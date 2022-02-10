Интересно знать: какого размера у слона хобот?

У слона действительно большой… ну, впрочем, это не удивительно, ведь речь идёт о самом большом сухопутном млекопитающем. Средний вес самца африканского слона около 4 тонн. Самый большой зафиксированный вес — 7,5 тонн!









Так какого размера хобот у слона?

А вот еще несколько интересных фактов о слонах

Что ещё необычного и интересного в этих гигантах?