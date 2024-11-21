10 малоизвестных и весьма интересных фактов о стрельбе из лука

Малоизвестные факты о стрельбе из лука.»

1. Спорт для тех, кто не может

Спорт для тех, кто не может.

2. Национальный вид спорта

Национальный вид спорта в Бутане.

3. Древнейший вид оружия

Лук как древнейший вид оружия.

4. Простота залог «здоровья»

Простота залог «здоровья»

5. Лук как символ

6. Оружие феминисток

Лук как оружие феминисток.

7. Как правильно стрелять

Стреляем правильно.

8. Джентельменский набор

Стрельба из лука входила в так называемые «шесть благородных искусств».

9. Убийца миллионов

Такой колчан - страшное оружие.

10. Оружие охоты

Лук вместо ружья.