Интересные места Англии

Если вы пару раз бывали в Лондоне, видели Биг-Бен и может даже заезжали мимоходом на родину Beatle, это отнюдь не значит, что вы знаете Англию. В ней есть множество интересных мест, в которых стоит побывать, и ниже представлены лишь некоторые из них. Итак, чем заняться в Англии, чтобы лучше прочувствовать дух этой страны?











Посетить блошиный рынок на Портобелло-роуд в Лондоне.



Улица Портобелло-роуд знаменита своим антикварным рынком, работающим по субботам. Здесь можно найти что угодно: картины, книги, пластинки, ювелирные изделия, старинные любовные письма и даже бетонные скульптуры.







Сходить на экскурсию в Римские термы в городе Бат.



Римские бани в городе Бат (что, кстати, и переводится как «баня») были построены римлянами 2000 лет назад. Также Бат долгое время был популярным курортом у высшего света Англии, в том числе у королевских семей.







Съездить в Стоунхендж во время дня летнего солнцестояния.



Каждый год тысячи людей съезжаются в графство Уилтшир, чтобы встретить рассвет солнца между камней Стоунхенджа. Стоит признать, это весьма впечатляющее зрелище.







Побродить по Котсуолду.



Коутсолд – один из наиболее живописных районов Англии, лучшее место для отдыха от городской суеты. Здесь можно насладиться природой, пообедать в традиционном английском трактире и погулять по улочкам маленького уютного городка Чиппинг Гэмптон.

Заночевать в Koa Tree Camp в Конуолле.Графство Корнуолл славится красивыми природными пейзажами , а ночь в традиционной монгольской юрте позволяет почувствовать себя ближе к природе.Посетить Оксфорд.Знаменитый Оксфордский университет состоит из 38 различных колледжей, каждый из которых имеет свою собственную историю. Наиболее красивым по архитектуре считается Новый колледж.Посетить футбольный матч.Любителям футбола обязательно стоит съездить в Большой Манчестер , чтобы посмотреть вживую матч на знаменитом футбольном стадионе Олд Траффорд, известном также под названием Театр Мечты.Посетить Аббатство в Уитби.От руин аббатства Хильды в Уитби так и веет тайной и романтикой, в чем немалая заслуга таких писателей, как Вальтер Скотт и Брэм Стокер. Для того чтобы посетить это необыкновенное сооружение, придется пройти 199 каменных ступеней.Прогуляться по таинственному дартмурскому лесу.Покрытый туманом и окутанный тайной лес национального парка Дартмур уже многие годы является неисчерпаемым источником местного фольклора, он породил множество невероятных рассказов и легенд.Выпить чаю в Bridge Tea Rooms.Традиционное английское чаепитие лучше всего устраивать в традиционном заведении в стиле 16-го века, которое находится в Брэдфорд-он-Эйвоне.Посетить сады Сиссингхерст . Сады Сиссингхерст – настоящее произведение искусства, здесь собрано множество видов цветов и трав. С 1967 года сады являются национальным достоянием страны.Посмотреть на Даремский собор.Собор в городе Дарем, расположенном на северо-востоке Англии, представляет собой настоящий шедевр англо-нормандской архитектуры и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Посетить Озерный край.Мало что в Англии может сравниться по красоте с этим живописным горным регионом, который находится в графстве Камбрия . Величественные горы, зеленые долины и прекрасные озера оставляют поистине незабываемое впечатление.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)