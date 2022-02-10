Интересно знать: какого размера у слона хобот?

У слона действительно большой… ну, впрочем, это не удивительно, ведь речь идёт о самом большом сухопутном млекопитающем. Средний вес самца африканского слона около 4 тонн. Самый большой зафиксированный вес — 7,5 тонн!
Так какого размера хобот у слона?
Длина хобота взрослой особи в среднем около 2 метров! «Управлять» своим хоботом слоненок учится около полугода. Взрослый слон может поднять хоботом предмет размером с булавку.
А вот еще несколько интересных фактов о слонах
Бивни, до сих пор являющиеся целью браконьеров, могут достигать 2,5 метров!
Вес сердца слона от 20 до 30 килограммов, в зависимости от размера тела.
Мозг у гиганта большой и тяжелый — до 7 кг. Кстати, слоны обладают прекрасной памятью.
Особенно хорошо они помнят своих врагов.
Что ещё необычного и интересного в этих гигантах?
Слоны могут общаться друг с другом посредством низкочастотных шумов, которые не способен услышать человек. Низкочастотные сигналы слоны используют в период поиска партнера для спаривания. Самки таким способом сообщают о начале течки.
Кроме низкочастотного общения, слоны могут ногами передавать и получать сейсмические сигналы по земле. Чтобы послать такой сигнал, слон бьет ногой по земле, а для получения ответа слон встает на три ноги. Подняв одну ногу, давление на стопы трех других увеличивается, что помогает лучше улавливать колебания земли. Если все слоны разом топнут, то начнется землетрясение :)
Живут великаны большими семьями, в которых главенствует старшая самка.
Продолжительность жизни африканского слона приблизительно равна человеческой — около 70 лет.
Самки способны приносить потомство в возрасте от 8 до 50 лет.
Беременность длится 22 месяца, родить самка может только одного детёныша за раз.
У слонов очень слабое зрение. Глаза гиганта способны разглядеть мелкие предметы лишь с расстояния не более 10 метров. Но, как говорится, это не их проблемы.
Слабое зрение компенсируется отличным слухом. Слух во много раз превосходит человеческий.
Обоняние у слонов развито особенно хорошо — ноздри, расположенные на конце хобота, способны улавливать запахи на расстоянии нескольких километров. При помощи обоняния они устанавливают принадлежность слона к своему или чужому стаду, а слонихи-мамы по запаху находит своего детеныша.
В отличие от индийских и лесных африканских слонов, африканский саванный слон абсолютно не поддается дрессировке.
Наравне с бегемотом, слон представляет самую большую опасность для туристов среди всех диких животных, встречающихся во время сафари-туров. Особенно агрессивно ведут себя слонихи с маленькими слонятами. Чтобы избежать неприятностей, достаточно просто не приближаться к слонам ближе, чем на 100 метров.
А ещё слоны совершенно не боятся мышей!
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