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Потомки динозавров

Мы думаем, что владеем небесами. Но группа существ, способных летать, остается предметом зависти воздушных сил, созданных человеком. Это птицы — потомки динозавров. Они населяют все экосистемы земного шара, включая внутренние части Антарктиды.

Потомки динозавров

Происхождение птиц долгое время оставалось предметом оживленных дискуссий. За обозримый период времени было выдвинуто несколько научных версий происхождения и родственных связей птиц и возникновения у них полёта, причём в течение более сотни лет они были чисто гипотетическими.

Цапля на рыбалке.

Потомки динозавров

Гипотеза о происхождении птиц от динозавров впервые была выдвинута в 1868 году Томасом Гексли. Она основывалась на сравнении строения археоптерикса — животного, жившего около 150 млн лет назад в верхней юре. Он обладал характеристиками типичного пресмыкающегося — особым строением таза и рёбер, зубами, когтистыми лапами и длинным, как у ящерицы, хвостом. При этом окаменелости имели хорошо сохранившиеся отпечатки маховых крыльев, аналогичные таковым у современных птиц.

Стая белых гусей.

Потомки динозавров

Птиц роднит с динозаврами множество общих черт в строении скелета. Среди возможных ближайших родственников птиц также рассматривается авимим — мелкий хищный динозавр из мелового периода.



Пеликан кормит своих детенышей.

Потомки динозавров

Первую попытку систематизации животных предпринял в IV веке до н. э. греческий учёный Аристотель — в своих сочинениях «О частях животных» и «О возникновении животных» он выделил всех известных ему птиц в «высший род» Ornithes. Несмотря на очевидное несовершенство этой системы, вплоть до второй половины XVII века новых попыток классификации животного мира не предпринималось. Лишь к концу XIX века новые исследования заложили основу для современных представлений о системе класса птиц.

Цапля.

Потомки динозавров

Птицы есть везде, даже в Антарктиде. Например, снежный буревестник гнездится в глубине этого материка на расстоянии до 440 км от берега. По краям Антарктического щита местами гнездятся пингвины (императорский, Адели), гигантский буревестник, южнополярный поморник.

Канадские журавли.

Потомки динозавров

Населяют птицы и самые безводные пустыни и горы, вплоть до границы вечных снегов. Во время миграций стаи пролетающих гусей и журавлей иногда наблюдали на высоте 7000—9000 м. В 1973 году африканский гриф столкнулся с гражданским самолетом над Кот-д’Ивуаром на высоте 11 277 метров.

Серая цапля на рыбалке.

Потомки динозавров

Несколько семейств птиц приспособились к жизни на море. Отдельные виды пингвинов ныряют на глубину до 300 м, а согласно другой информации, императорский пингвин может достигать глубины 535 метров.

Трёхцветная цапля. Птенец.

Потомки динозавров

Именно способность к полёту определяет особенности данного класса животных, хотя существует относительно небольшое количество (около 60 видов) нелетающих либо почти нелетающих птиц, в ходе эволюции так или иначе утративших способность к полёту, которую имели их предки.

Пеликаны.

Потомки динозавров

Полет требует очень больших затрат мышечной энергии, поэтому уровень обмена веществ у птиц чрезвычайно высок и потребность в пище велика: её дневная норма составляет 12—28 % общей массы тела. Если спроецировать эти данные на человека, то 70-килограммовый персонаж должен бы был съедать до 20 кг пищи в сутки, будь он птицей.

Утенок прячется от дождя.

Потомки динозавров

Для всех видов птиц характерным является наличие перьев, которые не встречаются у других современных животных. Перья покрывают всё тело птицы, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. Считается, что перья возникли в результате эволюционных преобразований чешуи рептилий.

Серая цапля.

Потомки динозавров

Сколько перьев у птицы? Общее число перьев у крупных видов больше, чем у мелких. Например, у колибри около 1000 перьев, у чаек до 6000, а у лебедей — 25 000.

Малиновки ждут родителей в гнезде.

Потомки динозавров

Перо — почти совершенный механизм. Оно обеспечивает возможность полёта, образуя несущие плоскости (крылья, хвост), и создаёт обтекаемость тела. Перья защищают кожные покровы от механических повреждений. Очень эффективны водозащитная и теплозащитная функции оперения.

Ходулочники.

