Как опознать смертельную головную боль

Досадно, что наши тела не могут выражаться более ясно. Один из самых непонятных сигналов, которые отправляет нам организм – головная боль. Она может быть признаком серьезного или даже смертельного заболевания, а может быть просто результатом стресса от тяжелого дня. К счастью, есть способ определить, к какой относится ваша.


Существует несколько разновидностей головной боли


Чаще всего человек испытывает головную боль напряжения (ГВН), синусовую головную боль или мигрень. Обычно это ноющая боль, которая постепенно нарастает.

Как опознать смертельную головную боль

Если головная боль резкая и невыносимая, это «громоподобная» головная боль


Пик такой внезапной и сильной боли длится 60 секунд, и часто она указывает на кровоизлияние в мозге.

Как опознать смертельную головную боль

Стоит обеспокоиться, если головная боль появляется после физических упражнений или секса


Это может быть симптомом опухоли мозга или аневризмы

Как опознать смертельную головную боль

Сильная головная боль может также запутать речь или затуманить зрение


А еще вызвать проблемы с равновесием, дезориентацию или потерю памяти. Все это также является признаком инсульта

Как опознать смертельную головную боль

Будьте осторожны, если головная боль кажется вам «самой сильной в жизни»


Даже если вы часто испытываете головную боль, слишком сильная требует немедленного похода к врачу.

Как опознать смертельную головную боль

Плохой признак, если головные боли появляются после 55


Если раньше вы не испытывали головных болей или новые отличаются от старых, обратитесь к врачу.

Как опознать смертельную головную боль

Еще один плохой признак, если боли начались после удара головой


Вероятнее всего это сотрясение, которое может привести к повреждению мозга, если его не лечить.

Как опознать смертельную головную боль

Если боль сосредоточена вокруг глаза, она называется кластерной


Пораженный глаз краснеет. Это может быть признаком опухоли мозга или аневризмы.


Как опознать смертельную головную боль

Кластерные головные боли сопровождает тошнота и рвота


Но если при этом немеет шея или поднимается температура, это может быть менингит.

Как опознать смертельную головную боль

Остерегайтесь, если головная боль усиливается после 24 часов


Иногда головная боль может длиться до 24 часов, но если она усиливается по прошествии этого времени, то пора обратиться к врачу

Как опознать смертельную головную боль

Если в вашей семье кто-то болел раком, будьте осторожны, если у вас появился новый тип головной боли


Новая головная боль может предупреждать вас об опухоли мозга

Как опознать смертельную головную боль

Как опознать смертельную головную боль

источник


