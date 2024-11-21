10 малоизвестных и весьма интересных фактов о стрельбе из лука

Малоизвестные факты о стрельбе из лука.»
Стрельба из лука – древний вид спорта, который завоевал огромную популярность в современном мире. Этот вид спорта овеян легендами и мифами, связанными с греческой богиней Артемидой и с защитником бедных Родин Гудом, а в 1992 году Олимпийский огонь был зажжён пламенной стрелой, выпущенной лучником-паралимпийцем., связанные со стрельбой из лука.
1. Спорт для тех, кто не может
Спорт для тех, кто не может.
Стрельба из лука как вид спорта и как дисциплина Параолимпийских игр начала набирать необычайную популярность после Второй мировой войны. В начале этим спортом занималось очень много ветеранов с травмами спинного мозга, а в середине 60-х годов прошлого столетия, стрельбой из лука начали активно заниматься и здоровые люди.
2. Национальный вид спорта
Национальный вид спорта в Бутане.
Не сложно было предположить, что в какой-нибудь стране на нашей планете, стрельба из лука является не просто спортом, а еще и национальным видом спорта. Такая страна действительно есть и это Бутан. Во многих селах здесь можно найти построенные жителями площадки для стрельбы.
3. Древнейший вид оружия
Лук как древнейший вид оружия.
Лук является одним из самых древних видов оружия. Как инструмент труда, лук появился значительно позже охотничьего копья. Однако именно лук стал первым и наиболее распространенным оружием в древних армиях. Использовался он по всему миру. Важно и то, что среди видов оружия, лук является одним из немногочисленных долгожителей.
4. Простота залог «здоровья»
Простота залог «здоровья»
Удивительно и то, что за все столетия и даже тысячелетия своего существования, конструкция лука фактически не менялась.некоторую специфику, однако вместе с тем были невероятно близки к своим же «корням». Лишь в 20 веке появились первые механические, и даже скорострельные луки.
5. Лук как символ
Ничего удивительно нет и в том, что долгое время лук являлся одним из важнейших элементов фольклора и мифологии самых разных народов. Найти присутствие этого оружия можно почти в каждой культуре. Чаще всего лук стоит рядом с понятиями охоты и войны.
6. Оружие феминисток
Лук как оружие феминисток.
Не стоит лишний раз напоминать о том, что еще в конце XIX века положение женщины, в том числе и в западном обществе было далеко от сегодняшнего. До ближайшей сексуальной революции оставались еще десятилетия. Тем не менее, именно стрельба из лука стала первым олимпийским видом спорта, к которому были допущены представительницы прекрасно половины человечества. В 1904 году Элиза Поллак в возрасте 63 лет одержала победу в этом виде спорта.
7. Как правильно стрелять
Стреляем правильно.
Всех бесспорно беспокоит вопрос о том, как же все-таки правильно держать лук и как правильно вести из него огонь. Какой рукой держать сам лук, какой тянуть тетиву и каким глазом смотреть. Ответ прост – никак не правильно. Каждый лучник индивидуален и стрелять так, как ему удобно. Само собой есть набор правил. Целиться нужно доминирующим глазом, а уже от него выбирается не ведущая рука. Иначе говоря, даже лучник-правша, может стрелять левой рукой.
8. Джентельменский набор
Стрельба из лука входила в так называемые «шесть благородных искусств».
Стрельба из лука входила в так называемые «шесть благородных искусств» Древнего Китая, которыми должен быть владеть каждый уважающий себя муж. Лук стоял в одном перечне с верховой ездой, математикой и музыкой.
9. Убийца миллионов
Такой колчан - страшное оружие.
Атомная бомба конечно страшное оружие, однако именно на «совести» лучников значительное большинство собранных голов врага. Быть может в этом сложно поверить, однако в рукопашной мясорубке гибло меньше людей, чем под концентрированным залповым огнем лучников. Доказывается это хотя бы тем, что даже после появления огнестрельного оружия, лук активно использовался еще несколько столетий. Опытные европейские лучники посылали в минуту до 12 стрел, а у кочевых народов этот результат мог быть еще лучше.
10. Оружие охоты
Лук вместо ружья.
Даже сегодня есть охотники, которые считают, что убивать зверя из винтовки даже еще и с оптическим прицелом – не честно. Плохо или хорошо, но среди охотников есть энтузиасты выходящие даже на самых опасных зверей с современными модифицированным для охоты спортивными луками. Впрочем, куда больше энтузиастов предпочитает охотиться на искусственных животных в специальных сафари-турах с таким вот луками.
