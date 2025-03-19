Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

С нами не соскучишься!

13 ноября 1987 года в целях популяризации “безопасного секса” и предотвращения распространения эпидемии СПИДа, телеканал Би-Би-Си впервые показал коммерческую рекламу презервативов. С того момента на международном уровне началась серьезная социальная кампания, направленная на информирование людей о способах защиты от главной «болезни века».