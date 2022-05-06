10 опасных и распространённых веществ, которые могут вызвать наркотическое опьянение

10 опасных и распространённых предметов, которые могут вызвать наркотическое опьянение
Есть предметы, которые опасны не сами по себе, а только если их использовать не по назначению. Одни могут попасть с неприятную ситуацию по незнанию, а другие целенаправленно ищут приключения. Вот только подобные эксперименты могут негативно отразиться на здоровье и привести к летальному исходу.
10. Фреон
Фреон
Фреон – это газ, который используется в холодильниках, морозильниках, чтобы производить холод. Если вдохнуть фреон, то можно «повеселиться». Фреон повреждает печень, сердце и мозг, он способен заморозить лицо и органы дыхания и привести к смерти. Иметь дело с фреоном могут только профессионалы.
9. Мускатный орех
Мускатный орех
Мускатный орех используется широко, особенно во время приготовления праздничных блюд. Его добавляют как в закуски и первые блюда, так и в десерты для усиления вкуса. Но если перестараться с количеством, то можно заработать наркотическое отравление и впасть в состояние паники. В мускатном орехе содержится химическое вещество миристицин, который по своим действиям похож на экстази и амфитамин. Это сильный галлюциноген с серьезными побочными эффектами. Для состояния опасного для жизни достаточно употребить 5 столовых ложек приправы.
8. Клей
Клей
Клей используется для поделок и ремонтных работ. Но он тоже опасен. В его состав клея входят органические соединения, к примеру, ацетон, толуол, ксилол. Эти вещества очень опасные. Они, попадая через дыхательные пути в кровь, воздействуют на человеческий организм, как депрессанты. Эти вещества могут повредить мозг, сердце и привести к смерти.
7. Корректор
Корректор
Это еще одна причина, почему писать лучше карандашом. Жидкий корректор может вызвать наркотическое опьянение при активном его вдыхании. Он может вызвать несвязную речь, дрожь в мышцах, галлюцинации, нарушить работу почек и нервной системы. После вдыхания корректора пропадает обоняние. Если в семье есть дети, лучше от него избавиться.
6. Сироп от кашля
Сироп от кашля
Сироп от кашля полезен, когда лечится бронхит или воспаление легких. В его составе есть вещество, которое тормозит кашлевой рефлекс, воздействуя на мозг. Если принимать препарат дозировано, то это не опасно. Большая доза может вызвать галлюцинации. Ни в коем случае нельзя превышать дозу, назначенную доктором или зафиксированную в инструкции. В противном случае можно получить снижение давления, ухудшение дыхания, головокружение, судороги, паранойю и даже смертельный исход.
5. Шелковица
Шелковица
Ягодами шелковицы можно отравиться. В составе неспелых ягод содержится вещество галлюциногенного плана и слабительного характера.
4. Веселящий газ
Веселящий газ
Газ был использован впервые именно с целью введения в состояние эйфории, как психотропное оружие. В быту его можно найти в бутылочке со взбитыми сливками. Именно под его воздействием сливки выходят из бутылки под давлением. Он очень опасен, так как вызывает потерю слуха, сердечный приступ, повреждение клеток мозга и даже смерть.
3. Жидкость для снятия лака
Жидкость для снятия лака
Если в доме есть человек, который красит ногти, а то и не один, то гипотетически есть шанс отравиться от жидкости для снятия лака. Она очень токсична. В составе жидкости содержится ацетон, который снижает координацию, влияя на нервную систему. Ацетон входит в состав агрессивных строительных материалов и веществ. Отравление вызовет головокружение, рвоту, головную боль, судороги, потерю сознания.
2. Антисептик для рук
Антисептик для рук
Микробы приносят вред, но если часто пользоваться антисептиком для рук, то навредить здоровью можно больше, чем они. Медики могут рассказать о частых несчастных случаях, связанных с тем, что дети используют антисептик для рук не по назначению, например, пьют его или вдыхают, так как в состав бутылочки входит 60-65% этанола. При отравлении отмечаются судороги, гипотермия, сердечные боли, головокружение, тошнота. Человек может впасть в кому.
1. Средства по уходу за компьютером
Средства по уходу за компьютером
Средства по уходу за компьютером стали популярными с 2000-х годов, с тех пор подростки поняли, что вдыхая вещество можно пережить необычное состояние. Они не осознают, что могут погибнуть, так как газ, содержащийся в пульверизаторе, замещает кислород в крови человека, разрушая его. К счастью, с появлением планшетов и виртуальной клавиатуры эта проблема постепенно исчезает.
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