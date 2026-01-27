Барсетки и ещё 7 вещей, которые напоминают нам о модных 90-х

8 вещей, которые всегда будут напоминать нам о 90-х. / Фото: rbc.ru

1. Многоярусные наборы с косметикой

О наборе мечтала каждая модница 90-х. / Фото: gorelka-optimus.ru

2. Пружинка «Слинки»

Пружинка была некой игрушкой-антистрессом 90-х. / Фото: ebay.com

3. Барсетка

Барсетка - модный мужской аксессуар из 90-х. / Фото: youla.ru

4. Телефон-раскладушка

Телефон-раскладушка был символом роскоши. / Фото: pikabu.ru

5. Спортивный костюм и олимпийка

Спортивный костюм помог создать уникальный стиль 90-х. / Фото: pikabu.ru

6. Тамагочи

Виртуальный питомец требовал много внимания. / Фото: igromania.ru

7. Игровые приставки

С появлением приставки дети перестали выходить на улицу. / Фото: gameshock174.ru

8. Аудиокассеты

Аудиокассеты были компактными и помещались в кармане. / Фото: krsk.au.ru