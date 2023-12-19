Хранить нельзя выкидывать: 11 способов повторного применения чайного пакетика

Чай является весьма популярным напитком. И даже те люди, которые не особо любят его пить, всегда держат дома одну-две коробочки на случай прихода гостей. Но оказывается, чайные пакетики можно использовать не только для приготовления ароматного напитка, но и в быту. Предлагаем вам 10 полезных идей их применения, узнав которые, вы несколько раз подумаете, прежде чем выкидывать в мусорное ведро, завалявшееся в кухонном шкафчике саше.
1. Удобрение и защита растений
Чайные листья из пакетиков служат отличной подкормкой. / Фото: огородсад.рф
Оказывается, в составе чая присутствует большое количество питательных веществ, которые могут стать качественным удобрением для ваших растений. Причем, обрабатывать можно комнатные цветы, рассаду и все овощные культуры, которые растут на вашем огороде.
Интересный факт: Большинство насекомых не переносят запах чая. Поэтому, если вы обработаете заваркой все растения, то вредители будут бояться их, как огня.
2. Пятновыводитель
Чай поможет избавиться от пятна на ковре
Если вы обнаружили на ковре пятно, не обязательно бежать в магазин за профессиональным чистящим средством. Можно решить проблему более простым и бюджетным способом. Для этого вам нужно просушить использованный чайный пакетик либо взять целый, разрезать его и высыпать в тарелку листья. Далее следует добавить в емкость столовую ложку пищевой соды, несколько капель воды и нанести полученную смесь на пятно, обнаруженное на ковре. Оставьте на 20 минут, а по истечению времени пропылесосьте. Данное средство поможет избавиться от грязи и нейтрализует неприятный запах, если таковой был.
3. Средство против мешков под глазами
Чайный пакетик поможет снять отек, воспаление и устранит мешки под глазами. / Фото: salonveronika.ru
Этот народный способ борьбы с уставшими и опухшими глазами, наверное, знают все. Если вы заметили синяки, мешки или покраснения, положите на глаза два чайных пакетика, предварительно охлажденных в морозильной камере. Процедура может длиться 15-20 минут, в зависимости от того, с какой скоростью нагреваются саше. Кстати, таким способом можно пользоваться и в том случае, если вы страдаете от аллергии. Чайные пакетики помогут облегчить чувство дискомфорта.
4. Успокаивающее средство после загара
Из полотенца, смоченного в чайной заварке, нужно сделать компресс. / Фото: postila.ru
В разгар летнего сезона все стараются как можно больше времени проводить на солнце, чтобы получить красивый золотистый загар. Однако не всегда ультрафиолетовые лучи относятся щадяще к нашей коже, особенно, если мы пренебрегаем косметическими средствами с SPF-защитой. Если вы обгорели и под рукой нет специальных аптечных средств, а также сметаны и кефира, то воспользуйтесь следующим лайфхаком: заварите повторно два-три пакетика чая в небольшой емкости, подождите, пока заварка остынет, намочите в ней полотенце и протирайте пострадавшие от солнца участки кожи.
5. Полироль для мебели
Чайная заварка придаст деревянной мебели блеска
Для того, чтобы натереть мебель до блеска, заварите несколько пакетиков с чаем, смочите в полученной заварке салфетку из микрофибры и протрите деревянную мебель. Не пройдет и нескольких минут, как предметы интерьера будут сиять и радовать вас своим прекрасным внешним видом.
6. Разжигатель для костров
Чайный пакетик поможет разжечь костер в считанные минуты. / Фото: smehielochki.my1.ru
Если вы любите отдыхать на природе, ходить на пикники, петь песни у костра, жарить шашлыки, то вам точно придется по душе следующая идея использования чайного пакетика. Просушите использованное саше с листьями, расплавьте воск со свечей, а затем опустите пакетик в этот воск. После того, как он полностью покроется смесью, положите его на фольгу либо пергамент и подождите, пока пакетик полностью затвердеет. Как только это произойдет, вы станете обладателем замечательного разжигателя для костра. По информации Novate.ru, все, что вам нужно будет сделать, добавить его к дровам и хворосту перед непосредственным разведением огня.
7. Средство для укрепления ногтей
Кусочек чайного пакетика сможет укрепить ноготь. / Фото: amomama.com
Если вы нечаянно повредили ноготь и с ужасом обнаружили на нем трещину, не торопитесь звонить своему мастеру маникюра. Решить проблему можно самостоятельно, не прибегая к финансовым затратам. Для этого вырежьте из чайного пакетика небольшой кусочек, закрепите его на поврежденном ногте при помощи клея, после чего нанесите несколько слоев лака. Действуйте аккуратно, чтобы клей не попал на кожу. Пористая структура саше поможет не только укрепить ногтевую пластину, но и предотвратить последующую поломку ногтя.
8. Расслабляющая ванна
Добавьте в воду чайный пакетик с ромашкой и получите расслабляющую ванну
В большинстве случаев работа всегда сопряжена со стрессами и усталостью. Поэтому, когда вы приходите из офиса домой, единственным желанием является раздеться и лечь спать. Однако у нас есть более эффективный вариант расслабления и снятия нервного напряжения. Наберите в ванну воды и добавьте туда несколько чайных пакетиков. Подождите несколько минут, пока они заварятся, после чего наслаждайтесь купанием. Дело в том, что в состав чайных листьев входят антиоксиданты, которые делают кожу мягкой, нежной и увлажненной. Аромат чая, особенно, если вы используете для приготовления ванны жасминовый или ромашковый напиток, поможет вам расслабиться, отпустить нервное напряжение и освободить голову от грустных мыслей.
9. Средство от зуда
Чайный пакетик поможе при укусах насекомых. / Фото: 4tololo.ru
Если вас укусил комар или другое насекомое и вы не можете удержаться от того, чтобы почесать пострадавшее место, воспользуйтесь чудодейственными свойствами чайного пакетика. Положите мокрое саше на место укуса и оставьте его там на четверть часа. По истечению этого времени, вы заметите, что зуд прошел. Также данное средство поможет предотвратить появление раздражений и покраснений.
10. Кондиционер для волос
Ополосните волосы чайной заваркой, чтобы сделать их мягкими и блестящими. / Фото: top10a.ru
Если вы хотите вернуть блеск волосам, сделать их мягкими и шелковистыми, воспользуйтесь следующим рецептом. Заварите несколько пакетиков с чаем, чтобы в результате получился крепкий отвар. Остудите полученный напиток до комнатной температуры, ополосните им волосы, подождите 10-15 минут, после чего отправляйтесь в душ. Когда вы помоете голову, то увидите, что локоны стали выглядеть более ухоженно и красиво, а также стали гладкими и блестящими.
11. Борьба с вредителями
Чайные пакетики с запахом мелиссы или мяты отпугнут вредителей. / Фото: justcoolidea.ru
Чайные пакетики станут отличными помощниками в борьбе не только с насекомыми, но и с домашними вредителями, например, крысами и мышами. Купите чай с мятой или мелиссой, положите саше в те места, где больше всего любят бывать непрошенные гости (шкаф, зона под раковиной), и наслаждайтесь произведенным эффектом. После проведения нескольких таких процедур, грызуны не будут портить ваши личные вещи и продукты.
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