Потомки динозавров

Как и любой совершенный механизм, перья требуют тщательного ухода, и птицы ежедневно тратят около 9 % времени на чистку своего оперения, купание и пылевые ванны.

Аистенок.

Потомки динозавров

Потомки динозавров не пахнут. Они не имеют потовых желез. Охлаждение тела достигается при помощи высокоразвитой дыхательной системы. Также птицы охлаждаются, находясь в тени либо в воде.

Цапли.

Потомки динозавров

Нет зубов. Интересно, что у современных птиц отсутствуют зубы — их отчасти заменяют острые края клюва, которым птицы захватывают, удерживают и порой размельчают пищу. В связи с утратой зубов задача размельчения пищи перенесена на желудок.

Канада гуси. Борьба.

Потомки динозавров

Дыхательная система птиц также характеризуется признаками приспособления к полёту. Эта система органов у птиц считается одной из самых сложных среди всех групп животных. Чем интенсивнее машущий полёт, тем интенсивнее и процесс дыхания.

Малые веретенники.

Потомки динозавров

Высок у птиц и пульс, причем в полёте, по сравнению с покоем, пульс заметно увеличивается. Так, у воробья в покое пульс составляет около 460 уд/мин, а в полёте — около 1000 уд/мин!

Гнездо цапли.

Потомки динозавров

Птицы не глупые животные. Хорошо развитый головной мозг позволяет птицам вырабатывать сложные формы поведения и приспосабливаться к самым разным ситуациям. Наиболее яркой демонстрацией умственных способностей птиц считается обучение певчих птиц пению, повторение человеческой речи попугаями, приёмы добывания корма у ряда видов и умение врановых решать сложные задачи, предлагаемые им в специальных экспериментах.

3 маленьких лебедя.

Потомки динозавров

Глаза — мощнейший птичий аппарат. Многие птицы хорошо видят вдаль (сокол-сапсан способен увидеть небольшую птицу на расстоянии более 1 км). У некоторых видов поле зрения достигает почти 360°. Зрение у птиц заметно более острое, нежели у других групп позвоночных — это объясняют значительно большим количеством светочувствительных клеток в сетчатке глаз.

Голубь.

Потомки динозавров

Звуковые сигналы имеют в жизни птиц исключительно важное значение. Ими обеспечиваются охрана кормовой и гнездовой территории от вторжения чужаков, привлечение самки для выведения потомства, предупреждение сородичей и птенцов о грозящей опасности. В языке птиц насчитываются десятки звуковых сигналов (бедствия, предостережения, пищевые, ухаживания, спаривания, агрессивные, стайные, гнездовые и так далее).

Некоторые птицы, например, лирохвосты обладают феноменальной способностью имитировать всевозможные звуки, начиная от голосов птиц, животных, человека, и заканчивая различными техногенными звуками, включая игру на флейте и даже звуки автосигнализации и бензопилы.

Гусиная семья.

Потомки динозавров

Полёт! Полет птиц принято разделять на два основных типа: активный (машущий) и пассивный (парящий). Птицы обычно используют не один тип полёта, а комбинируют их. За взмахами крыльев следуют фазы, когда крыло не совершает движений: это скользящий полёт, или парение. Такой полёт характерен преимущественно для птиц средних и крупных размеров, с достаточной массой тела. Зависание на месте относительно окружающего воздуха является сложной задачей для птиц. Фактически колибри являются единственной группой птиц, приспособленных к этому.

По ветвям, земле и воде птицы передвигаются при помощью задних лап. А еще, любая птица в воде не тонет и при необходимости плывёт.

Серая цапля ловит рыбу.

Потомки динозавров

Миграционные пути части птиц состоят из множества отрезков, между которыми птицы отдыхают, ищут корм. Причины перелётов птиц заключаются в сезонных изменениях окружающей среды. Абсолютным чемпионом по дальности миграций считают полярную крачку, мигрирующую сезонно из Арктики в Антарктику, преодолевая за год расстояние до 70—90 тысяч км! Также одну из самых длинных миграций в мире, длительностью до 26 тысяч км, совершает круглоносый плавунчик.

Наблюдение за полётом птиц подтолкнуло людей к изобретению первых летательных аппаратов, а дальнейшее его изучение продолжает оказывать влияние на развитие современной авиации.

Гнездо белого аиста на сотовой вышке.

Потомки динозавров

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