Что такое плиточный чай, и почему он был популярен в СССР

Что такое советский плиточный чай/ фото:life.ru, Pinterest .com
Советские люди обожали чаевничать. И для них специально производили разные сорта чая: высшего, первого, второго и третьего. Но большей популярностью пользовался плиточный — он относился к отдельной группе. Многие даже называли его напитком, а не чаем.
1. Кто придумал первый плиточный чай
Плиточный чай придумал купец из Сибири/ фото: back-in-ussr.com
В отличие от листового и гранулированного плиточному чаю необходимо было придать форму плитки или кирпича. Для этого чайную массу клали в специальные формы, у которых объем был 100, 150 или 200 граммов. Затем ее прессовали и выдерживали несколько дней. В результате получалась плотная чайная плитка.
Впервые помещать под пресс чайные листья придумали в Китае. Но китайские чаеторговцы прессовали его неплотно и он не был в виде плиток. В России подобную технологию первым освоил купец Павел Пономарев, который был родом из Иркутска. Он довел технологию до совершенства и стал первым российским производителем плиточного прессованного чай. В качестве сырья он использовал китайский чай «хуасяна», который раскладывал в формы, а затем под пресс.
Плиточный чай пользовался популярностью у путешественников и военных/ фото: youla.ru
100-граммовая плитка содержала большое количество чайных листьев. Ее удобно было брать с собой во время длительных путешествий. Неудивительно, что плиточный чай стал пользоваться популярностью у туристов, военнослужащих, охотников и других лиц, которым приходилось пребывать в плевых условиях.
Постепенно о плиточном чае узнали за рубежом. Европейцы стали называть его «Русским» или «Сибирским» чаем. А в России продолжали экспериментировать с составом. И уже во времена Советского Союза он имел самые разнообразные добавки, в том числе сушеные фрукты и ягоды.
2. Какой был вкус и запах у плиточного чая
Плиточный имел разные сорта чая/ фото: Pinterest .com
Самым распространенным прессованным чаем в СССР был изготовлен из черного байхового чая без каких-либо склеивающих добавок. Такой чай классифицировал высшим или первым сортом. Он имел терпкий привкус, бодрящий аромат, а сам напиток - коричневый цвет с красным оттенком. Второй и третий сорт чаще изготавливали из листьев, оставшихся после сортового чая. Он также не имел посторонних компонентов, только прессованные чайные листья. У такого напитка присутствовала легкая горечь, а цвет был слегка мутный коричневый оттенок.
Позже на чайном производстве стали экспериментировать с составом. Чайные листья стали прессовать с дополнительными, но натуральными ингредиентами: ягодами и фруктами. Они обладали выраженным ароматом и вкусом. А ближе к 60-м в стране появились плитки чая, которые состояли только из фруктов. Чай так и назывался «Фруктовый».
3. Зачем был нужен фруктовый плиточный чай
Фруктовый плиточный чай советовали пить диетологи/ фото: m.fishki.net
В СССР большое внимание уделяли правильному питанию, поэтому был придуман прессованный фруктовый чай. По задумке он должен был стать прекрасной заменой черному чаю. Советские диетологи рекомендовали его употреблять детям, пожилым и лицам, которым был запрещен кофеин и танин. Фруктовый плиточный состоял из смеси фруктового сырья и патоки, поэтому содержал большое количество витамина С, каротина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, железа, калия и других полезных веществ. Чай необходимо было заваривать кипяченой водой. Полученный настой можно было употреблять через 10 минут. Он обладал приятным вкусом с кислинкой. Для придания классического чайного цвета в некоторые плитки добавляли цикорий. Считалось, что фруктовый плиточный чай хорошо воздействует на иммунитет, нервную систему и сосуды. Также напиток улучшал пищеварение и состояние кожи. Фруктовый плиточный был не просто чаем, а полезным для здоровья напитком.
4. Как изготавливали плиточный чай из фруктов
В СССР существовало более 10 наименований плиточного чая/ фото:https:life-ussr.ru
Самым популярным фруктовым напитком был яблочный. Но в СССР существовало больше 10 наименований: земляничный, лимонный, малиновый, абрикосовый, урюковый, черемуховый и так далее.
Технология изготовления была проста. Сначала нужно было фрукты хорошо помыть и почистить, затем обжарить и измельчить до определенной фракции. Затем массу погружали в патоку и отправляли в форму и под пресс.
Технология производства фруктового и черного плиточного чая была одинаковой/фото: sivent.ru
Плитки формировали по 100, 200 и 300 граммов. Самым главным этапом во время приготовления считалась обжарка. Именно от нее зависел вкус, цвет и аромат будущего напитка. Под действием высокой температуры фрукты теряли избыточную влагу и приобретали слегка коричневый цвет. Термическая обработка цикория также улучшала его вкусовые качества — корень терял выраженную горчинку.
5. Плиточный — чай низшего качества
Многие называли плиточный чаем низшего качества/ фото: Pinterest .com
В начале 70-х годов в стране появились мифы, что плиточный чай производят из «отбросов» на производстве. Однако это лишь ничем не подтвержденные слухи. Ингредиенты для плиточного чая измельчались до определенной консистенции, кожура от фруктов тоже входила в состав. Ее было сложно измельчит, поэтому часто твердую оболочку можно было рассмотреть в плитке. Возможно, именно из-за этого в стране стали думать, что фруктовый плиточный чай изготавливают из отходов.
6. Фруктовый чай можно было есть
Кисель в брикетах и фруктовый плиточный чай советские дети ели всухомятку/ фото: culture.ru
Советские дети считали, что фруктовый плиточный чай намного вкуснее, если его есть прямо в сыром виде. Дворовые ребятишки грызли его с большим удовольствием. Входящая в состав сахарная патока давала выраженный сладкий вкус, а жареные кусочки фруктов приятно похрустывали на зубах.
В конце 80-х в плиточный чай всех видов стали добавлять ароматизаторы и другие ингредиенты ненатурального происхождения. Качество чая стало подать и он перестал пользоваться спросом. Низкие продажи привели к остановке производства этого вида чая. Сейчас плиточный чай сложно найти в обычном продуктовом магазине.
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