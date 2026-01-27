Барсетки и ещё 7 вещей, которые напоминают нам о модных 90-х

8 вещей, которые всегда будут напоминать нам о 90-х. / Фото: rbc.ru
В 90-е произошло много интересного. Это время уникальной моды, женщин с клетчатыми сумками, а мужчин с барсетками. В эти лихие времена люди развлекались, как умели. Было максимально опасно и в то же время весело. Давайте вспомним 8 трендовых вещей, которые всегда будут напоминать нам о том времени.
1. Многоярусные наборы с косметикой
О наборе мечтала каждая модница 90-х. / Фото: gorelka-optimus.ru
Все модницы из 90-х мечтали о косметической наборе, который состоял из нескольких ярусов. Он был предметом гордости и зависти! В этот «сундучок» помещалось большое количество разной косметики. Это и тени, и помады, и лак для ногтей, и блески для губ, и еще много чего интересного.
Одного такого набора было достаточно, чтобы создать модный образ. Часто к раскладной шкатулке прилагалось зеркальце, которое располагалось на верхней крышке. Наличие зеркала позволяло делать макияж в любом месте.
2. Пружинка «Слинки»
Пружинка была некой игрушкой-антистрессом 90-х. / Фото: ebay.com
А вот среди игрушек ярким воспоминанием о 90-х стали пружинки, которые имели официальное название «Слинки». Но об этом мало кто знал в России. В нашей стране игрушку прозвали «радужной пружинкой». Она стала популярна из-за своей способности шагать по ладошкам и лестницам. Девочки часто запускали ее в подъезде по ступенькам. Зрелище было эффектное! Радужная пружинка стала ностальгическим символом. Ее часто можно увидеть в фильмах, в которых показаны 90-е.
3. Барсетка
В 90-е года мужчинам важно было выглядеть модно и богато. В этом им помогала барсетка. Это небольшая кожаная сумка, которую нужно было носить на сгибе руки или на кисти. Наличие такой сумки свидетельствовало о благосостоянии его владельца.
В эту небольшую сумочку вмешались лишь ключи, документы и телефон. Обычно ее изготавливали из коричневой кожи с защелкой, как на советском школьном рюкзаке. Барсетку также считали аксессуаром делового мужчины, поскольку он не набивал свои карманы мелочью, а мог себе позволить носить все в кожаном портфельчике.
4. Телефон-раскладушка
Телефон-раскладушка был символом роскоши. / Фото: pikabu.ru
А еще в 90-е технологическим прорывом и самым главным трендом стал сотовый телефон «раскладушка». Первым производителем считается Motorola. Этот телефон был не убиваемым и совершенно не помещался ни в одну дамскую сумочку. Раскладушки были дорогими и их могла купить лишь элита 90-х. Постепенно производители стали стремиться создать более компактный телефоны — их габариты корпуса уменьшались, а ширина дисплея увеличивалась. А благодаря складному механизму телефоны стали занимать меньше места — их уже можно было носить в кармане.
5. Спортивный костюм и олимпийка
Спортивный костюм помог создать уникальный стиль 90-х. / Фото: pikabu.ru
Еще одним трендом в 90-х стал спортивным костюм и олимпийка с полосками. Эти два элемента гардероба носили и мужчины, и женщины. Причем, прийти в спортивной олимпийке можно было на работу, в кино, на свидание и даже в ночной клуб.
Костюм изготавливали из синтетической ткани, поэтому он был теплым и не продуваемым. Он стал символом уличной моды. В наши дни для передачи модного образа из 90-х в кино часто используют именно этот наряд — костюм с полосками.
6. Тамагочи
Виртуальный питомец требовал много внимания. / Фото: igromania.ru
Еще одной вещью, которая ассоциируется с девяностыми, является тамагочи. Это электронная игрушка из Японии, которая была настолько маленькой, что напоминала брелок. Суть игры заключалась в том, что ребенку нужно было постоянно осуществлять уход за виртуальным питомцем. Причем, в каждом тамагочи он был разным - щенок, крокодил, динозавр или цыпленок. А если перестать ухаживать, то крошечное существо из экранчика погибнет. Когда питомцу что-то было нужно он начинал «пищать»!
7. Игровые приставки
С появлением приставки дети перестали выходить на улицу. / Фото: gameshock174.ru
А вот после появления 8-битной игровой приставки «Денди» дети перестали выходить на улицу. Дети погрузились в новую реальность, в которой можно было управлять танчиками, Аладдином или водопроводчиком Марио. Вместе с игровой приставкой в стране появились группы по интересам — школьники обсуждали и обменивали секретами, как пройти уровень. В магазинах проявились прокаты картриджей по часам и даже можно было взять на прокат старый советский телевизор специально для приставки.
8. Аудиокассеты
Аудиокассеты были компактными и помещались в кармане. / Фото: krsk.au.ru
Только выросший в 90-х знает, что кассеты и шариковая ручка — это идеальная пара! А все потому что шестигранный конец ручки отлично входил в отверстие кассеты для того, чтобы ее вручную можно было перекрутить на нужную песню. Этот уникальным метод появился в 90-е. А нужен он был для экономии энергии батареек в проигрывателе или когда старый магнитофон постоянно зажевывает ленту.
Аудиокассеты стали самым запоминающимся носителем для прослушивания любимой музыки. Причем, хиты можно было не только слушать, но и записывать с радио или телевизора. А затем обмениваться с друзьями. Кассеты навсегда останутся модным атрибутом того времени.
