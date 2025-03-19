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Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

13 ноября 1987 года в целях популяризации “безопасного секса” и предотвращения распространения эпидемии СПИДа, телеканал Би-Би-Си впервые показал коммерческую рекламу презервативов. С того момента на международном уровне началась серьезная социальная кампания, направленная на информирование людей о способах защиты от главной «болезни века».



Мы подобрали самые яркие образцы рекламы против СПИДа.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса


Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Крайне креативная реклама от китайского производителя: «Спорт делает тебя здоровым»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Не глупи, защити себя»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Будь осторожен!» настоятельно рекомендует реклама аргентинского производителя презервативов 2008 года

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Предохраняйся!»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Бельгийская реклама «ребристых» презервативов

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Перед СПИДом все равны»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Серия рекламных макетов, изображающих всем известных самых страшных людей в мировой истории – Гитлера, Осаму Бен Ладена. Эта социальная кампания проходила в Германии в 2009 году.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«СПИД – массовый убийца»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Каждый раз, когда ты спишь с кем-нибудь, ты также спишь с его прошлым»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Аналогичная идея

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

И снова про «прошлое». Кстати, вопреки расхожему мнению, в нашей стране доля заболевших СПИДом гомосексуалистов в разы меньше доли наркоманов.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Прошлое накладывает отпечаток на будущие отношения…»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Прыгать вниз без защиты опасно» предупреждает Бельгийская реклама 2009 года.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Социальная реклама из Бразилии сообщает «СПИД убивает. Защищай себя»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

А это ироничный вариант креативщиков из Германии

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Стоит отметить, в западных странах государство активно финансирует социальные кампании разного рода, в том числе направленные на профилактику распространения СПИДа и ВИЧ. И за последние годы статистика заболеваемости показывает очень неплохие результаты подобной работы.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Сюрприз! СПИД все еще опасен»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Кэти Милс и еще 34 девушки здесь побывали»

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