксперты:
Надежда Казаринова, социолог, автор исследования «Хамство и оскорбления как коммуникативные практики».
Елена Петровская, философ, главный редактор журнала «Синий диван».
Анна Мстиславская, психолог-консультант, специалист по транзактному анализу.
Екатерина Дубовская, социальный психолог.
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