Как опознать смертельную головную боль

Досадно, что наши тела не могут выражаться более ясно. Один из самых непонятных сигналов, которые отправляет нам организм – головная боль. Она может быть признаком серьезного или даже смертельного заболевания, а может быть просто результатом стресса от тяжелого дня. К счастью, есть способ определить, к какой относится ваша.

Существует несколько разновидностей головной боли

Если головная боль резкая и невыносимая, это «громоподобная» головная боль

Стоит обеспокоиться, если головная боль появляется после физических упражнений или секса

Сильная головная боль может также запутать речь или затуманить зрение

Будьте осторожны, если головная боль кажется вам «самой сильной в жизни»

Плохой признак, если головные боли появляются после 55

Еще один плохой признак, если боли начались после удара головой

Если боль сосредоточена вокруг глаза, она называется кластерной

Кластерные головные боли сопровождает тошнота и рвота

Остерегайтесь, если головная боль усиливается после 24 часов

Если в вашей семье кто-то болел раком, будьте осторожны, если у вас появился новый тип головной боли

